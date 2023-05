Lezers helpen lezers: jas gevonden in Beemte-Broekland • eetkamerstoelen aangeboden

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Jas gevonden

Gevonden aan bankje bij de Nieuwe Wetering in Beemte-Broekland: een legergroene jongensjas. Het gaat om een jas in maat 146/152 van het merk WE. Op de rug van de jas staat ‘Vancouver Winter League’. Wie weet wat er in de jaszak zat kan contact opnemen met mij.

06-20581510

Inktcartridges

Aangeboden: een 2-pack HP inkt XL 351+351. Deze is tegen een bos bloemen af te halen in Apeldoorn.

06-40701922

Stoelen aangeboden

Gratis af te halen: zes grijze eetkamerstoelen. De stoelen hebben een zwarte rand aan de achterkant die wat beschadigd is. Verder verkeren de stoelen nog in een prima staat. De stoelen zijn op te halen in de omgeving van Raalte.

06-40605536

Verhuisdozen gevraagd

Wie heeft er nog verhuisdozen liggen en doet hier niets mee? Ik kan ze goed gebruiken. In de omgeving van Apeldoorn kom ik de verhuisdozen graag bij u ophalen.

Ineke.kolkman@hotmail.nl

Bed aangeboden

Gratis af te halen in Dronten: een eikenhouten bed. Het gaat om een twijfelaar van 130 centimeter breed.

06-24836066

Hulp bij reparatie

Ik ben in het bezit van het zakhorloge dat van mijn grootvader is geweest en wil het horloge graag aan mijn kleinzoon schenken. Het horloge kent echter twee problemen: het loopt niet meer en in het glas zit een barst. Wie kan mij helpen het zakhorloge te repareren? Ik woon zelf in Deventer.

06-51574005

Sleutels gevonden

Wie is op tweede paasdag zijn sleutels verloren langs het Almelose Kanaal in Zwolle? Ik vond de sleutels ter hoogte van industrieterrein Marslanden. Opvallend detail: aan de sleutels zit een leren herenschoen als labeltje.

06-22053957

Gisteren

Boekje laten liggen

Wie heeft mijn boekje Fietsen langs de Maas gevonden? Ik heb het boekje per ongeluk laten liggen bij de ALDI in Epe

j.seameew@icloud.com

Nummers van Happinez aangeboden

Gratis af te halen in Apeldoorn: de jaargangen 2014 - 2019 van het tijdschrift Happinez. Mocht u interesse hebben dan kunt u mij een mailtje sturen.

germuze@gmail.com

Tinnen koffiepot aangeboden

Wie heeft belangstelling voor een dienblad, theelichtje en koffiepot van zuiver tin? Het is allemaal handwerk. Het dienblad, theelichtje en de koffiepot zijn op te halen in de omgeving van Raalte. Over een eventuele vergoeding worden we het wel eens.

06-26878390

Sleutels verloren bij kinderboerderij

Op woensdag 3 mei ben ik bij de kinderboerderij Laag Buurlo in Apeldoorn mijn sleutelbos verloren. Het gaat om een sleutel met groen hoesje en eentje met een geel hoesje. Aan de sleutels zit een sleutelhanger van een rode peper. Heeft iemand mijn sleutels gevonden?

06-23820713

Bril kwijt

Ik ben op woensdag 3 mei mijn bril verloren in Deventer. Ik heb mijn bril laten liggen op een bankje bij het kolkje in het Nieuwe Plantsoen. De glazen zijn getint en de pootjes zijn bekleed met lichtbruin plastic, met chromen stukjes aan het eind. Heeft iemand mijn bril gevonden?

06-35315410

KNIPkids

Wie heeft er een gebruikt nummer van het tijdschrift KNIPkids inclusief patroonbladen voor mij?

06-12914691

Printer gezocht

Gezocht: een werkende HP Deskjet 840C printer of een HP Deskjet 940C. Beide printers gebruiken cartridges nummer 15.

johnrijks@zonnet.nl

Eergisteren

Bril kwijt

Op woensdag 3 mei ben ik mijn bril verloren in Deventer. Dit is gebeurd op de route van de Plus-supermarkt in de wijk Borgele naar het winkelcentrum Keizerslanden. Het montuur van de bril is bruinachtig en de neusbrug heeft een rood/gouden kleur. De bril zit in een naturelkleurig etui met een rits waar een paar tandjes uit zijn. Mijn route liep via de Dreef, Overstichtlaan, Lebuinuslaan naar de parkeerplaats bij het winkelcentrum. Heeft iemand mijn bril gevonden?

lroelofs06@gmail.com

Bak voor verticuteermachine

Wie kan mij helpen aan een opvangbak voor een verticuteermachine? Het gaat om een Qualcast Lawn Rake RE 30. Ik woon zelf in Epe.

0578-613971

Tip voor sleutels

Regelmatig lees ik in deze rubriek over mensen die hun sleutels verliezen of sleutels vinden. Hang aan de sleutel een label met je 06-nummer en het probleem is opgelost.

Memorabilia van AGOVV

Voor een AGOVV-fan heb ik enkele memorabilia van de club liggen. De artikeltjes zijn gratis op te halen in Apeldoorn.

06-19914992

Accu voor fiets gezocht

Wie kan mij helpen aan één of twee fietsaccu’s voor een Trek Navigator T500+ en eventueel ook aan displays voor deze fiets? In de omgeving van Epe en Vaassen kom ik ze graag ophalen.

06-47490915 of miny@vantende.com

Jaargang van Landleven

Wie heeft er interesse in de jaargang 2022 van het tijdschrift Landleven? Ik woon zelf in Laag Zuthem en zou de tijdschriften eventueel willen ruilen tegen een doos chocolade.

0529-402137

Sleutels gevonden

Op woensdag 3 mei vond ik op het fietspad langs de Lebuinuslaan in Deventer een bruin leren sleuteletui. Ik vond dit etui ter hoogte van school De Marke. De eigenaar weet wat er nog meer aan de sleutels hangt en kan telefonisch contact met mij opnemen.

0570-635588

