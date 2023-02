Lezers helpen lezers: boek over wijk in Zwolle gezocht • hulp gevraagd bij stamboom

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Zoektocht naar marinier

Wie kan mij helpen mijn familie stamboom af te ronden? Ik ben al maanden op zoek naar gegevens, foto’s of andere informatie over de oud-marineofficier LtZ II G.A. Schriever. Hij was rond 1950/1951 gestationeerd in Vlissingen. Ook een link naar personen of organisaties die kunnen helpen in mijn zoektocht zijn zeer welkom.

jenfvonweyhrother@home.nl

Boek over autisme

Ik ben op zoek naar het boek Meer rust en minder stress bij autisme. Het boek is geschreven door Marja Boxhoorn en ik zou het graag willen lezen. In de omgeving van Gorssel kom ik het boek graag bij u ophalen.

06-29265210

Navigatie aangeboden

Aangeboden: een navigatiesysteem van Garmin. Het navigatiesysteem is niet geüpdatet en heeft een verzwaringsrand. Het systeem is op te halen in Heino.

Bijsterveldzorg@hotmail.com

Boek over Assendorp gezocht

Wie kan mij helpen aan het boekje Gedane Zaken in Assendorp? Het boekje is uitgegeven door Dick en Coleta Hogenkamp en het is het derde boekje in een reeks van drie over Zwolle. Mocht u het boekje hebben liggen dan graag telefonisch contact opnemen.

06-47773023

Bidprentjes gevraagd

‘Wat moet ik met die bidprentjes?’, hoor ik mensen vaak zeggen. Nou, weggooien is zonde. Ik verzamel nog steeds allerlei religieuze prentjes en wat niet bij mijn verzameling past gaat door naar andere verzamelaars. Dus mocht u nog bidprentjes hebben liggen dan kunt u mij hier erg blij mee maken. Ik woon zelf in Raalte maar betaal als dat nodig is graag de verzendkosten.

piet.pont@planet.nl

Deksel voor glazen theepot

Wie heeft er in Deventer of omgeving nog een deksel liggen van een glazen theepot? Zelf heb ik de theepot nog maar de deksel is stuk gevallen. Ik verkreeg de theepot jaren geleden via de punten van Douwe Egberts. Mocht u zo’n deksel hebben liggen dan graag telefonisch contact opnemen.

06-44426158

Volledig scherm Wie heeft er zo'n deksel voor een glazen theepot liggen? © Eigen foto

Gisteren

Wielbouten gevonden in Ommen

Op de kruising van de Strangeweg met de Haarsweg in Ommen - vlakbij basisschool De Kardoen - heb ik drie wielbouten gevonden. Wie is deze bouten verloren?

kaminfo@home.nl

Band voor fiets

Onlangs heb ik mijn fiets verkocht. Van deze fiets heb ik nog een nieuwe binnen- en buitenband liggen. Heeft iemand hier belangstelling voor? Je mag de banden op komen halen in Raalte maar ruilen tegen een reep chocola of een bloemetje kan ook.

Jan.corrie@gmail.com

Box in Wezep

Gratis af te halen in Wezep: een box voor een baby of peuter.

06-30327271

Boek over Apeldoorn gezocht

Ik ben op zoek naar het boek Apeldoorn in pen en penseel. Het boek is helaas niet meer te verkrijgen via de boekhandel of de uitgever. Heeft iemand dit boek nog liggen voor mij? Ik wil er eventueel wel voor betalen.

R.vilsteren6@gmail.com of 06-19978694

Hardhouten deur

Af te halen in Zwolle-Zuid: een hardhouten deur met draadglas, maar zonder beslag. De deur is 207,5 bij 82,5 bij 4 centimeter groot. Mocht u interesse hebben in de deur dan kunt u contact met mij opnemen.

06-52179490 of lezersvraag1@gmail.com

Eigenaar van rijwielplaatje gezocht

Afgelopen zondag vond ik een rijwielplaatje uit 1936-1937. In het plaatje is het volgende ingeponst: J. KRAMER, ZWOLSEW. 163, APELDOORN. Graag zou ik de eigenaar of de familie van de eigenaar op willen sporen. Want bij belangstelling overhandig ik het rijwielplaatje graag aan hen.

bwisse@Coffeeatwork.nl of 06-4145 4522

Volledig scherm De vinder van dit rijwielplaatje is op zoek naar de eigenaar van het plaatje. © Eigen foto

Eergisteren

Bedankje voor helpers

Op zondag 12 februari bezocht ik de IJsselhallen in Zwolle vanwege de handwerkbeurs die daar gehouden werd. Op de terugweg kreeg ik autopech en kwam ik midden op de drukke kruising van de Rieteweg met de Willemskade te staan. Terwijl ik op de Wegenwacht stond te wachten reed iedereen door, met uitzondering van één held. Hij stopte en deed samen met zijn vrouw zijn uiterste best om mij te helpen. Helaas zonder het gewenste resultaat. Toch wil ik deze mensen alsnog bedanken. De man reed in een donkerkleurige BMW.

evanessen53@gmail.com

Jaarboeken gezocht

Uit de reeks van het Deventer Jaarboek ben ik op zoek naar de boeken van de volgende jaren: 1997/1999, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022. Wie kan mij aan deze exemplaren helpen?

katjabruijnes@hotmail.com

Multomappen aangeboden

Gratis af te halen in ’t Harde: circa dertig 23-rings multomappen. Het gaat om witte en blauwe mappen en multomappen met een motief.

0619077086

Hometrainer gevraagd

Vanwege knieklachten moet ik dagelijks fietsen. Ik ben daarom op zoek naar een hometrainer. Heeft u nog een exemplaar staan dat niet meer gebruikt wordt? Dan kunt u contact met mij opnemen.

06-53822135

Dia’s over beroepen

Aangeboden in Meppel: diverse dozen met dia’s. Op de dia’s zijn verschillende beroepen te zien, zoals elektricien, onderwijzer, kok en verpleger. De dia’s werden gebruikt als lesmateriaal.

ria.brinkman@gmail.com

Tijdschrift uit 1959 gezocht

Ik ben op zoek naar een uitgave van het blad De Spiegel. Het gaat om nummer 30 van 25 april 1959. Volgens mijn moeder van 95 jaar oud staat er in dit blad een artikel over mijn overgrootmoeder Adriana Jansen-De Ruijter. Zij gaat op kraambezoek bij haar honderdste achterkleinkind en ik ben één van die honderd kinderen. Ik zou het leuk vinden om mijn moeder met dit blad te verblijden.

marionglijn@hotmail.com

Stoel in Bathmen

Gratis af te halen in Bathmen: een heerlijke stoel om lekker in weg te kruipen met een boek of voor de televisie. Wie kan ik blij maken met deze stoel?

06-53536594

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor deze stoel? © Eigen foto