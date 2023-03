Lezers helpen lezers: Boerenbontservies gezocht • oorbel verloren in Olst

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Opbergkist aangeboden

Aangeboden: een grote houten opbergkist. De buitenmaten van de kist zijn 77 bij 47 bij 45 centimeter en van binnen is de kist 70x41x40 centimeter groot. De opbergkist is gratis op te halen in Apeldoorn.

Boerenbontservies

Voor de bewoners van het Hofstedehuis in Raalte - een kleinschalige woonvorm voor 21 mensen met dementie - ben ik aan het sparen voor een boerenbontservies. Ik ben vooral op zoek naar schotels, bekers, eierdopjes en borden. Heeft u iets over en wilt u dit kwijt? Dan kunt u contact opnemen met mij.

Oorbel kwijt

Vorige week ben ik mijn goud met zilveren oorbel verloren in Olst. Heeft iemand deze oorbel misschien gevonden? Ik zou hem graag terug willen.

Camera gezocht

Mijn digitale camera voor mini-DV banden is defect geraakt. Is er iemand die misschien nog een werkend exemplaar heeft liggen en hier niets mee doet? Ik gebruik de camera voor het digitaliseren van de banden. Over de kosten worden we het wel eens.

Tekenpennen gevraagd

Ik ben op zoek naar Rotring Rapidograph 0,25 tekenpennen of vervangende onderdelen voor de R 755 025. Deze tekenpen wordt door Rotring helaas niet meer geleverd.

Zoektocht naar lampenkap

Wie kan mij helpen aan een wit matglazen lampenkap? De fitting heeft een doorsnee van 4,5 tot 5 centimeter en de hoogte van de lampenkap is 12 centimeter. Ik heb de lamp jaren geleden gekocht bij de Lampenier in Apeldoorn. Wie heeft er zo’n kap thuis liggen en doet er niets mee? Over de eventuele kosten worden we het wel eens.

Wie heeft er zo'n lampenkap over?

Gisteren

Koffiefilter van DE gezocht

Gezocht: een metalen, goudkleurige koffiefilter van Douwe Egberts. Deze koffiefilters zijn helaas niet meer te verkrijgen en onze oude is versleten. Ik woon zelf in Apeldoorn.

Printer en inktpatronen aangeboden

Kort na de aanschaf van nieuwe inktpatronen voor mijn Epson XP-435 printer gaf deze de geest met een ‘ink out error’. Wie kan deze patronen nog gebruiken? Het zijn T29xx patronen voor 3 kleuren en zwart. De inktpatronen zijn gratis af te halen in Apeldoorn. Ook de printer mag weg. Misschien voor een klusser?

Tekenmeubel af te halen

Aangeboden: een tekenmeubel. Het meubel is 1620, bij 780 millimeter groot en 760 millimeter hoog. Het tekenbord is 1610 bij 900 millimeter groot en kan traploos van 45 graden tot verticaal en in de hoogte versteld worden. Naast het tekenmeubel heb ik ook nog een piano en een waterontharder staan. Alles is op te halen in de omgeving van Zutphen en een kleine vergoeding is welkom.

Donald Ducks gevraagd

Onze kleinzoon spaart exemplaren van de Donald Duck. Is er iemand die een aantal nummers heeft liggen en hier niets mee doet? In de buurt van Zwolle kom ik ze graag ophalen.

Wandelschoenen in Hardenberg

Wie heeft er belangstelling voor een paar damesschoenen in maat 38? Het gaat om wandelschoenen van het merk Reebok in de kleuren grijs/paars. De schoenen zijn slechts een enkele keer gedragen en af te halen in Hardenberg.

Fietsdrager aangeboden

Gratis af te halen in Wijhe: een fietsdrager. De fietsdrager is geschikt voor één fiets tot maximaal 25 kg.

Sleutel gevonden

Op maandag 13 maart heb ik een sleutel gevonden. Wie is zijn of haar sleutel verloren? Deze is af te halen aan de Molenweg in Zwolle.

Wie is deze sleutel verloren?

Eergisteren

Boek van Leon de Winter gezocht

Ik ben op zoek naar het boek Het Lied van Europa. Het boek is geschreven door Leon de Winter. Heeft iemand dit boek gelezen en wilt u het aan mij doorgeven?

Tweede leven voor sjoelbak

In 1959 heb ik op de ambachtsschool in Leerdam een sjoelbak gemaakt. De sjoelbak is gemaakt van beukenhout, heeft een bodem van eikenfineer en is 2 meter lang en 40 centimeter breed. De bak staat al jaren ongebruikt op zolder. Wie de sjoelbak een tweede leven kan geven mag deze op komen halen in Nunspeet.

Tijdschrift over dialect

Bij het opruimen van de zolder heb ik ruim 70 exemplaren van het dialecttijdschrift De Moespot gevonden. Dit is een tijdschrift van het Verbond van Nedersaksische Dialectkringen en het gaat om nummers uit de jaren 80 en 90. De tijdschriften zijn gratis af te halen in Schalkhaar.

Tegels aangeboden

Aangeboden: verschillende soorten tegels. Het gaat om 80 grindtegels van 40 bij 60 centimeter, enkele grindtegels van 40 bij 40 centimeter, 5 ronde grindtegels met een diameter van 40 centimeter, ongeveer 60 betontegels van 30 bij 30 centimeter, 8 betontegels van 40 bij 60 centimeter en enkele pasblokjes van 20 bij 20 centimeter. De tegels zijn gratis af te halen in de omgeving van ’t Harde en Doornspijk.

Sleutels gevonden

Op vrijdag 10 maart heb ik tegen Schouwburg Odeon in Zwolle een sleutelbos gevonden. Wie is zijn of haar sleutels verloren?

Wie is deze sleutels verloren?