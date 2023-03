Lezers helpen lezers: kruissteekpatronen gezocht • verzamelaar zoekt speldjes

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

‘Tijdschrift’ over bloembollen gezocht

Heeft er iemand oude catalogussen van het bedrijf Bakker bewaard? In de jaren ‘70 en ‘80 kon je op deze manier bloembollen en zaden bestellen. Het zijn een soort tijdschriften met mooie foto’s van alle producten. Mocht u deze hebben liggen dan zou ik ze graag van u overnemen.

w.v.asselt@home.nl

Verzamelaar zoekt voetbalspullen

Voor mijn voetbalverzameling ben ik op zoek naar: spelerskaarten, losse voetbalplaatjes uit de jaren 1930 tot 2010 of in albums, oude programmaboekjes, speldjes van voetbalclubs en andere spullen. U doet er mij een groot plezier mee. Ik kom de spullen graag ophalen of betaal de verzendkosten.

stefanrutgers@hetnet.nl of 06-53534054

Sjoelbak gevraagd

Wie heeft er nog een sjoelbak staan die niet meer gebruikt wordt? Ik wil hem graag van je overnemen.

06-53128515 of e-luchies@ziggo.nl

Kruissteekpatronen gezocht

Wie kan mij helpen aan kruissteek- en telpatronen met als thema geboorte? Een beschrijving met kleurnummers van DMC garen erbij zou fijn zijn.

iljoworo@upcmail.nl

Stolp voor Mariabeeld

Ik ben op zoek naar een glazen stolp voor een Mariabeeld. Helaas is de originele stolp gesneuveld. Het gaat om een stolp die rond is van boven en de stolp is 40 centimeter lang en heeft een doorsnee van 16 centimeter. Eventuele onkosten worden vergoed.

0572-358119

Stenen voor vijver

Gratis af te halen in Twello: stenen voor een rotstuin of voor bij de vijver.

06-43976667

Speldjes gezocht

Wie heeft er nog oude (reclame) speldjes uit de jaren ‘50 en ‘60 liggen? Ik zou ze graag toe willen voegen aan mijn verzameling. Eventuele verzendkosten worden vergoed.

mjwwiggers@hotmail.com

Een verzamelaar is op zoek naar vergelijkbare speldjes.

Gisteren

Portemonnee gevonden

Op dinsdag 28 februari heb ik ter hoogte van het Deventer Ziekenhuis een portemonnee van Gijs Borkent gevonden. De rechtmatige eigenaar van de portemonnee kan contact met mij opnemen.

0570-625163

Eierdozen

Ik heb een enorme stapel lege eierdozen liggen die eenmaal gebruikt zijn. Kan ik iemand hiermee verblijden? De dozen zijn op te halen in Hattem.

gtmvandokmak@hotmail.com

Foto’s van huisartsen

Dit jaar gaat het Cultuur Historisch Museum Oene een expositie houden over de gezondheidszorg in Oene. Voor deze expositie is het museum op zoek naar foto’s van de volgende oud-huisartsen in Oene: Sandifort, Honig, Dekker, Schouwenburg en Boer. Ook is het museum op zoek naar nazaten van de voormalige huisartsen en foto’s van wijkzusters die van 1924 ooit in Oene gewerkt hebben.

voorzitter@museumoene.nl of 06-12590724

Telefoonnummer voor gevonden knuffel

Onlangs stond er in deze rubriek een inzending over een gevonden knuffel in Warnsveld. Bij deze inzending is per abuis het verkeerde telefoonnummer vermeld. Het juiste telefoonnummer is: 06-49211530.

Sleutels kwijt

Op dinsdag 28 februari ben ik mijn sleutels verloren in Zwolle. Dit is gebeurd op de route van park de Wezenlanden, Assendorp, via het centrum naar Wipstrik. Het gaat om drie sleutels aan een karabijnhaak, waarvan één sleutel een blauw hoedje heeft. Wie heeft mijn sleutels gevonden?

06-25245833

Soepborden gezocht

Ik ben op zoek naar twee soepborden van Zwolsch aardewerk. De hoofdkleur van de borden is blauw. Mocht u één of meerdere borden in uw bezit hebben dan kunt u contact met mij opnemen. Over de prijs worden we het vast wel eens.

06-10622201

Wie heeft er zo'n soepbord over?

Eergisteren

Damesschoenen aangeboden

Wegens artrose aan mijn voet kan ik mijn nieuwe damesschoenen en laarzen niet meer dragen. Wie kan ik hier mee verblijden? De schoenen en laarzen zijn maat 36 en - eventueel tegen een kleine vergoeding - op te halen in Deventer.

jose-ellenbroek@hotmail.com

Plantjes voor vijver gevraagd

Welke bezitter van een visvijver heeft binnenkort een paar plantjes Kikkerbeet over? Ik zou er erg blij mee zijn. In een straal van 30 kilometer rond Hardenberg kom ik het graag ophalen.

0523-263998/06-22605351 of hendrikjan1942@gmail.com

Kaarten voor vader

Mijn vader van 96 jaar ontvangt graag kaarten nu hij in een verzorgingshuis woont. Wie stuurt hem wat kaarten? Deze mogen naar Dhr. A de Kuijper, ‘t Vlierhuis woning A, Haarsweg 105a, 7731 HJ in Ommen.

Huisje van loterij

Ik ben op zoek naar een rood huisje van de Postcode Loterij. Wie heeft er zo’n huisje voor mij?

0571-298203

Boekjes voor toneel

Tijdens het opruimen van de zolder kwam ik oude boekjes voor amateurtoneel tegen. Wie kan ik hier blij mee maken? De boekjes zijn op te halen in Zwolle.

06-44250506

Wie heeft er belangstelling voor de toneelboekjes?