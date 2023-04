Lezers helpen lezers: naaimachine gezocht • ring verloren in Apeldoorn

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Klarinet rieten verloren

Op zaterdag 8 april ben ik tussen 11.15 en 11.30 uur een zwart doosje met doorzichtige, kunststof klarinet rieten verloren. Dit is waarschijnlijk gebeurd op de fietsroute van de Kruizemuntstraat, via de Pinksterbloemstraat, Sluisoordlaan, Zonnedauw, Kanaal Noord, langs de Zwitsalhal, Laan van Kerschoten, naar de Langeweg. Heeft iemand dit doosje met klarinet rieten gevonden?

055-3662503.

Spoelen voor bandrecorder

Wie heeft er een bandrecorder of tapedeck met de 18 of 26 centimeter spoelen van Akai Revox Teac Pioneer Technics staan en doet er niets meer mee? Ik neem ze graag van u over. De spoelen mogen ook defect zijn.

fampouw59@gmail.com of 06-48344508

Ring kwijt

Onlangs ben ik een zilveren ring verloren. Dit is waarschijnlijk gebeurd in de buurt van het sluisje in Apeldoorn. De ring heeft een grote emotionele waarde voor mijn dochter. Heeft u de ring gevonden? Dan kunt u contact met mij opnemen.

riaverbeek56@gmail.com

Gezocht: deze ring.

Boek over Walcheren gezocht

Wie heeft het boekje Dit is Walcheren in zijn bezit en zou het eventueel kunnen missen? Het boek is geschreven Jef Last, Ed Hoornik en A. Den Doolaard en u doet mij er een groot plezier mee. Eventuele verzendkosten zijn uiteraard voor mijn rekening.

wwclarisse@icloud.com of 0521-513285

Naaimachine gevraagd

Voor een vrijwilligers project van onze dochter in Italië ben ik op zoek naar een goed werkende naaimachine. Wie heeft er nog eentje staan en doet hier niets mee? Ik kom deze graag bij u ophalen.

gsandenrip@gmail.com

Tegels aangeboden

Gratis af te halen: een partij ronde grindtegeltjes, in grijs, rood en oker. De tegels hebben een doorsnede van 11, 9 en 7 centimeter.

06-53540160

Aangeboden: verschillende grindtegels.

Gisteren

Gehoorapparaat kwijt

In de week van 13 tot en met 19 februari ben ik in Apeldoorn mijn gehoorapparaat verloren. Het gaat om een grijze uitvoering. Heeft iemand mijn gehoorapparaat gevonden?

06-23981682

Afstandsbediening gezocht

Ik ben op zoek naar een afstandsbediening voor mijn Philips Microsystem MCM277. Heeft u zo’n afstandsbediening over? Dan zou ik hem graag over willen nemen.

albersjos@hotmail.com

Stoelen in Deventer

Aangeboden: vier rotan stoelen. De stoelen verkeren in goede staat en zijn gratis op te halen in Deventer.

06-20162816

Wie heeft er interesse in vier van deze stoelen?

Overzetzonnebril aangeboden

Heeft u een overzetzonnebril nodig? Ik heb er twee over die ik gratis aanbied. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact met mij opnemen. Ik woon zelf in Ermelo.

0341-556069

Boek over tuinieren

Gratis af te halen in Apeldoorn: een lesboek en leesbladen over moestuinieren.

055-5218485

Autosleutel verloren

Op 24 maart ben ik in Lochem mijn autosleutel verloren. Dit is waarschijnlijk gebeurd in de binnenstad, tussen de Gudulakerk en het parkeerterrein op de Markt. Op de sleutelhanger staat het adres en het telefoonnummer van mijn garage. Mocht u mijn autosleutel gevonden hebben dan kunt u contact met mij opnemen.

0573-258569

Gezocht: deze autosleutel.

Eergisteren

Ring verloren

Wie heeft op dinsdag 4 april in zwembad De Schaeck in Twello mijn zilveren ring met zwarte steen gevonden? Ik heb deze ring 30 jaar lang onafgebroken gedragen en de ring heeft een grote emotionele waarde voor mij. Ik hoop de ring dan ook terug te krijgen. Mocht u de ring gevonden hebben, deze graag inleveren bij de balie van het zwembad.

Boek gezocht

Gezocht: het boek Geneeskruiden uit Gods tuin van Maria Treben. Het boek is uitgegeven in 1987. Wie heeft dit boek voor mij?

0573-254781 of hedwigbouwhuis@hotmail.com

Bril kwijt

Op donderdag 6 april ben ik in Apeldoorn een bruin etui met bifocale bril verloren. Dit is rond 19.30 uur gebeurd op de route van de Aquamarijnstraat, via de Lodewijklaan, Sterrenlaan en Gunninglaan naar de Jachtlaankerk. Heeft iemand mijn bril gevonden?

Mieke.beun@gmail.com

Stoelen voor studenten

Gratis af te halen in Twello: tien eetkamerstoelen. Het gaat om zes stoelen in de kleur antraciet, twee groene en twee witte stoelen. De stoelen zijn licht beschadigd. Misschien geschikt voor studenten?

06-44800537

Scanner aangeboden

Vanwege de aankoop van een nieuwe pc kan ik mijn scanner niet langer gebruiken. Het gaat om de Epson Perfection 3490 PHOTO. De scanner is gratis af te halen in Zwolle.

06-13038912

Libelle in Schalkhaar

Gratis af te halen in Schalkhaar: verschillende ingebonden exemplaren van het weekblad Libelle. Het gaat om het laatste kwartaal van 1950, het eerste en tweede kwartaal van 1951 en de vier kwartalen van 1954. Ik heb ook nog de nummers 1 tot en met 18 uit 1954 van Panorama liggen.

tveurtjes@outlook.com

Leesbril gevonden

Op maandag 3 april heb ik op een bankje bij de Wijde Aa in Zwolle een leesbril gevonden. Wilt u deze leesbril terug, dan kunt u contact met mij opnemen.

06-49745539

Wie is deze leesbril verloren?