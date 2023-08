Lezers helpen lezers: kampeerservies aangeboden • zoektocht naar eigenaar van camera

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Verzamelaar zoekt miniatuurauto’s

Voor mijn hobby ben ik opzoek naar miniatuurauto’s uit de jaren 1960 tot en met 2000. Ik ben op zoek naar miniatuurauto’s van merken als Dinky Toys, Corci Toys, Match Box en Lion Car. Ik woon in Twello en kom een en ander graag ophalen.

stefanrutgers@hetnet.nl of 06-53534054

Oppas voor kat gezocht

Wie wil vanaf 5 september mijn kat 6 maanden in huis nemen? Het is een volledig ingeënte en gechipte kat en je hebt er erg veel plezier van. Ik woon in Deventer en voor meer info kun je contact opnemen.

06-44133888

Kampeerservies aangeboden

Aangeboden voor (beginnende) kampeerders: keukengerei, zoals pannetjes, borden, bekers, kopjes, plastic wijnglazen en bestek. Dit kampeerservies is af te halen in Heerde en een bloemenbon zou leuk zijn.

06-22822602

Wie heeft er belangstelling voor dit kampeerservies?

Fietstocht met oud-klasgenoten

Op zaterdag 26 augustus houden wij voor oud-klasgenoten van de Prof. Casimirschool in Zutphen onze jaarlijkse fietstocht. De fietstocht is bedoeld voor mensen met geboortejaar 1950, maar een paar jaar meer of minder mag ook. We vertrekken om 11.30 vanaf het station Zutphen.

greetjeoldehanhof@tiscali.nl

Fietsnavigatie te leen?

Wie heeft er een fietsnavigatie van het merk Mio - met spraakbegeleiding - voor de knooppuntenroutes? Wij zouden er graag een uit willen proberen voordat we een exemplaar aanschaffen. Ik woon in Beekbergen.

06-21712020

Tuindeur in Apeldoorn

Aangeboden: een stevige houten tuindeur. De deur is 1,30 meter hoog, 2,60 meter breed en gratis af te halen in Apeldoorn.

r.bomhof@planet.nl of 055-5785015

Eigenaar van camera gezocht

Begin dit jaar is in de Buurtbus lijn 513 (Nijverdal-Haarle-Raalte) een camera blijven liggen. Ondanks diverse pogingen is de camera nog steeds niet terug bij de eigenaar. Wie is deze camera verloren? De eigenaar kan contact met ons opnemen.

lijn513@buurtbushellendoorn.nl

Wie is in de buurtbus van Nijverdal naar Raalte deze camera verloren?

Gisteren

Sleutelbos gevonden

Op de Groevenbeekse Heide bij Ermelo heb ik op 18 augustus een sleutelbos met daaraan vijf sleutels gevonden. Wie is deze sleutelbos verloren?

06-13121846

Diamagazijnen aangeboden

Ik heb een groot aantal diamagazijnen die ik niet meer gebruik. Heeft iemand interesse in deze magazijnen? Ze zijn gratis op te halen in Ommen.

rnijenhuis66@hotmail.com

Sleutels verloren

In Deventer ben ik onlangs mijn sleutelbos verloren. Dit is waarschijnlijk gebeurd in de buurt van het Andriessenplein, nabij de Albert Heijn en de bakker.

06-15901098

Bril kwijt

Op donderdag 17 augustus ben ik in winkelcentrum Ordenplein in Apeldoorn mijn blauwe brillenkoker met bril en een wit doekje verloren. Heeft iemand mijn brillenkoker gevonden?

055-3551980

Milieupas verloren in Deventer

Wie heeft op zaterdag 19 augustus in de binnenstad van Deventer mijn milieupas gevonden? Deze pas is geldig voor de containers in de Smedenstraat. Na het storten ben ik fietsend via de Smedenstraat naar de kaasboer aan de Keizerstraat gefietst en vanaf daar lopend de markt op. Hopelijk heeft iemand mijn pas gevonden.

paulinehoefnagels6@gmail.com

Inbouwtoilet voor kampeerder

Aangeboden: een vintage Thetford inbouwtoilet voor een caravan of camper. Het inbouwtoilet is na het maken van een telefonische afspraak gratis af te halen in Beemte-Broekland.

06-53150596

Het inbouwtoilet (links) en het gezochte onderdeel voor de jaloezieën.

Onderdeel voor jaloezieën

Ik ben op zoek naar een onderdeel dat in drie houten jaloezieën kapot is gegaan. Zonder dit onderdeel kunnen de jaloezieën niet meer worden bediend, maar het onderdeel is lastig te vinden. Ik woon in Dronten, maar we zoeken ruim buiten Flevoland.

Trudi1954@hotmail.com

Eergisteren

Waaltjes in Apeldoorn

Aangeboden: 175 waaltjes. De waaltjes zijn ongeveer 5 bij 20 centimeter groot en gratis af te halen in Apeldoorn.

055-5218485

Borduurpatroon gezocht

Wie kan mij helpen aan het borduurpatroon van bezienswaardigheden in Apeldoorn? Het gaat om een schellekoord.

Jjkervel@gmail.com

Jas gevonden

Op zondag 6 augustus lagen er ’s ochtends een winterjas en handschoenen op de weg voor ons huis aan de Brinkerweg in Emst. De eigenaar van deze jas kan contact opnemen met Corrie.

06-37561445

Deze jas en handschoenen werden gevonden in Emst.

Boek gevraagd

Voor een oud-leerling van het Klein Seminarie in Apeldoorn - die momenteel in Nieuw Zeeland woont - ben ik op zoek naar het boek Van Godsdienaar naar wetsdienaar. Zou u contact op willen nemen als u een exemplaar van dit boek (tegen een vergoeding) af wil staan?

eclitan@gmail.com

Jubileum van dameskoor

Het Dameskoor Empe viert dit jaar zijn 70-jarig bestaan. Dit wordt op 9 september gevierd in ’t Oortveld in Empe. We zouden het leuk vinden als oud-leden daarbij aanwezig zijn om herinneringen op te halen. Aanmelden hiervoor kan door te mailen of te bellen.

wilmabosvelt@hotmail.com of 06-13740764

Bomen aangeboden

Aangeboden: twee geel/groene hulstbomen. Deze bomen zijn ongeveer 2 meter groot en ze worden te groot voor onze tuin. De bomen mogen gratis opgehaald worden in Apeldoorn, maar wel zelf even uitgraven.

06-51199858

Verzamelaar zoekt bandrecorder

Wie heeft er voor een verzamelaar nog een bandrecorder van Akai Revox Teac Pioneer Technics op zolder staan en doet hier niets meer mee? Het mag eventueel ook een defecte zijn. Ik woon zelf in Zwolle.

fampouw59@gmail.com of 06-48344508

Wie heeft er nog een bandrecorder over?