Lezers helpen lezers: borduurpatroon gezocht • winterjas gevonden in Emst

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Deze vullen we dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Waaltjes in Apeldoorn

Aangeboden: 175 waaltjes. De waaltjes zijn ongeveer 5 bij 20 centimeter groot en gratis af te halen in Apeldoorn.

055-5218485

Borduurpatroon gezocht

Wie kan mij helpen aan het borduurpatroon van bezienswaardigheden in Apeldoorn? Het gaat om een schellekoord.

Jjkervel@gmail.com

Jas gevonden

Op zondag 6 augustus lagen er ’s ochtends een winterjas en handschoenen op de weg voor ons huis aan de Brinkerweg in Emst. De eigenaar van deze jas kan contact opnemen met Corrie.

06-37561445

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Deze jas en handschoenen werden gevonden in Emst. © Eigen foto

Boek gevraagd

Voor een oud-leerling van het Klein Seminarie in Apeldoorn - die momenteel in Nieuw Zeeland woont - ben ik op zoek naar het boek Van Godsdienaar naar wetsdienaar. Zou u contact op willen nemen als u een exemplaar van dit boek (tegen een vergoeding) af wil staan?

eclitan@gmail.com

Jubileum van dameskoor

Het Dameskoor Empe viert dit jaar haar 70-jarig jubileum. Dit wordt op 9 september gevierd in ‘t Oortveld in Empe. We zouden het leuk vinden als oud-leden daarbij aanwezig zijn om herinneringen op te halen. Aanmelden hiervoor kan door te mailen of te bellen.

wilmabosvelt@hotmail.com of 06-13740764

Bomen aangeboden

Aangeboden: twee geel/groene hulstbomen. Deze bomen zijn ongeveer 2 meter groot en ze worden te groot voor onze tuin. De bomen mogen gratis opgehaald worden in Apeldoorn, maar wel zelf even uitgraven.

06-51199858

Verzamelaar zoekt bandrecorder

Wie heeft er voor een verzamelaar nog een bandrecorder van Akai Revox Teac Pioneer Technics op zolder staan en doet hier niets meer mee? Het mag eventueel ook een defecte zijn. Ik woon zelf in Zwolle.

fampouw59@gmail.com of 06-48344508

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Wie heeft er nog een bandrecorder over? © Eigen foto

Gisteren

Overgordijnen aangeboden

Wie kan ik blij maken met twee nieuwe overgordijnen? De gordijnen zijn gemaakt voor een schuifpui van 285 centimeter breed en 180 centimeter hoog. De overgordijnen zijn gratis op te halen in Warnsveld.

h.meer76@upcmail.nl

Koffer in Twello

Aangeboden: een zwarte koffer van Samsonite. De koffer is 70 bij 55 bij 20 centimeter groot, voorzien van wielen en een handgreep en heeft een werkend slot met twee sleutels. De koffer is gratis op te halen in Twello.

06-57655843

Oorknopje verloren

Op donderdag 10 augustus ben ik een gouden oorknopje zonder steker verloren aan de IJssel. Dit is gebeurd bij de IJsselbiënnale, ongeveer ter hoogte van het kunstwerk met de kampeerterreinen in de hoogte en vlak voor horecagelegenheid De Kribbe in Wilp. Het kan ook zijn dat ik dit oorknopje al eerder vanaf Deventer verloren ben. Heeft iemand mijn oorknopje gevonden? Dan graag even een mailtje sturen.

e.hendriks@cintea.nl

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Heeft iemand tussen Deventer en Wilp dit oorknopje verloren? © Eigen foto

Zitwandelstok aangeboden

Aangeboden: een zitwandelstok van de ANWB. De zitwandelstok is in ruil voor een bosje bloemen of een doosje bonbons op te halen in Borculo.

b.garritsen01@kpnmail nl

Tipi tent gezocht

Wie heeft er nog een tipi tent staan die niet meer gebruikt wordt? Onze kleinkinderen zouden er heel blij mee zijn. Het liefst in de omgeving van Ermelo, Harderwijk en Putten.

06-30451840

Tasje voor wielrenners

Op het dijkje van het zwembad in Hasselt naar het industrieterrein heb ik een tasje voor wielrenners met inhoud gevonden. In het tasje zitten onder andere een nieuwe band en een cijferslot. Welke wielrenner is dit tasje op woensdag 16 augustus rond 14.45 uur verloren?

038-4772561

Tweezitsbank in Wijhe

Aangeboden: een Jan de Bouvrie tweezitsbankje met lichte gebruikssporen. De bank is gratis af te halen in Wijhe.

lkort1993@kpnmail.nl

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Wie heeft er interesse in deze tweezitsbank? © Eigen foto

Eergisteren

Kunststof tegels in Apeldoorn

Aangeboden: 20 kunststof tegels. De tegels zijn 40 bij 40 centimeter groot en gratis af te halen in Apeldoorn.

06-10542964

Fietstas gevonden

Op de oprijlaan naar de stallen van Paleis Het Loo in Apeldoorn heb ik een fietstas met inhoud gevonden. Wie deze tas mist kan mij bellen.

06-42356788

Bed(den) aangeboden

Aangeboden: een deelbaar tweepersoonsbed met elektrische lattenbodems. De bedden horen naast elkaar te staan, maar het is ook mogelijk om de bedden van elkaar te scheiden. De bedden zijn gratis op te halen in Marknesse en het is ook mogelijk om één bed mee te nemen.

06-27308011

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De bedden zijn op te halen in Marknesse. © Eigen foto

Sleutel gevonden

Achter het gemeentehuis in Heerde heb ik een (huis)sleutel gevonden. Aan deze sleutel zit een sleutelhanger. Als je kunt vertellen wat voor sleutelhanger dit is, dan mag je de sleutel op komen halen.

06-42442285

Onderschuifbed in Zwolle

Aangeboden: een stalen onderschuifbed van 80 bij 190 centimeter groot. Het onderschuifbed is gratis af te halen in Zwolle.

Keizer.vanderwal@hotmail.com

Lp’s aangeboden

Wie kan ik blij maken met een flink aantal oude lp’s met klassieke, oude en moderne muziek? Het gaat om lp’s van bijvoorbeeld Music For You, Frankie Laine, Sweet Memories, Connie Francis, The Platers Colection en BZN. U mag de lp’s tegen een kleine attentie uit komen zoeken of wat platen voor mij op CD zetten, zodat ik ze zelf nog eens kan beluisteren. Ik woon zelf in Zwolle.

hjb.overmars@home.nl

Sleutelbos gevonden

Op maandag 14 augustus heb ik langs de Wijde Aa in Zwolle een sleutelbos gevonden. Wie is deze sleutelbos verloren?

revadj@ziggo.nl

Volledig scherm Wie is langs de Wijde Aa deze sleutels verloren? © Eigen foto