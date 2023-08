Lezers helpen lezers: hulp bij verzending naar de USA gevraagd • stoeldoppen gezocht

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Deze vullen we dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Hulp bij verzending

Wie kan mij helpen een grote envelop met ongeveer 450 gram papiertjes (geen drugs!) naar Californië te verzenden? De postverzending naar de Verenigde Staten is namelijk totaal veranderd en met de ‘blikken mevrouw’ van PostNL kom ik er niet uit. Ik woon zelf in Apeldoorn.

jokebertwentzel@gmail.com

Oude foto’s gevraagd

Heeft u nog oude zwart-wit foto’s liggen waar u niets mee doet? Ik neem ze graag van u over voor mijn verzameling. In Zwolle kan ik de foto’s ophalen en anders betaal ik graag de verzendkosten.

06-37451064

Schoenen aangeboden

Voor de liefhebber(s) heb ik nog 2 paar zwarte, hoge schoenen (dienstkistjes) in maat 43 staan. De schoenen zijn gratis op te halen in Tonden.

aartvanderlit57@gmail.com of 0575-476435

Stoeldoppen gezocht

Ik ben op zoek naar 16 stoeldoppen die eruitzien als schoteltjes. Deze zijn bedoeld voor de stoelpoten van een Franse bistro tuinset. Heeft iemand deze stoeldoppen voor mij? Ik woon in Apeldoorn.

06-13903505

Op zoek naar boekenserie

Wie heeft de 11-delige boekenserie Kinderen van de dageraad voor mij? De serie is geschreven door William Sarabande en ik ben er al erg lang naar op zoek. U kunt mij er dus een groot plezier mee doen.

06-39681745

Relaxstoel aangeboden

Wie heeft er belangstelling voor een bruine lederen relaxstoel? De stoel zit nog prima, maar er is wel kleine beschadiging aan het leer. De stoel is gratis op te halen in Vaassen.

j.klomp149@gmail.com

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De aangeboden stoel in Vaassen en het bed dat is op te halen in Hardenberg. © Eigen foto

Tweepersoonsbed in Hardenberg

Aangeboden: een tweepersoonsbed met twee losse matrassen. De bedden zijn ook te gebruiken als twee eenpersoonsbedden en ze 220 bij 80 centimeter groot. De bedden zijn deze week gratis bij ons in Hardenberg op te halen.

06-15332799

Gisteren

Verzamelaar zoekt miniatuurauto’s

Voor mijn hobby ben ik op zoek naar miniatuurauto’s uit de jaren 1960 tot en met 2000. Ik ben op zoek naar miniatuurauto’s van merken als Dinky Toys, Corci Toys, Match Box en Lion Car. Ik woon in Twello en kom een en ander graag ophalen.

stefanrutgers@hetnet.nl of 06-53534054

Oppas voor kat gezocht

Wie wil vanaf 5 september mijn kat 6 maanden in huis nemen? Het is een volledig ingeënte en gechipte kat en je hebt er erg veel plezier van. Ik woon in Deventer en voor meer info kun je contact opnemen.

06-44133888

Kampeerservies aangeboden

Aangeboden voor (beginnende) kampeerders: keukengerei, zoals pannetjes, borden, bekers, kopjes, plastic wijnglazen en bestek. Dit kampeerservies is af te halen in Heerde en een bloemenbon zou leuk zijn.

06-22822602

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor dit kampeerservies? © Eigen foto

Fietstocht met oud-klasgenoten

Op zaterdag 26 augustus houden wij voor oud-klasgenoten van de Prof. Casimirschool in Zutphen onze jaarlijkse fietstocht. De fietstocht is bedoeld voor mensen met geboortejaar 1950, maar een paar jaar meer of minder mag ook. We vertrekken om 11.30 uur vanaf het station Zutphen.

greetjeoldehanhof@tiscali.nl

Fietsnavigatie te leen?

Wie heeft er een fietsnavigatie van het merk Mio - met spraakbegeleiding - voor de knooppuntenroutes? Wij zouden er graag een uit willen proberen voordat we een exemplaar aanschaffen. Ik woon in Beekbergen.

06-21712020

Tuindeur in Apeldoorn

Aangeboden: een stevige houten tuindeur. De deur is 1,30 meter hoog, 2,60 meter breed en gratis af te halen in Apeldoorn.

r.bomhof@planet.nl of 055-5785015

Eigenaar van camera gezocht

Begin dit jaar is in de Buurtbus lijn 513 (Nijverdal-Haarle-Raalte) een camera blijven liggen. Ondanks diverse pogingen is de camera nog steeds niet terug bij de eigenaar. Wie is deze camera verloren? De eigenaar kan contact met ons opnemen.

lijn513@buurtbushellendoorn.nl

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Wie is in de buurtbus van Nijverdal naar Raalte deze camera verloren? © Eigen foto

Eergisteren

Sleutelbos gevonden

Op de Groevenbeekse Heide bij Ermelo heb ik op 18 augustus een sleutelbos met daaraan vijf sleutels gevonden. Wie is deze sleutelbos verloren?

06-13121846

Diamagazijnen aangeboden

Ik heb een groot aantal diamagazijnen die ik niet meer gebruik. Heeft iemand interesse in deze magazijnen? Ze zijn gratis op te halen in Ommen.

rnijenhuis66@hotmail.com

Sleutels verloren

In Deventer ben ik onlangs mijn sleutelbos verloren. Dit is waarschijnlijk gebeurd in de buurt van het Andriessenplein, nabij de Albert Heijn en de bakker.

06-15901098

Bril kwijt

Op donderdag 17 augustus ben ik in winkelcentrum Ordenplein in Apeldoorn mijn blauwe brillenkoker met bril en een wit doekje verloren. Heeft iemand mijn brillenkoker gevonden?

055-3551980

Milieupas verloren in Deventer

Wie heeft op zaterdag 19 augustus in de binnenstad van Deventer mijn milieupas gevonden? Deze pas is geldig voor de containers in de Smedenstraat. Na het storten ben ik fietsend via de Smedenstraat naar de kaasboer aan de Keizerstraat gefietst en vanaf daar lopend de markt op. Hopelijk heeft iemand mijn pas gevonden.

paulinehoefnagels6@gmail.com

Inbouwtoilet voor kampeerder

Aangeboden: een vintage Thetford inbouwtoilet voor een caravan of camper. Het inbouwtoilet is na het maken van een telefonische afspraak gratis af te halen in Beemte-Broekland.

06-53150596

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Het inbouwtoilet (links) en het gezochte onderdeel voor de jaloezieën. © Eigen foto

Onderdeel voor jaloezieën

Ik ben op zoek naar een onderdeel dat in drie houten jaloezieën kapot is gegaan. Zonder dit onderdeel kunnen de jaloezieën niet meer worden bediend, maar het onderdeel is lastig te vinden. Ik woon in Dronten, maar we zoeken ruim buiten Flevoland.

Trudi1954@hotmail.com