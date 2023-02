Lezers helpen lezers: boek over Kröller-Müller gezocht • diepvries aangeboden in Apeldoorn

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Vanaf vandaag vullen we deze dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Boek gezocht

Ik ben op zoek naar het boek Het drama per uur van Robert Hebras. Dit boek is helaas niet meer te koop. Heeft iemand dit boek liggen? Dan zou ik het graag willen lenen of overnemen.

m.eltingklomp@upcmail.nl

Diepvries aangeboden

Kan ik iemand een plezier doen met een diepvries van Caravell? De diepvries is 84 centimeter hoog, 73 centimeter breed en 60 centimeter diep. Het is een oude diepvries, maar hij verkeert nog in prima staat. De diepvries is gratis af te halen in Apeldoorn.

055-3556266

Sondevoeding van Nutricia

Gratis af te halen in Nieuwleusen: twee dozen Nutricia sondevoeding (liters en halve liters). De sondevoeding is nog goed tot tenminste mei 2023.

06-40312656

Geboortekaartjes in Warnsveld

Wie heeft er interesse in geboortekaartjes? Ik heb er een aantal liggen. De kaarten zijn op te halen in Warnsveld.

aewichgers@gmail.com

Boek over Kröller-Müller

Ik ben op zoek naar het boek De Eeuwigheid verzameld. Het boek is geschreven door Eva Rovers en gaat over Helene Kröller-Müller.

06-20401149

Structuurolie van failliet bedrijf

Wie weet waar de structuurolie 2-30 VK mat van Wasziederij de Vesting B.V. nog te koop is? Dit bedrijf is inmiddels failliet.

r.hennekes@xs4all.nl

Cd-houders aangeboden

Wie heeft belangstelling voor drie glazen cd-houders? De cd-houders zijn 98 centimeter hoog en onbeschadigd. De houders zijn op te halen in Deventer.

06-33702323

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor een glazen cd-houder? © Eigen foto

Gisteren

Inktcartridges van Epson

Wie kan ik blij maken met zeven nieuwe inktcartridges van Epson (E33XL)? Deze passen namelijk niet in mijn nieuwe printer. Ik heb de volgende kleuren liggen: 1x magenta, 2x photo black, 2x cyan, 2x yellow. Deze cartridges zijn geschikt voor de printers Epson Expression Premium XP-530, XP-540, XP-630, XP-635, XP-640, XP-645, XP-830 en XP-900. De inktcartridges zijn gratis af te halen in Lochem.

06-23352240

USB gevraagd

Wie heeft er een USB-stick van 100 GB over? Ik neem hem graag van je over. Het liefst in de omgeving van Zwolle.

m.agterhuis@hetnet.nl

Voertuigen voor modelbouwer

Voor een modelbouwer heb ik nog zes bouwdozen liggen. Het gaat om bouwdozen met de volgende modellen: de Foden C-type stoomvrachtwagen (schaal 1:72), Bugatti 35B, Chevrolet cabrio 1932, Packard Victoria 1928, B-type Bus 1910 (Londense dubbeldekker), en de Vauxhall Prince Henry 1911 (allen schaal 1:32). De bouwdozen zijn op te halen in Apeldoorn-Noord, prijs in overleg.

06-20495992

Boek over de Paus

Wie kan mij helpen aan een deel uit de trilogie van Joseph Ratzinger? Het gaat om het tweede deel, met de titel Van de intocht in Jeruzalem tot de opstanding. Ik betaal u een vergoeding voor het boek en de eventuele verzendkosten.

h.steenhuis@ziggo.nl

Ontkalk patronen

Wie heeft er nog ontkalkpatronen liggen van Philips en doet hier niets meer mee? Ik kan ze goed gebruiken.

06-42163846

Droger aangeboden

Gratis op te halen in Apeldoorn: een goed onderhouden condensdroger.

06-24413283

Knuffel gevonden in Deventer

In de Fesevurstraat in Deventer heb ik vorige week een knuffelkonijntje gevonden. Het konijntje wil graag terug naar zijn eigenaar.

06-81746439

Volledig scherm Deze knuffel werd gevonden in Deventer. © Eigen foto

Eergisteren

Naaimachine gevraagd

Voor ons project in Gambia zijn we op zoek naar een goed werkende elektrische naaimachine. Een simpele machine om een rechte en zigzag steek mee te zetten is voldoende. Ook benodigdheden zoals garen, knopen en band zijn van harte welkom. Ook zijn we op zoek naar een gehaktmolen. In de wijde omgeving van Zwolle komen we deze spullen graag ophalen.

ans.selhorst@home.nl of 06-51061166

Spullen aangeboden

Gratis af te halen in Zutphen: drie stoffen lampenkappen, een verhuisdoos vol nostalgische babyspullen en een tuintrolley. Wie heeft er interesse in deze spullen? Dan graag even bellen.

06-21510105

Foto van feestavond

Ergens in 1969 werd de jaarlijkse feestavond gehouden van van speeltuinvereniging De Koppel uit Borculo. Tijdens deze avond zong mijn vader met Ans Faas de Zuiderzee ballade. In maart wordt mijn vader 88 jaar oud en ik wil hem graag verrassen met een foto waarop hij dit lied zingt. Is er iemand die beeldmateriaal heeft van deze avond? In archieven is hierover niets terug te vinden.

mariantoorn@gmail.com

Archeologie in Zwolle

Gratis op te halen in Zwolle: een map met informatiebladen over monumentenzorg en archeologie in Zwolle. Het zijn informatiebladen uit verschillende jaren tussen 1989 en 1999. Welke liefhebber kan ik hier blij mee maken?

wsleiderink@gmail.com

Boeken over Frankrijk

Welke liefhebber van Frankrijk kan ik blij maken met diverse boeken over de Franse taal?

jansje.jan@kpnmail.nl of 06-13037305

Armband verloren

In maart 2022 ben ik bij restaurant De Veluwse Berg in Heerde of in Zwolle-Zuid een armband verloren. De armband was van mijn overleden zus en heeft veel emotionele waarde. Ik zou de armband daarom graag terug willen hebben. Heeft iemand de armband gevonden?

06-25077411

Volledig scherm Wie heeft deze armband gevonden? © Eigen foto