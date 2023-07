Lezers helpen lezers: jeneverkruiken aangeboden in Ruurlo • bingoplankjes gezocht

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Elektrische apparatuur

Aangeboden: dozen vol elektrische apparaten. Het gaat om onder andere adapters, (telefoon)relais, transformatoren, voedingen en diverse printers. De apparaten zijn gratis op te halen in Lochem. Niet selecteren en daarnaast is het handig om de auto te komen.

06-55822169

Plankjes voor bingo

Voor de zorgboerderij waar mijn man vele leuke uren beleeft en waar ze graag spelletjes doen, ben ik op zoek naar schuifplankjes voor de bingo. Wie heeft er twintig van dit soort plankjes staan die niet meer gebruikt worden? Het liefst in de omgeving van Raalte, want dan kan ik ze op komen halen.

t_nieuwenhuiis@ziggo.nl

Slippers en bril gevonden

Op donderdag 1 juni heb ik in het gras bij de Kapjeswelle in Deventer slippers van Bon Giorno en een paarse bril gevonden. Wie is dit verloren?

06-51455528

Computer gevraagd

Wie heeft er een computer over waar Windows 10 op kan? Ik kom de computer graag ophalen. Het liefst in de buurt van Zwolle.

cees.hayes@kpnmail.nl

Jeneverkruiken in Ruurlo

Voor een hobbyist of dagbesteding heb ik een ruime hoeveelheid stenen kruiken van Bols Corenwijn staan. Deze oude jeneverkruiken zijn op te halen in Ruurlo. Ik kan ze ook tegen de kosten van verzending opsturen.

henk.gomes@gmail.com

Lamellen aangeboden

Aangeboden: verticale lamellen. De lamellen zijn 125 centimeter breed en 225 centimeter en hebben een licht beige kleur. De lamellen werken nog goed en zijn gratis af te halen in Heino.

06-20023905

Wie heeft er interesse in deze lamellen?

Gisteren

Leeuwenstaart gezocht

Kan iemand mij helpen aan een stek of zaailing van de Leonotis leonurus, ook wel de leeuwenstaart genoemd? Ik zou deze prachtige plant heel graag in mijn tuin willen hebben, maar kan hem nergens vinden. De plant is overal uitverkocht. Mocht u de leeuwenstaart hebben, dan wil ik er graag voor betalen of een plant in ruil geven. Het liefst in de omgeving van Hierden.

monique@joostdesign.nl

Boeken aangeboden

Voor de liefhebber heb ik een doos vol met boeken staan. Het gaat om boeken van onder meer Suzanne Vermeer, Linda van Rijn, Judith Lennox, Karin Slaughter en Rosamunde Pilcher. De boeken zijn gratis op te halen in Vollenhove.

06-30122901

Boorhamer in Wijhe

Wie kan er een boorhamer van Bosch gebruiken? Het gaat om een boorhamer van 420w (stroomuitvoering) in een koffer. De boorhamer verkeert in perfecte staat en is in ruil voor een pak Perla snelfilterkoffie op te halen in Wijhe.

ravanveen50@gmail.com

Aangeboden in Wijhe: deze boorhamer.

Boek van loterij gevraagd

Ik ben op zoek naar het boek Vlinders & andere insecten in Nederland van de Postcode Loterij. Heb boek is voor onze kleinkinderen. Indien u niets met het boek doet kom ik graag een exemplaar bij u ophalen. Het liefst in de omgeving van Deventer.

06-53818306

Bridgekaarten

Wie stopt er met bridgen en heeft mapjes met bridgekaarten over? Ik kom ze graag bij u ophalen. Ik woon zelf in Zutphen.

06-36567863

Sleutelbos gevonden

Aan de Wipstrikkerallee in Zwolle – ter hoogte van huisnummer 102 – heb ik op donderdag 29 juni een sleutelbos gevonden. Wie is deze sleutels verloren?

06-30928712

Gevonden in Zwolle: deze sleutelbos.

Eergisteren

Klokkenmaker gezocht

Gezocht: iemand wiens hobby het is om oude klokken te repareren. Mijn zeer oude hangklok met Schwarzwalder uurwerk loopt namelijk niet meer. Wie ziet kans om deze klok tegen een normale vergoeding weer aan de praat te krijgen? Ik woon in Apeldoorn.

bert.lazet@gmail.com

Lege parfumflesjes

Aangeboden: een schoenendoos vol met lege eau de parfumflesjes van verschillende merken. Voor een liefhebber die wijn wil maken heb ook nog een startersboekje van Herman Wijnhuis en een glazen wijnslot liggen. Dit alles is gratis op te halen in de omgeving van Zwolle. Mocht u interesse hebben, dan graag ’s avonds tussen 18.00 en 19.00 uur reageren.

06-40992713

Plant gezocht

Ik ben op zoek naar Wollig vingerhoedskruid. Wie kan mij helpen aan deze plant? Ik woon zelf in Lettele.

rechterschotwim@hotmail.com

Druppelslang aangeboden

Aangeboden: een druppelslang van 50 meter lang. De slang is gratis op te halen in de omgeving van Doornspijk en ’t Harde.

h.dijkhuizen@solcon.nl

Zoektocht naar serre

Wij zijn op zoek naar een kunststof serre van maximaal 7 meter lang en 5 meter breed of een kunststof serre die kleiner is dan deze afmetingen. We zijn bereid om de serre zelf af te komen breken. Over de prijs worden we het vast wel eens. Wij wonen in Zwartsluis.

06-48459971

Eetkamerstoelen aangeboden

Welk gezin kunnen wij blij maken met acht eetkamerstoelen? De stoelen zijn gratis af te halen in Heino.

johan.ida@ziggo.nl

Aangeboden in Heino: acht eetkamerstoelen.