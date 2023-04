Lezers helpen lezers: bril op sterkte gevonden • router aangeboden in Zutphen

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Bril op sterkte gevonden

Op donderdag 6 april vond ik tijdens een wandeling een roodbruine bril op sterkte. De bril lag langs het fietspad van de Hertenkampseweg tussen Vaassen en Emst. Wie is zijn of haar bril verloren?

06-22436322

Router aangeboden

Aangeboden: een router van het merk Asus. Het gaat om een AC1900 Dualband, met een USB 2.0 en 3.0 port. De router zendt uit op 2,4 en 5.0 Ghz en is tegen elk aannemelijk bod op te halen in Zutphen.

horstwim@gmail.com of 06-14640019

Salontafel in Apeldoorn

Wie heeft er interesse in een massief eikenhouten salontafel? De tafel heeft een greywash kleur en drie doorschuiflades. De salontafel is 100 bij 160 bij 45 centimeter groot en gratis af te halen in Apeldoorn.

06-15589922

Crosstrainer aangeboden

Aangeboden: een crosstrainer. De crosstrainer is zo goed als nieuw en voor een mooi boeket bloemen af te halen in Hattem.

f2hdvanessen712@hetnet.nl

Fietscomputer gevonden

Op de markt in Ommen heb ik op woensdag 5 april een Union-fietscomputer gevonden. Wie is deze fietscomputer verloren?

06-36157871

Bureaustoel aangeboden

Aangeboden: een bureaustoel. De bureaustoel is gratis op te halen in Zwolle.

06-49745539

Wie heeft er interesse in deze bureaustoel?

Gisteren

Koptelefoon en oordopjes gevonden

Op zaterdag 1 april heb ik in de kantine van SV Schalkhaar een zwarte draadloze over-ear koptelefoon gevonden. Een dag later vond ik op het sportcomplex van Schalkhaar twee AIR 1 Plus oordopjes. Wil je weer muziek kunnen luisteren? Neem dan contact op.

bwmhaarman@gmail.com

Hulp bij satellietantenne

Het lukt mij niet om mijn satellietantenne goed op Astra 1 en 3 uit te richten. Wie kan mij – in ruil voor een leuk presentje – hierbij helpen?

mensomolag@gmail.com of 06-37330183

Vereniging van Overijssels Regt en Geschiedenis

Aangeboden: Verslagen en Mededelingen van de Vereniging van Overijssels Regt en Geschiedenis (1860-2015). Het gaat om 150 banden en deze zijn in ruil voor iets lekkers af te halen in Kampen.

038-3316133

Dekens gevraagd

Wie heeft er nog wollen dekens liggen? Wij maken er kussens van en de opbrengst gaat naar een Dominicaans project van pater Michael in Oekraïne. Binnen Zwolle komen we de dekens graag ophalen.

Francis.vanderloos@gmail.com

Spullen in Zwolle

Gratis afhalen in Zwolle: een centrifuge, bankschroef en kruiskopsleutel om wielen te wisselen.

06-40704342

Vermiste ledenlijst

Gezocht: een lijst met bestuursleden en ereleden van de Deventer Gymnastiek Vereniging Voorwaarts. Het gaat om een hand getekende en geschreven lijst die dateert uit 1897. Deze lijst heeft altijd gehangen in de gang bij Zalencentrum De Horst, in de Deventer Kerkstraat. De lijst heeft veel waarde voor de oud-leden van Voorwaarts, maar is tijdens een verbouwing van De Horst zoekgeraakt.

janhoeve48@gmail.com

De vermiste ledenlijst van Gymnastiek Vereniging Voorwaarts (links) en de beschadigde spiegel.

Spiegel gezocht

Wie kan mij helpen aan een spiegel? Het liefst eentje met een diameter van minimaal 13 centimeter. Onze spiegel is helaas beschadigd en ik kan de spiegel nergens te koop vinden.

0529-431879

Eergisteren

Achterwiel gezocht

Wie kan me helpen aan een achterwiel van een Sparta Pharos? Ik ben op zoek naar een achterwiel waarvan de versnellingen nog werken.

06-27202468 of markbosch@hotmail.com

Lampenkap

Onze lampenkap is kapot gevallen. Daarom zijn wij op zoek naar een vergelijkbare lampenkap, maar het liefst eentje die iets groter is. De lampenkap heeft aan de onderkant een diameter van 45 centimeter en een roomwitte kleur. Mocht u een lampenkap hebben liggen en doet u er niets meer mee, dan nemen wij hem graag over.

margademeerterhaar@gmail.com

Gezocht: een vergelijkbare lampenkap.

Zwerfkeien aangeboden

Gratis af te halen in Harderwijk: een partij zwerfkeien. Deze zijn bijvoorbeeld geschikt voor een tuin.

sim1.vdbrink@gmail.com

Fietsen in Epe

Aangeboden: een oude herenfiets van het merk Gazelle. De kabel van de voorrem is gebroken, maar de fiets – of onderdelen daarvan – is misschien nog geschikt voor een student. Ik heb ook nog een kinderfiets van Linx staan. De trapas heeft wat speling maar de banden (24 x 1,75) zijn nog goed. Wellicht geschikt voor een knutselaar? De fietsen zijn gratis af te halen in Epe.

jkelkes@kpnplanet.nl.

Herenschoenen

Aangeboden: leren herenschoenen van het merk Greve. Het gaat om schoenen in maat 8 en deze zijn weinig gedragen. De schoenen zijn op te halen in de omgeving van Brummen.

0575-561699

Aangeboden: leren schoenen.