Lezers helpen lezers: bloemenbon en sleutels gevonden • salontafel aangeboden

Vandaag

Bloemenbon gevonden

Op zondag 30 april heb ik op het fietspad langs de Deventerstraat in Apeldoorn een bloemenbon gevonden. Als je het bedrag weet en van wie je de bon gekregen hebt, dan kun je contact met mij opnemen.

06-83046383

Muziekcassettes aangeboden

Gratis af te halen: ongeveer twintig voorbespeelde muziekcassettes in een opbergdoos. Op de cassettes staat onder andere jazzmuziek. De muziekcassettes zijn op te halen in Ugchelen.

055-8444829

Glazen salontafel

Aangeboden: een glazen salontafel. De tafel vertoont gebruikssporen en heeft nog één glazen tafelblad. De tafel is 100 bij 100 centimeter groot en 40 centimeter hoog. De salontafel is gratis op te halen in Apeldoorn.

06-29518148

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor een glazen salontafel? © Eigen foto

Boiler voor keuken

Gratis af te halen: een elektrische Close-in keukenboiler van Daalderop. De boiler heeft een inhoud van 10 liter en is op te halen in Nunspeet.

06-50642893

Hulp bij digitaliseren

Heeft u nog oude 8mm smalfilms, dia’s of videotapes? Ik geef u gratis advies en informatie over hoe deze te digitaliseren zijn. Ik woon zelf in Apeldoorn.

p.buitenhuis6@upcmail.nl

Sleutels gevonden

Op dinsdag 9 mei heb ik in de omgeving van wooncomplex De Posterij in Harderwijk een sleutelbos gevonden. Aan de sleutelbos zit een rood label met daarop de tekst ‘Utrecht fietst!’ Wie is de sleutels verloren?

kfoppengzn@icloud.com

Volledig scherm Wie is deze sleutels verloren? © Eigen foto

Gisteren

Trouwring verloren

Op zaterdag 29 april ben ik mijn trouwring verloren. Ik was onderweg naar Hoog Buurlo en ben op de terugweg over Beekbergen gegaan. Binnenin de ring staat: Ans 26-12-1965. Heeft iemand deze ring gevonden? Ik weet dat de kans klein is maar de hoop is nog niet verloren.

0651537314 of ansdehaan45@hotmail.com

Goudwindes

Gratis te vangen: circa 50 kleine goudwindes. De vissen zijn op dit moment ongeveer 6 millimeter groot. Heeft iemand belangstelling?

Hombergenopreis@gmail.com of 038-3335724

Sleutel gevonden

Op vrijdag 5 mei heb ik op de Arnhemsestraat in Leuvenheim een sleutel gevonden. Aan de sleutel zit een roze touwtje. Wie is deze sleutel verloren?

0575-561699

Volledig scherm Gevonden in Leuvenheim: deze sleutel. © Eigen foto

Grind aangeboden

Gratis af te halen in Apeldoorn 1 m3 grind. Het grind ligt op een plat dak, dus het is wel een klusje om het er van af te halen. Voor de persoon die het grind op komt halen heb ik een bonus van 50 euro.

06-53271649

Bed van Auping

Aangeboden: een grijs bed van Auping. Het bed heeft een spiraalbodem dat 90 bij 200 centimeter groot is. Het bed is op te halen in Mariënheem en een plantje zou leuk zijn.

harwilklk@gmail.com

Wie weet wat dit is?

Ik heb het volgende item in mijn bezit. Heeft iemand enig idee wat het is? Zo ja, dan hoor ik het graag van u.

keizer.vanderwal@hotmail.com

Volledig scherm Wie weet wat dit is? © Eigen foto

Eergisteren

Bril laten liggen

Op woensdag 3 mei ben ik in Deventer mijn bril verloren. Ik heb deze laten liggen op een bankje bij het kolkje in het Nieuwe Plantsoen. Het gaat om een bril met licht getinte glazen. De pootjes zijn met lichtbruin plastic bekleed en aan het einde zitten twee chromen stukjes. Heeft iemand mijn bril gevonden?

06-35315410

Foto’s en verhalen over soepfabriek

Voor een kunstproject ben ik op zoek naar foto’s en verhalen van de soepfabriek California of Fino in Harderwijk uit de periode 1933 tot 1970. Heeft u nog foto’s of heeft u bij California gewerkt? Dan kom ik graag met u in contact.

06-27156531

Fietscomputer gevonden

Op vrijdag 5 mei heb ik in het buitengebied van Bruchterveld een Sigma BC5.12 fietscomputer gevonden. Ophalen kan door een mailtje te sturen.

merole623@gmail.com

Volledig scherm Wie is deze fietscomputer verloren? © Eigen foto

Bord van bushalte gezocht

Wie kan mij helpen aan een bord van een bushalte? Ik heb thuis een overkapping met een glazen wand en mijn collega’s noemen dit de ‘bushalte’, vandaar mijn vraag. Het liefst in de omgeving van Harderwijk.

06-27028825

Houten horloge kwijt

Op zaterdag 22 april was ik op het Lentebier Festival bij de Buitenpost in Twello. Op de terugweg naar Gorssel ben ik mijn houten horloge van Hoentjen Creatie kwijtgeraakt. De horlogeband kan kwetsbaar zijn, dus vermoedelijk is de houten band gebroken, waardoor ik het horloge ongemerkt ben kwijtgeraakt. Op de achterzijde van het horloge staat een inscriptie en ik heb het horloge vanwege speciale omstandigheden van mijn dochters gekregen. Mocht u het horloge gevonden hebben, dan kunt u mij daar erg blij mee maken.

06-22949795

Bandrecorder in Harderwijk

Aangeboden: een bandrecorder van Akai. De bandrecorder is minimaal 45 jaar oud en gratis op te halen in Harderwijk.

06-22914351

Volledig scherm Aangeboden in Harderwijk: een bandrecorder. © Eigen foto