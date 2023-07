Lezers helpen lezers: ministeck aangeboden • wie heeft er interesse in oude computers?

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Ministeck aangeboden

Bij mij in de kast heb ik vele dozen ministeck staan, inclusief platen en voorbeelden. Ik ben eind 1960 begonnen met verzamelen en heb deze ministeck in de loop der jaren verzamelend. Graag zou ik er iemand anders blij mee willen maken. De ministeck is gratis af te halen in Apeldoorn. Stuur mij wel een email waarom je de ministeck graag zou willen hebben.

cmviersel@gmail.com

Hawaiiaanse shirts

Wie heeft er interesse in zes fraaie Hawaiiaanse zomershirts in de maat XL? Deze shirts zijn te bekijken en te passen in Beekbergen en mee te nemen in ruil voor een grote bos gekleurde rozen.

06-21712020

Salontafel in Wenum-Wiesel

Aangeboden: een nieuwe salontafel. De tafel is 130, bij 75, bij 45 centimeter groot en heeft vier laden. De salontafel is gratis op te halen in Wenum-Wiesel.

06-58818613.

Retro computers

Verlang je soms naar Windows XP? Of wat dacht je van Windows 2000, 98, of zelfs 3.1? Ik stop met mijn hobby retrocomputing en bied daarom twee Toshiba laptops (uit 1998 en 2001), divers accessoires, en installatiematerialen voor Windows 3.1, 98, 2000 en XP aan. Alles is gratis op te halen in Zwolle.

gkyno3@gmail.com

Oude dienstmaten gezocht

Gezocht: mijn oude dienstmaten van lichting 12, uit juni 1963. Opkomst was bij Legerplaats Ossendrecht, C Ins.t.r.Batterij Rhenen Depot Artillerie. Vervolgens naar de Kromhoutkazerne Utrecht, School Techn. Dienst. Als laatste zaten wij in Willem de Zwijgerkazerne Wezep, 15e Afdltlua & verzorgingsbatterij in Harskamp, tot en met 25 februari 1965.

06-23569136

Hulp gevraagd

Wie kan mij helpen met de montage van een zonnescherm? De beschrijving met tekeningen is aanwezig. Ik woon zelf in Apeldoorn.

frederikhorst.jh@yahoo.com

Gezocht: hulp bij de installatie van dit zonnescherm.

Gisteren

Horloge gevonden

Op vrijdag 14 juli heb ik in de binnenstad van Zwolle een Bering-horloge gevonden. Wie is zijn of haar horloge verloren?

hettie.deruiter@home.nl

Shirt van Ajax

Voor een Ajax-fan heb ik een origineel clubshirt met bijbehorende short in maat L liggen. In ruil voor een mooie bos witte rozen zijn het shirt en het short op te halen in Beekbergen.

06-21712020

Bedankje voor vinder

Via deze weg wil ik de persoon bedanken die de moeite heeft genomen om mijn zilveren halskettinkje af te geven aan de kassa van het Boschbad in Apeldoorn. Behalve dat ik blij ben dat ik het kettinkje weer terug heb, vind ik het ook fijn om te ervaren dat er mensen zijn die dat gewoon doen. Dank daarvoor.

L. Harleman, Apeldoorn

Boek over Kievitshaar

Ik ben op zoek naar het boekje Kievitshaar, de geschiedenis van een oude buurtschap, dat is geschreven door Jacob Willem de Weerd. Heeft iemand dit boekje voor mij? Ik woon zelf in Nieuwleusen en eventuele kosten worden uiteraard vergoed.

lammie.jan@gmail.com

Platenspeler gevraagd

Ik vind het leuk om af en toe een elpee of single te kunnen draaien. Hiervoor had ik een platenspeler die het redelijk deed, maar deze heeft het nu begeven en is helaas niet meer te repareren. Heeft iemand nog een platenspeler staan waar niets meer mee gedaan wordt? Ik woon zelf in Heino maar kom het graag bij u ophalen.

h.holterman@kpnplanet.nl of 06-28600803

Speldjes en wol

Ik ben op zoek naar deze speldjes. Ik gebruik deze speldjes bij het breien met fijne wol, zoals de Bella. Mocht je hier nog een restje van over hebben, dan zou ik deze wol ook graag van je overnemen. In Deventer kom ik het graag bij je ophalen, maar opsturen - uiteraard tegen vergoeding - mag ook.

heleen.ruiter@concepts.nl

Gezocht: dit soort speldjes.

Eergisteren

Jubileum van dameskoor

Het Dameskoor Empe viert dit jaar het 70-jarig jubileum. Dat wordt op 9 september gevierd bij ’t Oortveld in Empe. We zouden het leuk vinden als oud-leden daar bij aanwezig zijn om herinneringen op te halen. Aanmelden kan tot 26 augustus door te mailen of te bellen.

wilmabosvelt@hotmail.com of 06-13740764

Cartridges voor Epson

Gratis af te halen in Lemelerveld: een volledige serie cartridges voor een Epson Expression Premium XP-630 printer.

fienogink@outlook.com of 06-23540055

Klem voor keukenlade

Voor een keukenlade (Prinses, 1993) ben ik op zoek naar een klem om de lade dicht te houden. Ik heb zo’n klem, maar daarvan ontbreekt het achterste deel. Heeft iemand nog een klem voor deze lade over?

06-40163072

Gezocht: een klem voor een keukenlade. Op deze foto ontbreekt het achterste gedeelte van de klem.

Espressokopjes gevraagd

Wie heeft er nog één of twee espressokopjes van Ostindia over? Het gaat om kopjes van een Zweeds servies van 7 centimeter hoog en 7 centimeter doorsnee. Ik woon zelf in Diepenveen.

06-24270470

Trampoline in Apeldoorn

Aangeboden: een trampoline met een diameter van 3,05 meter, een plastic kinderglijbaan en een ronde eikenhouten tafel. Van deze tafel moet de tafelpoot gerestaureerd worden. Dit alles is gratis op te halen in de omgeving van Apeldoorn.

06-51637513

Filmviewer aangeboden

Gratis op te halen in Raalte: een Elmo Editor 912 dual type, 8 mm filmviewer, zonder geluid.

p.oudeessinknijhuis@me.com

Aangeboden in Raalte: een Elmo filmviewer.