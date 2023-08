Lezers helpen lezers: eetkamerstoelen aangeboden • pet van hardloopwedstrijd verloren in Luxemburg

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Hulp bij zonnescherm

Wie kan mij - mogelijk tegen een vergoeding - helpen met de montage van een zonnescherm? De beschrijving met tekeningen is aanwezig en ik woon zelf in Apeldoorn.

frederikhorst.jh@yahoo.com

Bedje aangeboden

Aangeboden: een opvouwbaar bedje, inclusief een matras. Het bedje is 120 bij 60 centimeter groot en samen met het matras gratis op te halen in Deventer.

riakuijper@live.nu

Hakselaar gevraagd

Wie heeft er een hakselaar voor stevige takken in de schuur staan die niet meer wordt gebruikt en die ik – voor een klein prijsje – over kan overnemen? Ik woon zelf in Dalfsen.

06-34306063

Flacon Frontline aangeboden

Wij hebben een flacon Frontline over. Deze is slechts twee keer gebruikt. De flacon is in ruil voor iets lekkers voor de hond op te halen in Harderwijk.

maretak01@hetnet.nl

Eetkamerstoelen

Aangeboden: vier eetkamerstoelen met zwarte bekleding en een houten frame. De stoelen zijn af te halen in Apeldoorn en een bloemetje wordt gewaardeerd.

j.terwal6@upcmail.nl

Volledig scherm Een van de aangeboden stoelen in Apeldoorn en de verloren pet van de Station tot Station Loop. © Eigen foto

Pet kwijtgeraakt

Onder het mom van niet geschoten is altijd mis: ergens in Luxemburg ben ik mijn pet van de Station tot Station Loop verloren. Wie weet is er iemand die mijn pet gevonden heeft en dit leest.

rudolfhouweling@gmail.com

Gisteren

Bril kwijt

Heeft er iemand op zondag 6 augustus in Deventer ter hoogte van de Ceintuurbaan en de Lookersdijk een bril gevonden? Dan graag even contact opnemen.

06-55971999

Luidsprekers gezocht

Ik ben op zoek naar twee luidsprekerboxjes. Wie kan mij hieraan helpen? Ik wil ze eventueel ruilen voor een grote bos bloemen en groente uit onze eigen volkstuin. Ik woon zelf in Heeten.

06-21648370

Kaartjes voor 50PlusBeurs

Wie kan ik blij maken met twee vrijkaartjes voor de 50PlusBeurs op vrijdag 15 september? Stuur mij dan uw e-mailadres en ik stuur de kaartjes door.

jokomwh@home.nl

Kapotte muis

Een jaar of 15 geleden kochten wij bij de Aldi een ‘kinderleercomputer’ voor onze verstandelijk beperkte zoon. Het gaat om een MEDION W10/08, MD 85803, MSN 5002.7350, EAN 2702.8896. Onze zoon heeft daar heel veel plezier van gehad totdat de muis kapot ging. Verdriet alom, want een nieuwe muis past niet maar het apparaat mankeert verder niets. Zijn er nog mensen die zo’n computer op zolder hebben liggen of weten waar zoiets te krijgen is? Elke tip is welkom. Mochten hier eventueel kosten aan verbonden zijn, dan is dat geen bezwaar. Ik woon zelf in Zutphen.

06-40045313

Vaatwasmachine en matras gevraagd

Voor een Oekraïens gezin zijn we op zoek naar de volgende items: een vaatwasmachine (géén inbouw) en een matras van 140 bij 200 centimeter groot. Het liefst in de omgeving van Apeldoorn.

055-5333033

Stoelen aangeboden

Aangeboden: vier stoeltjes voor aan de eettafel. De stoelen zijn gratis af te halen in Gramsbergen.

06-30418073

Volledig scherm Een van de aangeboden stoelen in Gramsbergen en de gevonden sleutels in Apeldoorn. © Eigen foto

Sleutels gevonden

Op de Molenstraat in Apeldoorn, nabij La Paloma, heb ik twee sleutels gevonden. De persoon die deze sleutels verloren is kan zich per mail bij mij melden.

wfmbouwmeester@upcmail.nl

Eergisteren

Deventer blikken

Wie heeft er belangstelling voor oude blikken met een link naar Deventer? De blikken zijn gratis op te halen in Deventer, maar ik vind het belangrijk dat ze naar een liefhebber of verzamelaar gaan.

riakuijper@live.nl

Sleutels gevonden

Op de Prof. Feldmannweg in Zwolle heb ik een sleutelbos gevonden met daaraan een autosleutel. Wie is deze sleutelbos verloren?

06-20483526

Eethoek aangeboden

Wie kan ik blij maken met onze eethoek? De tafel en de stoelen zijn na het maken van een telefonische afspraak op te halen in Zwolle en een VVV-bon wordt op prijs gesteld.

038-4531365

Volledig scherm Aangeboden in Zwolle: deze eethoek. © Eigen foto

Parasolvoet gezocht

Ik ben op zoek naar een betonnen of granieten verrijdbare parasolvoet van 40 kg en met vier wielen. Het liefst in de omgeving van Deventer en Diepenveen. Het is niet erg wanneer de parasolvoet iets beschadigd is, maar deze moet wel heel zijn.

06-12624131

Gordijnrails

Wie kan mij in Apeldoorn helpen aan een stevige gordijnrails – die geschikt is voor zware gordijnen – van tenminste 1,50 meter?

denoorman2@gmail.com

Ponykar aangeboden

Aangeboden voor de liefhebber: een ponykar. Onze dochter heeft er vroeger erg van genoten en de laatste jaren de houtworm ook. Het is dus een echte opknapper. De ponykar is gratis op te halen in Ermelo.

green4953@gmail.com

Volledig scherm Wie heeft er interesse in deze ponykar? © Eigen foto