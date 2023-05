Lezers helpen lezers: bril verloren in Eerbeek • magazines voor treinliefhebber aangeboden

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Bril kwijt

Op woensdag 24 mei heb ik om 14.30 uur getankt bij Fieten Olie in Eerbeek. Ik heb mijn bril even neergelegd maar ben deze vergeten toen ik weg reed. Ik ben later terug gereden maar de bril was weg. Het gaat om een goudkleurige bril en deze bril heeft emotionele waarde voor mij. Wie heeft mijn bril gevonden?

jmaatkamp@kpnmail.nl

Vlinderboek aangeboden

Wie heeft er belangstelling voor het boek Vlinders & andere insecten in Nederland ? Het boek van de Postcode Loterij is gratis af te halen in Apeldoorn.

055-5216024

Magazine voor treinliefhebber

Welke treinliefhebber kan ik blij maken met verschillende jaargangen van de tijdschriften Rail Hobby en Rail Magazine? Van Rail Hobby heb ik 39 jaargangen liggen, van 1983 tot en met 2022, en voor Rail Magazine gaat het om 35 jaargangen (1988 tot en met 2022). Alles zit in dozen en is gratis af te halen in Eerbeek.

0313-654514

Telefoonkaarten aangeboden

Voor een liefhebber of verzamelaar heb ik nog 11 aparte en mooie telefoonkaarten uit diverse landen liggen. Interesse? Tegen verzendkosten stuur ik ze graag naar je op.

dalse029@planet.nl

Bamboestokken in Ugchelen

Aangeboden: ongeveer 105 bamboestokken. De stokken zijn 180 centimeter lang en variëren in dikte van 11 tot 12 millimeter. De bamboestokken zijn gratis op te halen in Ugchelen. Iemand interesse?

emadehaas@icloud.com

Hulp bij koekoeksklok

Wie kan een koekoeksklok, waarvan de gewichtsketting er af is gerold, maken? Uiteraard tegen een vergoeding en het liefst in de buurt van Kampen.

06-10123737

Tuinstoelen aangeboden

Aangeboden: twee groene, verstelbare tuinstoelen. De stoelen zijn gratis op te halen in Epe.

0578-628304

Gisteren

Kastjes aangeboden

Aangeboden vanwege een verhuizing: een kastje van eikenhout. Het kastje is 56 centimeter hoog, 80 centimeter breed en 44 centimeter diep. Ook heb ik nog een eikenhouten secretaire staan. Zowel het kastje als de secretaire verkeren in goede staat en zijn gratis op te halen in Hoonhorst.

06-8604118

Boek van loterij

De Postcode Loterij heeft een prachtig boek uitgegeven: Vlinders & andere insecten in Nederland, inclusief een veldgids. Zijn er mensen in Ermelo die niets met dit boek dan? Dan kom ik het boek graag bij u ophalen.

d.veldman66@upcmail.nl

Beschrijving voor haakpakket

Bij de kringloop vond en kocht ik een haakpakket van de Xenos voor een papegaai. Het pakket is helemaal compleet, alleen zit er geen werkbeschrijving bij. Is er iemand die deze werkbeschrijving toevallig nog heeft?

verwonderwel@gmail.com

Fleecejack verloren

Tijdens een fietstocht ben ik op vrijdag 19 mei ben ik tussen 11.30 en 13.30 mijn blauw-grijze fleecejack met gele rits verloren. Ik ben onder meer door Varsen, Vilsteren, Giethmen, Archem en Den Ham gefietst. In de jaszak zaten mijn huis- en autosleutel. Heeft iemand mijn fleecejack gevonden?

0630895662

Koffiebus gevraagd

Wie heeft er nog een blauwe bus van Douwe Egberts voor cafeïnevrije koffie staan en gebruikt deze niet meer? Je kunt mij er blij mee maken. Eventuele kosten worden vergoed en ik wil de bus eventueel ook ruilen tegen DE-punten.

jaspersannet@hotmail.com

Disney films in Apeldoorn

Wie heeft er nog een videorecorder thuis en zou een aantal films van Disney willen hebben? Ik heb een aantal tekenfilms voor kinderen liggen. De videobanden zijn gratis op te halen in Apeldoorn.

jaantjewim@hotmail.com

Bed aangeboden

Gratis af te halen in Ugchelen: een eenpersoonsbed, inclusief een nieuw matras en een lattenbodem. Het bed is 90 bij 200 centimeter groot.

0649781216

Eergisteren

Portemonnee kwijt

Op dinsdag 14 februari ben ik mijn zware heren portemonnee met inhoud verloren. Dit is gebeurd op de route vanaf de Otterloseweg richting Apeldoorn. Ik ben via de Hoenderloseweg en Ugchelseweg naar de Eendrachtstraat gefietst. Heeft iemand mijn portemonnee destijds gevonden? Voor de vinder ligt er een beloning klaar.

Mb887@hotmail.com.

Vignet voor Oostenrijk

Door omstandigheden gaat onze reis naar Oostenrijk niet door. Ons vignet voor de autobahn in Oostenrijk (geldig in juni en juli) is daarom ter overname beschikbaar. Over de prijs worden we het wel eens.

piet.terpstra@zonnet.nl

Kortingsbon voor pretpark

Met mijn vier kleinkinderen zou ik graag naar het pretpark Julianatoren in Apeldoorn willen. Wie kan mij daarom helpen aan één of meerdere bonnen uit de voordeelagenda van de Postcode Loterij? Deze oma zou daar heel blij mee zijn. Ik woon zelf in Apeldoorn en zou de bonnen daar dus eventueel op kunnen halen.

anejoan@gmail.com

Campingtoilet aangeboden

Aangeboden voor een kampeerder: een oude maar goed werkende Porta Potti. Deze is tegen een bos bloemen af te halen in Heerde.

06-22558201

Huissleutel gevonden bij voetbalclub

Op het complex van SV Schalkhaar heb ik op 21 mei een huissleutel gevonden. Aan de sleutel hangt een label met daarop de naam ‘Oostrom’. Is deze van jou? Neem dan contact op.

bwmhaarman@gmail.com

Kinderboekjes gezocht

Ik ben op zoek naar de volgende boekjes: Snoetje de egel, Zigzag de bij en Cora de roek. Heeft iemand deze boekjes voor mij? Ik woon zelf in Apeldoorn.

gertrudekoppelaar@gmail.com

Horloge verloren

Op zondag 21 mei ben ik tussen 14.30 uur en 15.30 uur mijn horloge verloren. Dit is gebeurd op de dijk in Olst (op de parkeerplek bij de Dijkstoel langs de Rijksstraatweg) of op de parkeerplaats van de Tango langs de A1 bij Wilp. Het horloge heeft voor mij grote emotionele waarde dus voor de eerlijke vinder ligt er een royaal vindersloon klaar.

carindemmers@gmail.com

