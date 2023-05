Lezers helpen lezers: lichtjes voor hospice gezocht • halsketting verloren in Zwolle

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Melkbus en vuurkorf

Aangeboden een melkbus van ‘s-Heerenbroek, een ronde teil en een metalen emmer. Ook heb ik nog een smeedijzeren vuurkorf staan. Dit is alles is in ruil voor een bloemetje op te halen in Nunspeet.

mrekers@upcmail.nl of 06-38584966

Verstelbare lattenbodems

Wie kan ik blij maken met twee stevige, verstelbare lattenbodems? De lattenbodems zijn 80 bij 200 centimeter groot en gratis op te halen in Biddinghuizen.

0321-333296 of wimvanluenen@hotmail.com

Lichtjes gezocht

Ik ben op zoek naar elektrische lichtjes. De lichtjes hebben een doorsnede van 5 centimeter en zijn 12 centimeter hoog. Helaas is deze maat nergens meer te koop. Wie kan mij aan deze lichtjes helpen? Het is voor een goed doel, want we gebruiken de lichtjes in een hospice.

toosraaphorst@hotmail.com

Volledig scherm Gezocht: deze lichtjes. © Eigen foto

Vouwwagen aangeboden

Gratis afhalen in Ommen: een Alpenkreuzer Allure vouwwagen uit 1988. De vouwwagen is vanwege een lekkage in het tentdoek niet meer geschikt om mee te kamperen, maar wel geschikt om een aanhangwagentje van te maken.

roodborst21@hetnet.nl

Halsketting kwijt

Op woensdag 10 mei ben ik mijn zilveren halsketting verloren in Zwolle. Dit is gebeurd op de fietsroute vanuit de Vechtstraat naar AA-landen en weer terug. Heeft iemand mijn halsketting gevonden? Het heeft voor mij een emotionele waarde.

liavanhp@gmail.com

Tuintafel om op te knappen

Gratis af te halen in Kampen: een tuintafel. De tafel is 160 bij 90 centimeter groot en er zijn twee planken stuk. Door een handig persoon zijn deze wel te repareren.

jokomwh@home.nl of 038-3326676

Volledig scherm Aangeboden: een tuintafel. © Eigen foto

Gisteren

Bloemenbon gevonden

Op zondag 30 april heb ik op het fietspad langs de Deventerstraat in Apeldoorn een bloemenbon gevonden. Als je het bedrag weet en van wie je de bon gekregen hebt, dan kun je contact met mij opnemen.

06-83046383

Muziekcassettes aangeboden

Gratis af te halen: ongeveer twintig voorbespeelde muziekcassettes in een opbergdoos. Op de cassettes staat onder andere jazzmuziek. De muziekcassettes zijn op te halen in Ugchelen.

055-8444829

Glazen salontafel

Aangeboden: een glazen salontafel. De tafel vertoont gebruikssporen en heeft nog één glazen tafelblad. De tafel is 100 bij 100 centimeter groot en 40 centimeter hoog. De salontafel is gratis op te halen in Apeldoorn.

06-29518148

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor een glazen salontafel? © Eigen foto

Boiler voor keuken

Gratis af te halen: een elektrische Close-in keukenboiler van Daalderop. De boiler heeft een inhoud van 10 liter en is op te halen in Nunspeet.

06-50642893

Hulp bij digitaliseren

Heeft u nog oude 8mm smalfilms, dia’s of videotapes? Ik geef u gratis advies en informatie over hoe deze te digitaliseren zijn. Ik woon zelf in Apeldoorn.

p.buitenhuis6@upcmail.nl

Sleutels gevonden

Op dinsdag 9 mei heb ik in de omgeving van wooncomplex De Posterij in Harderwijk een sleutelbos gevonden. Aan de sleutelbos zit een rood label met daarop de tekst ‘Utrecht fietst!’ Wie is de sleutels verloren?

kfoppengzn@icloud.com

Volledig scherm Wie is deze sleutels verloren? © Eigen foto

Eergisteren

Trouwring verloren

Op zaterdag 29 april ben ik mijn trouwring verloren. Ik was onderweg naar Hoog Buurlo en ben op de terugweg over Beekbergen gegaan. Binnenin de ring staat: Ans 26-12-1965. Heeft iemand deze ring gevonden? Ik weet dat de kans klein is maar de hoop is nog niet verloren.

0651537314 of ansdehaan45@hotmail.com

Goudwindes

Gratis te vangen: circa 50 kleine goudwindes. De vissen zijn op dit moment ongeveer 6 millimeter groot. Heeft iemand belangstelling?

Hombergenopreis@gmail.com of 038-3335724

Sleutel gevonden

Op vrijdag 5 mei heb ik op de Arnhemsestraat in Leuvenheim een sleutel gevonden. Aan de sleutel zit een roze touwtje. Wie is deze sleutel verloren?

0575-561699

Volledig scherm Gevonden in Leuvenheim: deze sleutel. © Eigen foto

Grind aangeboden

Gratis af te halen in Apeldoorn 1 m3 grind. Het grind ligt op een plat dak, dus het is wel een klusje om het er van af te halen. Voor de persoon die het grind op komt halen heb ik een bonus van 50 euro.

06-53271649

Bed van Auping

Aangeboden: een grijs bed van Auping. Het bed heeft een spiraalbodem dat 90 bij 200 centimeter groot is. Het bed is op te halen in Mariënheem en een plantje zou leuk zijn.

harwilklk@gmail.com

Wie weet wat dit is?

Ik heb het volgende item in mijn bezit. Heeft iemand enig idee wat het is? Zo ja, dan hoor ik het graag van u.

keizer.vanderwal@hotmail.com

Volledig scherm Wie weet wat dit is? © Eigen foto