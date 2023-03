Lezers helpen lezers: diascanner gezocht • sleutels gevonden in Apeldoorn

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Vanaf vandaag vullen we deze dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Portemonnee verloren

Op woensdag 29 maart ben ik ‘s ochtends op de markt in Warnsveld mijn portemonnee kwijtgeraakt. Heeft iemand een portemonnee gevonden?

djrekswinkel@gmail.com

Tuinset in Heerde

Gratis af te halen in Heerde: een kunststof tuinset van Hartman. De set bestaat uit vier blauwe stoelen en een ovale tafel.

wjkruisweg@kpnmail.nl of 06-22946825

Sleutels gevonden

Een tijdje terug heb ik twee sleutels gevonden voor de portiek van de appartementen in de Wilhelmina Druckerstraat in Apeldoorn. Mocht u weten welke afbeeldingen er aan het ringetje van de sleutels hangen dan kunt u de sleutels terugkrijgen.

a.dedreu@telfort.nl

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Wie is deze sleutels verloren? © Eigen foto

Printer aangeboden

Aangeboden in Nunspeet: een printer. Het gaat om de HP Officejet PRO 8600. Wie belangstelling heeft mag de printer op komen halen.

06-33357888

Diascanner gevraagd

Is er iemand in Apeldoorn of omgeving van wie ik een diascanner kan lenen of huren? Ik heb een aantal dia’s die ik graag zou willen digitaliseren. Mijn PC werkt op Windows 10.

garok@live.nl

Banken aangeboden in Laren

Gratis af te halen in Laren (Gld): een drie- en tweezitsbank van massief eikenhout, inclusief losse kussens.

06-23988790

Theepot gezocht

Voor mijn nicht in Canada ben ik op zoek naar een theepot. Zij heeft een ontbijtservies uit ongeveer 1930 maar de theepot is stuk. In april komt zij naar Nederland en het zou leuk zijn als ik deze theepot voor haar kan vinden.

willybent@hotmail.com

Volledig scherm Gezocht: deze theepot. © Eigen foto

Gisteren

Steutels verloren in Vaassen

Op vrijdagavond 10 maart of zaterdag 11 maart ben ik mijn sleutelbos verloren in Vaassen. Aan de sleutelbos zit een grote, gele eivormige hanger met daarop het getal ‘69’. Heeft iemand mijn sleutels gevonden?

sjaakhennie@hetnet.nl

Vuurpot aangeboden

Aangeboden: een vuurpot van aardewerk, inclusief rooster. De vuurpot kan gratis opgehaald worden in Diepenveen.

0570-526521.

Fietssleutel gevonden

Op vrijdag 24 maart heb ik een fietssleutel van het merk Abus gevonden op het winkelplein in Berkum. Wie is deze fietssleutel verloren? De sleutel is op te halen in Berkum.

038-4550681

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Wie is deze fietssleutel verloren? © Eigen foto

Tuinset in Apeldoorn

Aangeboden: een witte houten tuinset van Hartman. De tuinset bestaat uit vier verstelbare stoelen, twee voetenbankjes en een ovale tafel. De tafel is licht beschadigd. Ik heb ook nog een groene parasol zonder voet liggen. Alles is af te halen in Apeldoorn in ruil voor een bloemetje.

avdziel13@gmail.com

Petroleumstel gevraagd

Wie helpt mijn bejaarde tante aan een oud petroleumstelletje met drie of vier branders? Het petroleumstelletje moet wel compleet zijn.

06-20032078

Natuurkeien aangeboden

Gratis af te halen in Apeldoorn: ongeveer 80 natuurkeitjes.

06-19914992

Borduurpatroon gezocht

Wie kan mij helpen aan een borduurpatroon van Lanarte? Ik ben het patroon halverwege helaas kwijt geraakt. Eventuele onkosten worden vergoed.

hzomer6@gmail.com

Volledig scherm Wie heeft dit borduurpatroon liggen? © Eigen foto

Eergisteren

Kentekenplaat verloren

Heeft iemand mijn kentekenplaat met het kentekennummer 91-JFR-9 gevonden? Ik ben deze in de afgelopen dagen ergens in Apeldoorn verloren.

johan77@ziggo.nl

Tegels aangeboden

Gratis af te halen in Lochem: grindtegels en klinkers. De tegels zijn gewassen en 40 bij 60 centimeter groot. De tegels en klinkers hoeven niet allemaal tegelijk weg.

Hieropan10@gmail.com

Damesfiets gevraagd

Alexandra - onze vluchteling uit Oekraïne - heeft een baan gevonden. Om gemakkelijk naar haar werk te komen zijn wij voor haar op zoek naar een damesfiets met terugtraprem. Daar is ze namelijk aan gewend. Kan iemand ons aan zo’n fiets helpen? Het liefst in de omgeving van Apeldoorn.

f.ouwerkerk@planet.nl of 055-5333033

Orgel in Diepenveen

Gratis af te halen in Diepenveen: een orgel. Het gaat om de Solina D112, inclusief instructieboekje. Voor meer informatie over de orgel kunt u contact met mij opnemen.

06-18880054

Naaisysteem gezocht

Ik ben op zoek naar het naaisysteem van Lutterloh. Mocht u dat hebben leggen en doet u er niks meer mee, dan heb ik interesse.

j.blom320@upcmail.nl

Gaskachels aangeboden

Gratis op te halen in Deventer: twee gaskachels. Het gaat om een keukenkachel (DRU) en een gashaard voor een kamer (E.M. Jaarsma).

Pietb40@gmail.com

Krukjes van Ikea

Ik ben op zoek naar een aantal krukjes die ik ooit bij de Ikea kocht. De krukjes zijn van plastic en inklapbaar en 16 centimeter hoog, 13,5 centimeter breed en 20 centimeter lang. Heeft iemand deze krukjes voor mij? De kleur maakt niet uit.

kampen-102@outlook.com

Volledig scherm Gezocht: deze krukjes van de Ikea © Eigen foto