Lezers helpen lezers: dressoir aangeboden • wie heeft er belangstelling voor jonge boompjes?

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Deze vullen we dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Boompjes in Apeldoorn

Ik heb een aantal jonge boompjes in mijn tuin in Apeldoorn staan. Het gaat om een eiken- en beukenboom, esdoorn en hibiscus. U mag de bomen uit komen scheppen en meenemen.

06-25062009

Hondenmand voor de fiets

Aangeboden: een hondenmand met kooi voor op de bagagedrager van een fiets. De mand is bestemd voor kleine honden - zoals een Jack Russel - en op te halen in Vaassen.

g.labberton46@kpnmail.nl

Zegels voor buitenservies

Wie kan ik blij maken met een aantal digitale zegels voor het buitenservies van de Albert Heijn?

Nelly.bouwhuis@gmail.com

Dressoir

Aangeboden: een dressoir van blank eikenhout. Het dressoir verkeert in goede staat en is op te halen in Apeldoorn. Over de prijs worden we het wel eens.

06-28508803

Volledig scherm Aangeboden in Apeldoorn: een dressoir. © Eigen foto

Tweezitsbank aangeboden

Wie heeft er belangstelling voor een bruine tweezitsbank? Deze is gratis op te halen in Zwolle. Wie eerst even wil kijken kan het beste even bellen.

06-58857158

Omnibus van Rozemarijntje

Wie heeft er belangstelling voor de omnibus van Rozemarijntje, geschreven W.G. van de Hulst? De omnibus is voor een boeketje rozen af te halen in Apeldoorn.

06-42813788

Glazen tuintafel

Aangeboden: een tuintafel. Deze is gratis af te halen in Apeldoorn. Het onderstel van de tafel is van metaal en het tafelblad is van gemêleerd glas. De tuintafel is 160 bij 90 centimeter groot en 74 centimeter hoog.

06-46607484

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor deze tuintafel? © Eigen foto

Gisteren

Rollator gezocht

Voor mijn hoogbejaarde vader zoek ik een lichtgewicht rollator. Het liefst eentje die minder dan 7 kilo weegt en makkelijk te vervoeren is in de auto. Wie heeft er een rollator over?

m.nijmeijer@home.nl

Fietstassen aangeboden

Voor de liefhebber heb ik nog een paar goede fietstassen over. Deze zijn in ruil voor een terrasplant af te halen in de gemeente Dalfsen.

bhkappert@live.nl of 0529-471673

Fauteuils in Apeldoorn

Gratis afhalen in Apeldoorn: Twee fauteuils en een hocker. Wie heeft hier belangstelling voor?

06-37320109

Volledig scherm Aangeboden in Apeldoorn: twee fauteuils en een bijbehorende hocker. © Eigen foto

Dekenkist aangeboden

Voor de liefhebber heb ik een mahoniehouten dekenkist staan. Deze is vermoedelijk al 100 jaar oud en moet wel even opgeknapt worden. In ruil voor een bloemetje mag u de kist op komen halen.

0341-251140

Verpleegkundige gezocht

Ik ben op zoek naar de verpleegkundige die op 19 april in de Hovenlaan in Apeldoorn mijn man en mij heeft bijgestaan. Ik ben in alle hectiek je telefoonnummer kwijtgeraakt. Zou je me bellen willen bellen?

06-23702470

Samen quilten in Zutphen

Ik ben net in Zutphen komen wonen en ik zoek iemand om gezellig mee te quilten. Een quiltbee zou ook heel gezellig zijn.

06-21407213

Knuffel gevonden

Op woensdag 17 mei vond ik bij de rotonde op de Ceintuurbaan en het Zamenhofplein in Deventer een knuffel. Wie is zijn of haar knuffel verloren?

06-41428041

Volledig scherm Wie is deze knuffel verloren? © Eigen foto

Eergisteren

Sleutel gevonden

Tijdens Koningsdag heb ik een huissleutel gevonden op de Blikkenweg in Twello, nabij het Bruggenbosch en de kruising met de Quabbenburgerweg. De sleutel is van het merk Iseo en aan de sleutel zit een ring. Wie is deze sleutel verloren?

06-41761970

Donald Duck’s aangeboden

Wie heeft er belangstelling voor verschillende jaargangen van de Donald Duck?

0572-358084

Dahliaknollen in Laren

Ik heb veel dahliaknollen over. Puur wit maar ook onbekende. De dahliaknollen zijn vanaf maandag 22 mei - en na het maken van een afspraak - gratis op te halen in Laren (Gld.). Ook heb ik nog frambozenstruiken staan.

06-20946983

Lamellen aangeboden

Aangeboden: twee verticale lamellen. De lamellen werken nog goed. De afmetingen zijn: 290 centimeter breed en 165 centimeter hoog en het kleinere exemplaar is 125 centimeter breed en 225 centimeter hoog. De lamellen zijn gratis af te halen in Heino.

06-20023905

Volledig scherm Aangeboden in Heino: lamellen. © Eigen foto

Printer aangeboden

Gratis af te halen in Apeldoorn: een Brother laserprinter. Deze printer kan automatishc tweezijdig printen. Er moet wel een nieuw inktpatroon in.

06-15022849

Kikkerverzameling

Wie heeft er belangstelling voor een verzameling kikkers? Het gaat om kikkertjes van glas, aardewerk, metaal en gehaakte en gevlochten kikkers. De kikkers variëren in grote en zijn ongeveer 3 tot 12 centimeter groot. Vanwege een verhuizing wil ik ze graag aanbieden aan een liefhebber. Over de vergoeding worden we het wel eens. Deze ga ik in zijn geheel doneren aan het Rode Kruis. De verzameling kikkers is te bekijken en af te halen in Lochem.

06-24626799

Fiets ophalen

Sinds enkele weken staat er een fiets voor ons huis in Ommen. Deze is tijdens een stortbui en nooit meer opgehaald. De fiets staat aan de Zeesserweg, ter hoogte van het Edith-Hof. Is de fiets van jou? Dan graag even ophalen. Wel je fietssleutel meenemen, want de fiets staat op slot.

06-20034964

Volledig scherm Deze fiets staat aan de Zeesserweg in Ommen. © Eigen foto