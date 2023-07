Lezers helpen lezers: bril gevonden • wie heeft er een hondenmand over?

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Hondenmand gezocht

Ik ben op zoek naar een grote kunststof hondenmand, van ongeveer een meter groot. Bijvoorbeeld een mand van Beeztees of een ander merk. Wie heeft er nog een hondenmand staan en gebruikt deze niet?

jenniekooiker@hotmail.com

Groente over

Vanwege onze gezondheid konden wij helaas geen moestuin meer aanhouden. Vooral bietjes missen wij enorm. Wie verbouwt er in de omgeving van Hardenberg nog groente en heeft er voor ons misschien wat over?

0524-562042

Tenten aangeboden

Gratis op te halen in Zwolle: drie gebruikte tenten. Het gaat om een vierpersoons tunneltent, een tweepersoons katoenen tent en een tweepersoons nylon tent. Mocht je interesse hebben, dan kun je mij mailen voor een afspraak.

jantine.kramer@ziggo.nl

Opnames van hoorspel

Ik ben opzoek naar afleveringen van de hoorspelserie Ellert en Brammert. Deze werd eind jaren 70 door Radio Noord uitgezonden. Wie heeft er nog (cassette)bandopnamen van dit hoorspel en wil deze met mij delen?

picbasic@home.nl

Bandrecorder gezocht

Voor mijn verzameling ben ik op zoek naar een bandrecorder of tapedeck van Akai Revox Teac Pioneer Technics. Dit mag eventueel ook een defecte zijn.

fampouw59@gmail.com of 06-48344508

Bril gevonden

Bij het Isala ziekenhuis in Zwolle heb ik een brillenkoker met bril gevonden. Wie is deze bril verloren?

06-22770891

© Eigen foto

Gisteren

Herenfiets aangeboden

Gratis af te halen in Apeldoorn: een Gazelle herenfiets met handremmen en versnellingen. De fiets is compleet, maar heeft wel enige aandacht nodig. Het is dus een opknappertje.

055-5333033 of 06-18444984

Eiwitsupplementen

Aangeboden: Prosource vloeibaar eiwitsupplement. Ik heb veel zakjes in de smaak bosbessen punch over. Deze zijn gratis af te halen in Deventer.

w.dejong@hotmail.com

Hometrainer gevraagd

Om in conditie te blijven voor een herniaoperatie ben ik op zoek naar een hometrainer. Het liefst in de omgeving van Zutphen. Heeft iemand nog een hometrainer staan?

06-22868057

Bedden in Zutphen

Aangeboden: twee eenpersoonsbedden, inclusief matras, dekbed, kussen, hoezen en twee nachtkastjes. Alles verkeert in prima staat en is in ruil voor een bloemetje af te halen in Zutphen. Om een afspraak te maken kunt u mij mailen.

anitadenhollander@live.nl

Postzegels gevraagd

Wie heeft er nog onafgeweekte of afgeweekte Nederlandse postzegels? Ik zou deze graag willen hebben. Ik ben gepensioneerd en heb veel tijd om de postzegels af te weken en te sorteren. Een klein gedeelte bewaar ik en de rest gaat naar een goed doel. Eventuele verzendkosten voor het versturen van de postzegels worden vergoed.

k1961@live.nl

Matras aangeboden

Aangeboden: een matras. Het matras is zo’n vijf jaar in gebruik, maar ziet er nog netjes uit. Het moet dus nog wel een paar jaar mee kunnen. Het matras is 200 centimeter lang, 140 centimeter breed en 19 centimeter dik. Wel is het matras nogal slap en zwaar om te vervoeren. Het matras is gratis op te halen in Ommen.

mahou@hotmail.nl

Eergisteren

Wegenkaart van ANWB

De ANWB stopt met de gratis wegenkaarten. Heeft er iemand nog zo’n kaart over? Graag zou ik deze kaart - eventueel tegen kosten - van u overnemen. Ik woon zelf in Harderwijk.

06-11480006 of hennyhoekstra@solcon.nl

Trampoline, glijbaan en tafel

Aangeboden: een trampoline met een diameter van 3,05 meter, een plastic kinderglijbaan en een ronde eikenhouten tafel. Deze tafel is geschikt voor een klusser, want de tafelpoot moet gerestaureerd worden. Dit alles is gratis op te halen in de omgeving van Apeldoorn.

06-516137513

Bord met Groningse spreuk

Helaas past ons naambord niet op ons nieuwe huis. Het gaat om een bord met daarop de tekst ‘Op roakeldais’, wat vrij vertaald ‘op goed geluk’ betekent in het Gronings. Er zit ook een ophangrekje bij. Heeft er iemand interesse in dit bord? Wij bieden het aan in ruil voor een VVV-bon of een plantenbon. Wij wonen zelf in Zutphen.

0575-845805

© Eigen foto

Adres van oude trainingsmaat gezocht

Ik ben dertig jaar weggeweest uit Apeldoorn, waar ik bij AV ’34 veel trainde met Klaas de Ruiter. Ik vertrok naar Franeker, maar woon inmiddels weer in Apeldoorn. Helaas ben ik het adres van De Ruiter kwijtgeraakt. Wie kan mij helpen?

nieviss@home.nl

Glazen flesjes aangeboden

Is er iemand die glazen flesjes spaart? Ik heb een flesje van 26 centimeter en een van 18 centimeter groot staan. Op het grootste flesje staat in het glas en op de dop ‘Wickueler Kueper Brauerei’ en op het kleinste flesje staat in het glas ‘De Nijverheid’. De flesjes zijn op te halen in Zwolle.

keizer.vanderwal@hotmail.com

Hulp gevraagd

Wie kan mij helpen met de montage van een zonnescherm? De beschrijving met tekeningen is aanwezig. Ik woon in Apeldoorn.

frederikhorstjh@yahoo.com

© Eigen foto