Lezers helpen lezers: Italiaans taalmaatje gezocht • eetkamerstoelen aangeboden

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Vanaf vandaag vullen we deze dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Sleutels verloren

Vorig week ben ik een sleutelbosje verloren in de omgeving van Warnsveld en Zutphen. Dit is waarschijnlijk gebeurd op maandag 13 maart. Het gaat om twee zilverkleurige sleutels, waaraan ook een zilverkleurig autoplaatje zit. Mocht iemand mijn sleutels gevonden hebben dan hoor ik dat graag.

kawengelaar@gmail.com.

Borduurkleed aangeboden

Wie kan ik blij maken met een borduurkleed, inclusief garen en beschrijving?. Ik heb zelf al een begin aan het kleed gemaakt.

06-23638259

Taalmaatje gezocht

Ik ben opzoek naar iemand die samen met mij de Italiaanse taal wil oefenen. Ik heb al een paar cursussen gedaan, maar het leren spreken van de taal blijft moeilijk zonder oefeningen. Ik zou via Zoom, Teams of Whatsapp kunnen oefenen, maar ook gewoon in het echt.

kikki93@live.nl

Behangtafel in Nieuw Heeten

Gratis af te halen in Nieuw Heeten: een behangtafel en twee lattenbodems. De lattenbodems zijn 90 bij 200 centimeter groot. Wie kan ik hier blij mee maken?

06-23173812

Breigaren gevraagd

Wie heeft er nog bollen breigaren liggen? Wij gebruiken ze om sloffen van te breien. De sloffen verkopen we en de opbrengst gaat naar ons project in Oekraïne.

dunnewindja@gmail.com

TomTom aangeboden

Gratis op te halen in Brummen: een navigatiesysteem van TomTom. Het gaat om het type GO 620. Het navigatiesysteem is compleet en werkend, updates gaan via wifi.

j.beltman01@gmail.com

Eetkamerstoelen

Aangeboden: vier eetkamerstoelen. De stoelen verkeren in goede staat en zijn gratis op te halen in Lochem.

014821776

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor vier van deze eetkamerstoelen? © Eigen foto

Gisteren

Parel verloren

Op dinsdag 14 maart ben ik op het traject tussen Olst en Rotterdam een antracietgrijze parel verloren. De parel heeft een doorsnee van ongeveer 3,5 millimeter en is afkomstig uit een ring. Vanwege de chaos op het spoor ben ik de parel mogelijk in de buurt van het station in Olst, Deventer, Zutphen, Arnhem, Utrecht of Rotterdam verloren of in een van de treinen.

inevankeulen@outlook.com

Plaatje voor verzameling

Gezocht: een plaatje voor de rijwielbelasting. Deze is voor mijn verzameling. Eventuele kosten worden vergoed. Ik heb ook postzegels of speldjes liggen om te ruilen.

06-33339230

Blokfluiten aangeboden

Wie kan ik blij maken met drie oefenblokfluiten? Het gaat om twee kunststof blokfluiten en een houten blokfluit van het merk Aura. De blokfluiten zijn gratis op te halen in Apeldoorn.

06-54644317

Damesbril gevonden

Op de Haatlanderdijk in Kampen heb ik een damesbril gevonden. Wie is haar bril verloren?

06-46559341

DAVO-kachels voor collectie

Gezocht: oude kachels van DAVO voor het compleet maken van onze collectie. We missen nog ongeveer twintig modellen.

w.gooiker@gmail.com

Box in Kampen

Wie kan ik blij maken met een witte verstelbare box? De box zit er nog prima uit en is af te halen in Kampen.

schilderj@ziggo.nl

Sleutel gevonden

Op de parkeerplaats aan de Arnhemseweg weg heb ik een sleutel gevonden. Ik vond de sleutel op de parkeerplaats bij de woningen met de nummers 220 A tot en met 222. Wie is zijn of haar sleutel verloren?

dickietubben@gmail.com

Volledig scherm Wie is deze sleutel verloren? © Eigen foto

Eergisteren

Cd’s voor liefhebber van klassieke muziek

Aangeboden: een cassette met daarin drie cd’s en een agenda van Mendelssohn, voor de liefhebber van klassieke muziek. De cassette is af te halen in Harderwijk.

Peterbreur@solcon.nl

Doos met postzegels

Ik heb een schoenendoos met bestempelde postzegels liggen. Mocht u interesse hebben dan kunt u de doos op komen halen in de buurt van Apeldoorn.

06-23531753

Ingebonden weekblad aangeboden

Gratis af te halen in Schalkhaar: het ingebonden weekblad De Prins. Ik heb één band met uitgaves van juli 1919 tot en met juni 1920, een band met exemplaren uit 1923 en een band met de complete jaargang van 1924. Ook heb ik nog een jubileumuitgave liggen over Koningin Wilhelmina (1898-1948).

tveurtjes@outlook.com

Voetbalspel voor kleinkinderen

Wie heeft er nog producten liggen van het LEGO voetbalspel van de Plus? Het gaat om de spaaractie rondom het EK 2021. Als opa en oma willen wij onze kleinkinderen graag een plezier doen met dit spel.

06-21648370

Fietsendrager in Broekland

Wie heeft er belangstelling voor een fietsendrager? Er passen twee fietsen op. Alles functioneert nog prima en de fietsendrager ziet er prima uit. De fietsendrager is gratis op te halen in Broekland.

herderbroekland@gmail.com

Tegels aangeboden

Gratis af te halen in Deventer: ongeveer 120 rechthoekige grindtegels en bijbehorende pasblokjes en 10 ronde grindtegels.

peterenivon@gmail.com

Volledig scherm Wie heeft er interesse in deze tegels? Ze zijn gratis op te halen in Deventer. © Eigen foto