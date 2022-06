Lezers helpen lezers: Hobbyboer zoekt vrouw • Wie zijn de aangereden meisjes in Deventer?

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.



Zangers gezocht

De Nederlandse Vereniging voor de Volkszang is op zoek naar nieuwe leden. We repeteren iedere dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in Ontmoet & Co, Roggestraat 35 te Apeldoorn.



Wilt u meer weten, bel dan met Henny Huigen-Davelaar 06-21427409 of stuur een mail naar Volkszang_Apeldoorn@hotmail.com. U kunt natuurlijk ook gewoon op de dinsdagavond binnen lopen.

Meisjes aangereden

Graag zouden we in contact willen komen met de twee jonge meisjes op de fiets (of hun ouders/verzorgers), die aangereden werden op de Lebuinuslaan richting de Dreef in Deventer, donderdag 9 juni omstreeks 15.25 uur. Nadat wij erg geschrokken uitgestapt waren en naar ze toe gingen, stapten ze al op de fiets en reden weg. Toch zouden we graag weten hoe het met ze gaat.



Ingeborgvandommelen@concepts.nl

Boer zoekt vrouw

Heb jij een passie voor dieren (groot en klein), genieten van muziek uit de jaren 60 en 70 en op tijd ontspannen met vakantie. Dan ben jij de vrouw waarmee ik (een hobbyboer) het graag zou willen delen.



Stuur een berichtje: vamoewa315@outlook.com. W. Haverink

Oorbellen

Wie kan mij helpen aan oorbellen met een clip/klem. Reacties graag aan mevrouw A. Jacobse van Schaik, 034-1434353, Harderwijk.

Schoolblad

Wellicht dat u me op weg kunt helpen bij mijn zoektocht. Mijn broer was in de jaren 1950 tot 1956 leerling op het Alexander Hegius Gymnasium in Deventer. Hij was daar een aantal jaren redacteur van het schoolblad ‘De Bucinator’ en schreef diverse artikelen voor het blad. Helaas bezit hij zelf geen enkel exemplaar meer van dit schoolblad en hij heeft mij gevraagd te achterhalen of er ergens nog exemplaren uit ‘zijn periode’ te vinden zijn.



Natuurlijk heb ik voor hem het internet bekeken, maar heb tot nu toe geen enkele ingang gevonden. Ik heb contact gehad met het Etty Hillesum Lyceum, waar voornoemd gymnasium in is opgegaan, maar zij hebben al het archiefmateriaal uit die tijd vernietigd. Het Overijssels Archief, dat de Deventer archiefstukken beheert, bezit evenmin exemplaren van het blad.



Vandaar mijn vraag: heeft u enig idee of en zo ja waar exemplaren van ‘De Bucinator’ door mij zijn in te zien of heeft u misschien tips die mij op weg helpen?



Henny Buiting, oud-Deventenaar, 010-4217026, m.buiting1@upcmail.nl

Plant gezocht

Wie helpt mij aan een ‘roomse kervelplant’ of wie heeft er een bos loof van deze kervelplant over? Liefst omgeving Apeldoorn. gerthop54@gmail.com

Gratis videobanden

Gratis afhalen in Deventer: complete uitgave, 14 delen in 29 banden van ‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de 2e Wereldoorlog’ door Dr. L. de Jong. 06-39019843.

Boerderij te koop?

Wij zoeken een boerderijtje te koop, liefst in Teuge, waar we een paardje kwijt kunnen. Graag bellen met de familie Bleijswijk: 06-19500602.

Herdenkingsboeken

Voor de echt geïnteresseerden: 3 herdenkingsboeken van UD en 3 dikke boeken van Gerard ter Borch. Ria Kuijper, riakuijper@live.nl

