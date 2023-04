Lezers helpen lezers: halsketting verloren in Zwolle • dambord gezocht

De ene lezer heeft iets nodig, de ander biedt iets aan. In de rubriek ‘Lezers helpen lezers’ verbindt de Stentor al jaren mensen met vraag en aanbod. Met succes. Nu ook online.

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Vanaf vandaag vullen we deze dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Afstandsbediening voor garage

Op donderdag 20 april ben ik de afstandsbediening van mijn garage kwijtgeraakt. Dit is gebeurd op de fietsroute vanuit Stadshagen richting Westenholte. Heeft iemand deze afstandsbediening gevonden? Dan graag even bellen.

06-30655510

Printer in Zwolle

Aangeboden: een bijna nieuwe printer van het merk Canon. De printer is gratis op te halen in Zwolle.

06-19677975

Cd’s ruilen

Ik heb 106 cd’s met klassieke muziek in alle genres. Zou iemand deze cd’s willen ruilen voor een VVV- of plantenbon? De cd’s zijn af te halen in Lelystad.

renemeijer7@upcmail.nl

Dambord gevraagd

Heeft iemand een houten dambord inclusief stenen staan waar u niets meer mee doet? U kunt mij er een groot plezier meedoen. Ik zou het dambord graag willen gebruiken om de dammen met mijn (klein)kinderen. U kunt van mij een mooie bos bloemen als beloning krijgen. Ik woon zelf in Wezep.

038-3763833

Sigarenbandjes

Gratis afhalen in Elburg: twee schriftjes met sigarenbandjes en ook een groot aantal losse bandjes.

06-29927464

Halsketting kwijt

Twee weken geleden is mijn vrouw haar halsketting verloren. Dat is gebeurd tussen ons huis en winkelcentrum Stadshagen in Zwolle. Heeft iemand deze ketting gevonden? Ik zou de eerlijke vinder graag een beloning geven. Het gaat namelijk om een erfstuk van haar moeder.

06-15544154

Gisteren

Boekjes en ansichtkaarten aangeboden

Aangeboden: de boekjes Ach lieve tijd, Zwolle mijn stad en oude ansichtkaarten. Ik zou dit alles graag willen ruilen voor een suikerschepje.

038-4651972

Legpuzzels ruilen

Wie zou er in de omgeving van Raalte legpuzzels willen ruilen? Ik heb een aantal puzzels van 1000 stukjes die ik zou willen ruilen en ook een paar van 1500 stukjes.

06-26878390

Glas voor klok gezocht

Ik ben op zoek naar een bolglas voor een klok. Het gaat om een achthoekig glas. Heeft iemand zo’n glas voor mij? Ik woon zelf in Lochem.

06-13726466

Tekst gaat verder onder foto

Gezocht: een glas voor deze klok.

Armbandje gevonden

Wie is er een paar weken geleden een goudkleurig armbandje verloren in de apotheek in IJsselmuiden? Als u mij kunt vertellen hoe het armbandje er verder uitziet, dan kunt u contact opnemen.

smitgerda@hotmail.com

Kaarten van PEC Zwolle

Voor mijn verzameling ben ik op zoek naar oude lidmaatschapskaarten en/of donateurskaarten van Zwolsche Boys (vóór 1970) en PEC (vóór 1997). Heeft iemand zulke kaarten voor mij? Eventuele verzendkosten worden uiteraard vergoed.

seizoencards@hotmail.com

Bakje voor accordeon

Zijn er nog kinderen die met de fiets naar accordeonles gaan? Ik deed dat vroeger met de accordeon in een bakje achter op de fiets. Ik heb twee van dit soort bakjes staan. De eerste is 55 bij 25 centimeter groot en de tweede 52 bij 24 centimeter groot. In beide bakjes past de koffer van een accordeon. De bakjes zijn af te halen in Welsum.

06-41093877

Aangeboden: een bakje voor een accordeon.

Eergisteren

Tijdschriften over schepen

Aangeboden: verschillende jaargangen van het magazine Spiegel der Zeilvaart. Het gaat om de jaargangen 1980 tot en met 1993 en deze zijn gratis af te halen in Genemuiden.

Lindelange61@gmail.com

Vissen gevraagd

Heeft iemand in de omgeving van Raalte een aantal vissen over voor in de vijver? Een reiger heeft zich tegoed gedaan aan onze vissen, voordat wij een net geplaatst hadden.

Ange@de-roef.com

Sleutels gevonden

Langs de Palestrinalaan in Zwolle - in de wijk Holtenbroek - heb ik een sleutelbos en een passwordgenerator gevonden. Wie is dit verloren?

06-24207511 of contact@markeikema.nl

Tekst gaat verder onder de foto

Gevonden: deze sleutels en een passwordgenerator.

Nieuw huis voor plant

Wie heeft er plek voor een groene plant? Ik heb in Epe een Dracaena staan die weg mag. De plant is 1,20 meter groot en 1 meter breed. Het is zonde om de plant weg te gooien.

06-30884756 of 0578-572811

Materiaal voor tuinonderhoud

Gratis af te halen in Warnsveld: een Husqvarna Wisper met 10 meter aan draad.

Bril gevonden

Op vrijdag 14 april heb ik aan de Dorpsweg in Hattem - in de omgeving van Palet - een bril op sterkte gevonden. Wie mist deze bril?

spanhaak20@gmail.com

In Hattem werd deze bril gevonden.