Lezers helpen lezers: cd’s met klassieke muziek aangeboden • sleutel gevonden in Kampen

Vandaag

Sleutels kwijt

Op zaterdag 25 maart heb ik mijn sleutelbos verloren in het centrum van Harderwijk. Aan de sleutelbos zaten drie huissleutels een ronde sleutelhanger van Black Cat Rum. Heeft iemand mijn sleutels gevonden?

Koorits@solcon.nl

Cd’s met klassieke muziek aangeboden

Wie kan ik blij maken met ongeveer 40 cd’s met klassieke muziek? Ze zijn gratis af te halen in Flevoland. Bij belangstelling kunt u per mail contact met mij opnemen.

reserve61@outlook.com

Lampjes gezocht

Ik ben op zoek naar gloeilampjes voor een lichtsnoer. Het gaat om lampjes met een fitting van 14 millimeter en de volgende specificaties: E 14 8 Volt en 3 Watt. De lampjes mogen eventueel 4 watt zijn, maar geen led. Heeft iemand deze lampen voor mij? Eventuele onkosten worden vergoed.

Marijkeendries@hotmail.com

Tegels gevraagd

Wie kan mij helpen aan vijf grindtegels van 30 bij 30 centimeter groot? Deze maat wordt helaas niet meer gemaakt. Het liefst in de omgeving van Steenwijk en Meppel.

rietjongeneel@live.nl of 06-10421458

Stop voor pan

Ik heb een geëmaileerde pan waar een schilfertje van af is gestoten. Daardoor is de pan nu lek. Vroeger draaide mijn moeder er dan een stop in. Heeft iemand nog zoiets liggen of weet u misschien waar ik nog zo’n stop kan krijgen?

0570-523440

Korf voor expositie

Voor de expositie 900 jaar Raalte ben ik op zoek naar een rieten rugkorf waar de marskramer vroeger zijn koopwaar mee vervoerde. Wie kan mij aan zo’n korf helpen?

jossegbers@home.nl

Sleutel gevonden in Kampen

Bij de fietsenstalling van het NS station Kampen Zuid heb ik een digitale sleutel met daaraan een label van Deurplus gevonden. Wie is deze sleutel verloren?

06-48037357

Volledig scherm Deze sleutel werd gevonden bij station Kampen Zuid. © Eigen foto

Gisteren

Broeken kwijt

Op vrijdag 17 maart ben ik drie lange broeken verloren in Deventer. Ik was op de fiets onderweg vanaf de Worp via de fietsbrug langs het spoor, de Singel, Gibsonstraat, achter de Broederen, Broederenstraat, Lange Bisschopstraat, Grote Overstraat en Spijkerboordsteeg naar de Gulden Knoop om de broeken in te laten korten. De broeken waren reeds afgespeld en zaten in een groen met gele plastic tas van Nijhof Installatietechniek. Heeft iemand mijn broeken gevonden?

e.grootjen@kpnmail.nl

Katten Alfabet

Aangeboden in Apeldoorn: het Katten Alfabet van Lanarte. Het gaat om het hele pakket, inclusief patroon, stramien en garen. Zelf ben ik er jaren geleden aan begonnen en heb ik twee letters gedaan. Helaas ga ik er niet meer aan toe komen.

loes.hartjes@hotmail.com

Vissen voor vijver

Mijn goudvissen zijn ervandoor gegaan. Wie kan mij helpen aan enkele goudvissen voor mijn buitenvijver? Eventueel tegen een vergoeding. Graag in de omgeving van Raalte.

06-55903618

Tenten voor caravan

Wie heeft er interesse in tenten en luifels voor een caravan? Het gaat om een grijze wintertent van 1,90 meter breed, twee retro raamluifels (oranje, bruin en groen gestreept) van 1,80 meter breed en een oranje wintertentje. Alles is op te halen in de buurt van Apeldoorn.

06-23531753

Tijdschriften aangeboden

Aangeboden: diverse jaargangen van het maandblad Plus en diverse hobbyspullen. Wie maak ik hier blij mee?

038-4651972

Verpleegstersspelden gevraagd

Wie wil een beginnend verzamelaar helpen aan verpleegstersspelden? Deze verdwijnen vaak in laatjes en er wordt niet meer naar omgekeken. Eventuele onkosten worden vergoed.

p.ten.hoor.1@kpnmail.nl

Tuinset in Deventer

Gratis af te halen in Deventer: een tuinset met vier verstelbare stoelen.

Bep.vanessen@kpnmail.nl

Boeken aangeboden

Gratis af te halen: verschillende boeken. Het gaat om de serie Alles over Doe Het-Zelf (Lecturama), meerdere exemplaren van Het Aanzien van… en de Grote Geïllustreerde Encyclopedie (Readers Digest). De boeken zijn af te halen in de omgeving van Ruurlo.

06-51618193

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling in deze boeken? © Eigen foto

Eergisteren

Sleutels verloren

Vorig week ben ik een sleutelbosje verloren in de omgeving van Warnsveld en Zutphen. Dit is waarschijnlijk gebeurd op maandag 13 maart. Het gaat om twee zilverkleurige sleutels, waaraan ook een zilverkleurig autoplaatje zit. Mocht iemand mijn sleutels gevonden hebben dan hoor ik dat graag.

kawengelaar@gmail.com.

Borduurkleed aangeboden

Wie kan ik blij maken met een borduurkleed, inclusief garen en beschrijving?. Ik heb zelf al een begin aan het kleed gemaakt.

06-23638259

Taalmaatje gezocht

Ik ben opzoek naar iemand die samen met mij de Italiaanse taal wil oefenen. Ik heb al een paar cursussen gedaan, maar het leren spreken van de taal blijft moeilijk zonder oefeningen. Ik zou via Zoom, Teams of Whatsapp kunnen oefenen, maar ook gewoon in het echt.

kikki93@live.nl

Behangtafel in Nieuw Heeten

Gratis af te halen in Nieuw Heeten: een behangtafel en twee lattenbodems. De lattenbodems zijn 90 bij 200 centimeter groot. Wie kan ik hier blij mee maken?

06-23173812

Breigaren gevraagd

Wie heeft er nog bollen breigaren liggen? Wij gebruiken ze om sloffen van te breien. De sloffen verkopen we en de opbrengst gaat naar ons project in Oekraïne.

dunnewindja@gmail.com

TomTom aangeboden

Gratis op te halen in Brummen: een navigatiesysteem van TomTom. Het gaat om het type GO 620. Het navigatiesysteem is compleet en werkend, updates gaan via wifi.

j.beltman01@gmail.com

Eetkamerstoelen

Aangeboden: vier eetkamerstoelen. De stoelen verkeren in goede staat en zijn gratis op te halen in Lochem.

014821776

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor vier van deze eetkamerstoelen? © Eigen foto