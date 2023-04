Lezers helpen lezers: bandrecorder van Akai gevraagd • hazenpakken aangeboden in Deventer

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Kaart op verkeerd adres

Wij hebben onlangs een kaart ontvangen op ons adres aan Het Verlaat in Apeldoorn. Deze kaart is niet voor ons bestemd, maar gericht aan Marianne en Jan Meijerink. De kaart is afgestempeld in Nieuwegein en we zouden deze graag aan de juiste personen willen geven.

m.h.meijerink@gmail.com

Eenpersoonsbed aangeboden

Gratis op te halen in Vaassen: een witmetalen eenpersoonsbed.

06-33700156

Bandrecorder gevraagd

Wie heeft er nog een bandrecorder of tapedeck met de 18 of 26 centimeter banden van de Akai Revox Teac Pioneer Technics staan? Mocht u er niets meer mee doen dan neem ik deze graag van u over, ook als ze mogelijk defect zijn. Ik woon zelf in Zwolle.

fampouw59@gmail.com of 06-48244508

© Eigen foto

Verhuisdozen in Zwolle

Gratis af te halen in Zwolle: verhuisdozen. Wie kan ik hier blij mee maken?

06-53144129

Snijdraad aangeboden

Aangeboden: een Husqvarna Whisper met tien meter aan snijdraad. Het snijdraad is 3 millimeter dik en geschikt voor een bosmaaier. Ook heb ik nog drie spoelen met blauw snijdraad voor een Gardena Stimmer (een kantenmaaier) liggen. Dit alles is gratis op te halen in Warnsveld.

f.j.preuter@gmail.com

Hazenpakken in Deventer

Gratis op te halen in Deventer: twee hazenpakken. Het gaat om een pak in maat 176 en eentje in maat S.

riakuijper@live.nl

© Eigen foto

Gisteren

Zonnebril verloren in Apeldoorn

Op maandag 27 maart ben ik op de Heemradenlaan in Apeldoorn mijn zonnebril op sterkte verloren. Dit is rond 08.00 uur gebeurd. Heeft iemand mijn zonnebril gevonden?

06-27062127

Tafelvoetbalspel aangeboden

Aangeboden: een gebruikt tafelvoetbalspel. Het tafelvoetbalspel is op te halen in de omgeving van Raalte.

06-26878390

Druppel gevonden

In de Praubstraat in Zwolle heb ik een toegangsdruppel gevonden. Wie is zijn of haar druppel verloren? De toegangsdruppel kan worden afgehaald aan de Praubstraat 9.

© Eigen foto

Diepvrieskast in Loenen

Gratis af te halen uit Loenen: een diepvrieskast. De diepvrieskast verkeert in zeer goede staat en heeft een inhoud van 175 liter. De kast is 155 centimeter hoog, 60 centimeter breed en 57 centimeter diep.

06-20356694

Diamond paintings gezocht

Mijn man heeft diamond painting als hobby. Is er iemand die is begonnen met diamond painting en dit vervolgens niet meer leuk vindt of het werk niet af kan maken? Mijn man wil dit graag voor u doen. Het liefst in de omgeving van Apeldoorn zodat we het werk eventueel op kunnen komen halen of u het werk kunt komen brengen.

ladyjoken21@hotmail.com.

Sleutel gevonden

Vorige week heb ik een sleutel gevonden op de Bogaardslaan in Ugchelen. Wie is deze sleutel verloren? De sleutel is op te halen na een belletje.

06-22974941

© Eigen foto

Eergisteren

Koffers en knutselspullen aangeboden

Wie heeft er belangstelling voor een driedelige kofferset, stukjes restleer, zelfgemaakte kaarten, kleine kraaltjes en restjes katoen? Dit alles is op te halen in de omgeving van Deventer.

06-83613154

Jampotjes aangeboden

Ik heb een tas vol met schone jampotjes staan. Wie kan ze gebruiken? De potjes zijn op te halen in de buurt van Apeldoorn.

06-23531753

Familie op film gezocht

Wij hebben onze oude super 8-films laten digitaliseren. Tussen de films zat een film die niet van ons is. Deze is waarschijnlijk rond de jaren 1980 en 1990 gemaakt. Wie herkent deze familie? We hopen dat het lukt om de familie te vinden, zodat we de film op kunnen sturen.

hh.lindeboom@hotmail

© Eigen foto

Apparaat voor stroomdraadje gevraagd

Wie heeft er een apparaatje te koop of te huur om een stroomdraadje om onze tuin te spannen? Wij wonen zelf in Heeten.

06-21648370

Zonnehemel in Wijhe

Wie heeft belangstelling voor een zonnehemel met twaalf lampen? Deze is op te halen in Wijhe.

0570-522557

Bladmuziek van opera gezocht

Ik ben al heel lang op zoek naar bladmuziek van het openingskoor Schoner tag, Sonnenschein uit de operette Boccacio van Frans von Suppe en het openingskoor Gli Aranci Olezzano uit de opera Cavalleria Rusticana van Mascagni. Heeft iemand hiervan de bladmuziek voor mij? Over de eventuele kosten worden we het wel eens.

hjansenvantlaar@ziggo.nl

Keukenraam aangeboden

Af te halen in Welsum: een keukenraam met enkel glas. Het raam is zo goed als nieuw, 150 centimeter breed en 122 centimeter hoog.

06-41093877 of bijsterboschga@gmail.com

© Eigen foto