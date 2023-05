Lezers helpen lezers: huissleutel verloren tijden wandeling • wie wil er legpuzzels ruilen?

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Contact met familie gezocht

Corrie van Toor, de zus van de op 24 november 1986 overleden Herm, wil graag in contact komen met zijn gezinsleden. Het gaat om zijn vrouw Clasina, dochter Jacoba en zoon Richard. Zij zijn rond de eeuwwisseling vanuit Hoogeveen naar de omgeving van Zwolle vertrokken. Tips zijn welkom.

06-49958388

Wandeltijdschriften aangeboden

Aangeboden: verschillende jaargangen van Op Lemen Voeten, het tijdschrift voor wandelaars. Het gaat om de jaargangen 1983 tot 2009. De tijdschriften zijn gratis af te halen in Zutphen.

heinalberts@hotmail.com

Legpuzzels ruilen

Ik heb de volgende legpuzzels in de aanbieding om te ruilen: vier puzzels van 1500 stukjes, twee puzzels van 2000 stukjes en ongeveer 25 puzzels van 1000 stukjes. Het gaat om puzzels van onder andere Ravensburger, Jumbo, Clementoni, That’s Life en Marjolein Bastin. Ik woon zelf in Harderwijk en zou graag willen ruilen tegen puzzels van gelijkwaardige kwaliteit.

06-22437417

Sleutel verloren

Op woensdag 26 april heb ik gewandeld bij Halfweg en Dickninge. Tijdens mijn wandeling ben ik mijn huissleutel verloren. Deze sleutel is herkenbaar aan een oranje poppetje. Heeft iemand mijn huissleutel misschien gevonden?

06-50536983

Engelstalige boekjes

Gratis af te halen in Ugchelen: een tas vol met Engelstalige pocketboekjes. Heeft iemand interesse in deze boekjes?

0645046497 of tw.tomassen@gmail.com

Personen gezocht

Ik ben op zoek naar nakomelingen van: Berta Klein-Mekelenkamp en Arie Klein uit Apeldoorn. Berta is in 1913 in Duitsland geboren en overleden in 2011. Ook ben ik op zoek naar nakomelingen van Elise Bredewolt-Mekelenkamp en Jacob Bredewolt uit Wijhe. Elise werd in 1912 in Duitsland geboren, woonde in Heerde en is in 1983 in Zwolle overleden.

bdrost@home.nl

Cassettes aangeboden

Aangeboden: tien Video8-cassettes voor een camera. De cassettes zitten nog in het cellofaan en kunnen gratis opgehaald worden in Zwolle-Zuid.

b.veldhuis@hetnet.nl of 06-16090639

Gisteren

Sleutels verloren in Apeldoorn

Op zondag 30 april ben ik tijdens het uitlaten van de hond mijn sleutelbos verloren. De is waarschijnlijk gebeurd in het Zuiderpark in Apeldoorn. Mijn route liep namelijk langs de Maasstraat en het stuk van het Zuiderpark tussen de Maasstraat en de Rijnstraat. Aan de sleutelbos zitten twee sleutels en een sleutelhanger. De sleutelhanger is een aandenken uit Nieuw-Zeeland en heeft voor mij een emotionele lading. De afbeelding op de sleutelhanger verwijst ook naar dit land. Heeft iemand mijn sleutels gevonden?

06-4758 5562.

Grasmaaier aangeboden

Aangeboden: een elektrische grasmaaier. Het mes van de maaier moet wel geslepen worden. De grasmaaier is gratis op te halen in Zwolle.

06-22926929

Boek van Harry Vermeegen

Wie heeft er belangstelling voor het boek Ballenjongen van Harry Vermeegen? Het is een boek vol gesprekken met prominente voetballers en trainers. Het boek is af te halen in Hardenberg.

06-19362144

Aprilnummer van Landleven

Ik ben op zoek naar een uitgave van het tijdschrift Landleven. Het gaat om het nummer van april 2023. Deze is helaas niet meer te koop. Ik woon zelf in Zwolle.

06-15438748

Zand in Deventer

Gratis af te halen in Deventer: zwart zand. Heeft iemand interesse?

marianne1953peter@hotmail.com

Sleutel gevonden

Op het fietspad langs de Boerendanserdijk in Zwolle heb ik een huissluiter gevonden. De sleutel is af te halen bij de B&B aan de Boerendanserdijk 71.

Wie is deze sleutel verloren?

Eergisteren

Apparatuur voor televisie

Aangeboden: drie draadloze verbindingssets (DVS 1200) voor een televisie en een Experia Wifi. Dit alles is gratis af te halen in Apeldoorn.

van.hasselt@wxs.nl

Stenen gevraagd

Wie heeft er nog trommelstenen van 15 bij 15 centimeter over en doet hier niets meer mee? Wij nemen ze graag over. Het liefst in de buurt van Apeldoorn.

055-5786150

Sleutels kwijt

Tijdens Koningsdag ben ik in de Apeldoornse Kapelstraat een sleutelbos verloren. Het gaat om vijf sleutels en een soort zelfgemaakte bieropener. Heeft iemand mijn sleutels gevonden?

06-15136307

Tekst gaat verder onder de foto

De verloren sleutels.

Boekje gevonden

Op zondag 30 april heb ik op de weg van Vorden naar kasteel Hackfort het boekje Trekvogelpad gevonden. Wie is dit boekje verloren?

06-51597395

Kaarten voor kleinzoon

Onze kleinzoon wordt op 4 mei 12 jaar oud. Hij is al heel lang ziek. Als oma zou ik het geweldig vinden als hij op zijn verjaardag veel post krijgt. Het adres is: Damian Doppenberg, Harderwijkstraat 82, 8244 DA in Lelystad.

Tuinset aangeboden

Gratis af te halen in Schalkhaar: een rotan tuinset. Een flesje wijn in ruil voor de tuinset zou leuk zijn.

06-51506372

Aangeboden: een tuinset.