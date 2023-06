Lezers helpen lezers: ketting en huissleutels verloren • brokken voor hondje aangeboden

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Huissleutels kwijt

Op donderdag 15 juni ben ik in de omgeving van de Aldi aan de Hoge Dries en de Eendrachtstraat in Apeldoorn mijn huissleutels verloren. Het gaat om een sleutelring met daaraan twee sleutels en een blauwe Star Key. Heeft u mijn sleutels gevonden? Dan graag even contact opnemen.

06-53866772

Zegels voor Artis

Wie heeft er nog Artiszegels van de spaaractie van de DEKA supermarkt voor mij? Je kunt mij er erg blij mee maken.

gerritwillyalbers@hetnet.nl

Brokken voor hondje

Onlangs is ons hondje overleden en daarom hebben wij nog ongeveer 5 kg aan brokjes van het vrij dure merk Royal Canine Mobility over. Deze brokjes zijn bedoeld voor honden met gewrichtsklachten en het is zonde om de brokken weg te gooien. De zak met brokjes kan daarom gratis opgehaald worden in Eerbeek of tegen verzendkosten opgestuurd worden.

Los.wal67@gmail.com

Oud-klasgenoot gezocht

Voor mijn zus Gisela van Riel (1955) ben ik op zoek naar T. de Vries. Zij zaten bij elkaar in de klas op de Blankenheymschool in Apeldoorn en in de vijfde klasse is hij verhuisd naar de Esdoornlaan in Bennekom. Mijn zus zou het leuk vinden om deze oud-klasgenoot weer te ontmoeten en samen met hem herinneringen op te halen.

gvanriel130@gmail.com

Haardhout gevraagd

Wie heeft er in de omgeving van Meppel nog een paar kuub hout voor de open haard liggen en zou dit tegen een redelijke prijs wel weg willen doen?

0522-254255

Ketting verloren

In de maand april ben ik waarschijnlijk in Zwolle mijn kettinkje met opaal verloren. Het hangertje heeft voor mij heel veel emotionele waarde. Wie kan mij helpen om het hangertje en de ketting weer terug te krijgen?

hadeezw61@gmail.com



Volledig scherm Heeft iemand deze ketting met opaal gevonden? © Eigen foto

Gisteren

Info over kunstenaar

Dankzij de rubriek Lezers helpen lezers hebben we de kunstenaar van het kunstwerk in het Mezennest in Kampen kunnen achterhalen. Om meer te weten te komen over kunstenaar Jaap van der Meij zijn we op zoek naar het boek Kunst in opdracht - Jaap v.d. Meij, monumentaal kunstenaar uit de wederopbouw. Wie heeft dit boek beschikbaar? Eventuele kosten worden vergoed. Verdere informatie over kunstenaar Jaap van der Meij is ook welkom.

kleijer@163gmail.com

Zonnehemel in Dronten

Aangeboden: een zonnehemel op poten. De zonnehemel is gratis op te halen in Dronten.

meoudereimer@gmail.com

Manga strip gezocht

Wie kan mij helpen aan deel 7 van de manga strip Boeddha van Osamu Tezuka? Graag in het Nederlands en met een harde kaft.

langhoudbaar1@gmail.com

Loopplank voor honden

Aangeboden: een loopplank voor honden. De loopplank is zo goed als nieuw, 1,70 meter lang en inklapbaar. De loopplank is in ruil voor een bloemenbon af te halen in Dalfsen.

06-51794168

Bandrecorder gezocht

Ik ben op zoek naar een bandrecorder of tapedeck van Akai, Revox, Teac, Pioneer of Technics om mijn oude muziekbanden weer af te draaien. Heeft iemand zo’n bandrecorder voor mij? Ik woon zelf in Zwolle.

06-48344508 of hanshennie@hotmail.com

Wasteil en beschuitbussen

Aangeboden: een vintage emaillen wasteil en twee ouderwetse Hooimeyer beschuitbussen. Beiden zijn in ruil voor een bloemenbon af te halen in Borculo.

marjaschulenberg@gmail.com



Volledig scherm Aangeboden: een wasteil en twee beschuitbussen. © Eigen foto

Eergisteren

Boekenseries aangeboden

Aangeboden: de boekenseries Jules Verne Wonderreizen (pocketversie) en Lekturama. Bij Jules Verne Wonderreizen gaat het om 17 boeken met originele gravures en Lekturama is een serie van 17 geïllustreerde boeken waarin beroemde ontdekkingsreizigers op avontuur gaan. Welke liefhebber heeft er interesse in deze series? De boeken zijn gratis op te halen in Beekbergen.

06-13078548

Zegels voor spaaractie

Wie heeft er vijf Artiszegels van de spaaractie van de DEKA supermarkt voor mij? Dan heb ik namelijk een volle spaarkaart.

055-5214339 of c.n.devries@icloud.com

Tafel aangeboden

Aangeboden: een tafel met een formicablad. De tafel is gratis op te halen in Deventer.

nellieprins@kpnmail.nl

Kinderfiets in Epe

Wie heeft er interesse in een kinderfiets? Het gaat om een Lynx Aurora, met wielmaat 24x 175 en goede terreinbanden. De fiets en de trappers hebben verlichting. Wel zit er wat speling in de trapas. Ook heb ik nog een doos met allerlei fietsonderdelen staat. De kinderfiets is gratis op te halen in Epe.

Jkelkes@kpnplanet.nl

Plaatjes voor verzamelalbum

Ik ben op zoek naar verschillende plaatjes voor het verzamelboek Apeldoornse Toppers van 2022/2023. Ik heb het boek nog niet compleet en van AVV Columbia heb ik de volgende nummers nodig: 3, 5, 9, 13, 15, 16 en 18. Heeft iemand deze plaatjes voor mij?

06-23820713.

Vintage spullen in Borculo

Aangeboden: een vintage emaille maatbeker (1 liter), een trechter en een kandelaar. Deze zijn in ruil voor een bloemenbon af te halen in Borculo.

marjaschulenberg@gmail.com

Volledig scherm Wie heeft er interesse voor deze maatbeker, terechter en kandelaar? © Eigen foto