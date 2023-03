Lezers helpen lezers: navigatiesysteem aangeboden • boek over boerderijtuin gezocht

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Vanaf vandaag vullen we deze dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Navigatiesysteem aangeboden

Wie heeft er belangstelling voor een navigatiesysteem van Mio, inclusief USB-kabel, houder en Quick start guide? Het gaat om het type Moov M405 en het navigatiesysteem is weinig gebruikt. Op te halen in Hardenberg.

06-19362144

Boek over tuin gezocht

Ik ben op zoek naar het boek Maak je eigen boerderijtuin. Dit boek is niet meer in de winkel of bij de uitgeverij te koop. Schrijver of schrijfster van het boek is Nicki Trench.

Breken51@gmail.com

Jaaroverzicht van tijdschrift

Gratis af te halen in Almen: verschillende jaaroverzichten van het tijdschrift Elzevier. Het gaat om de overzichten van 21 december 1974, 31 mei 1975, 23 december 1978, 28 april 1979, 29 december 1979, 9 februari 1980, december 1981, 2 januari 1982, 24 december 1983, 24 oktober 2015, 24 december 2016, 18 december 2021 en 21 en 24 december 2022.

06-23797272

Tafeltje voor balkon

Wie heeft er een klein rond tafeltje over voor op mijn balkon? Ik woon zelf in Zwolle.

dini.veldhuis@icloud.com

Plaatjes om te knutselen

Gezocht: triplex-, eiken-, beuken- en teakhoutenplaatjes van minimaal 20 centimeter groot en maximaal 1,8 centimeter dik. Ze zijn voor mijn man die een spierziekte heeft en er mee kan knutselen. Mocht u wat hebben liggen in Kampen of omgeving dan kunt u contact met mij opnemen.

liesbeth-h@hotmail.com

Fiets gezocht

Ik ben op zoek naar een fiets met een lage instap. Is er iemand die er een heeft staan en er geen gebruik meer van maakt? Over de prijs worden we het vast wel eens.

Bep.vanesssen@kpnmail.nl

Boek over gitaarakkoorden

Aangeboden: een Gitaarakkoorden Gids. Het boek is tegen een kleine vergoeding op te halen in de gemeente Dalfsen.

06-41425910

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor deze Gitaarakkoorden Gids? © Eigen foto

Gisteren

Traphekje voor baby

De baby van het Oekraïens gezin waaraan wij onderdak bieden is nu elf maanden oud en zal binnenkort gaan lopen. Om te voorkomen dat hij van de trap af valt zijn we op zoek naar een traphekje. Heeft u er eentje die geen dienst meer doet? U kunt ons er erg mee helpen. Graag in de omgeving van Apeldoorn.

f.ouwerkerk@planet.nl of 055-5333033

Hometrainer aangeboden

Gratis af te halen in Hattem: een hometrainer. Wie maak ik hier blij mee? De hometrainer moet wel een onderhoudsbeurtje hebben.

06-57694083

OV-kaart gevonden

Op woensdag 8 maart heb ik een OV-pasje gevonden op naam van Jim van Ewijk. Deze lag op het fietspad aan de Gildelaan ter hoogte van de Bouwmeestershoeve in Apeldoorn. De OV-kaart is op te halen aan de Beeldhouwershoeve 203.

Handleiding voor zitmaaier

Wie kan mij helpen aan de gebruikershandleiding voor een Husqvarna R13 zitmaaier?

06-44404394

Inktcartridges in Deventer

Gratis af te halen in Deventer: nieuwe inktcartridges met de kleur zwart. De cartridges zitten nog in de doos en zijn geschikt voor de HP Laserjet professional P1566, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605 en 1606.

eeltjegotink612@gmail.com

Motorjassen t.e.a.b.

Aangeboden: twee dames motorjassen. Het gaat om een jas van BMW en eentje van Evo, in respectievelijk maat 42 en 44. De motorjassen zijn tegen elk aannemelijk bod op te halen in Wapenveld.

Gjfrelink@gmail.com of 06-19658871

Sleutels gevonden

Op maandag 6 maart heb ik in het Mheenpark in Apeldoorn twee sleutels gevonden. Wie herkent ze?

06-81220078

Volledig scherm Wie is deze sleutels verloren? © Eigen foto

Eergisteren

Gehoorapparaat verloren

Mijn man is donderdagmorgen 9 maart zijn gehoorapparaten verloren. Hij was op weg van de J.P. Heijenstraat naar het filiaal van Schoonenberg aan de Houtmarkt in Zutphen en is onderweg zijn gehoorapparaten kwijtgeraakt. Deze zitten in een zwart doosje en zijn nogal kostbaar. Heeft iemand toevallig deze gehoorapparaten gevonden? Dan kunt u contact opnemen met ons. Wij zouden u zeer erkentelijk zijn.

0575-516425

Voetbalschoenen voor vluchtelingen

Gezocht: nieuwe of gebruikte - in goede staat verkerende - voetbalschoenen. Deze zijn voor vluchtelingen die graag een partijtje voetbal willen spelen of willen trainen. Ik ben op zoek naar schoenen in maat 41 tot en met 44 en bij voorkeur in de regio Zwolle, Steenwijk en Meppel.

06-83583366 of Fleerfrans@gmail.com

Trouwring gevonden

Voor de Wereld Winkel in Heino heb ik een trouwring gevonden waarin de naam ‘Wim’ staat. Als je weet welke datum er bij staat kun je je melden in het Dorpshuus Heino. Mailen mag ook.

beheer@dorpshuusheino.nl

Stenen aangeboden

Gratis af te halen in Apeldoorn: ongeveer 6 vierkante meter aan waaltjes. De stenen zijn 20 bij 5 bij 6 centimeter groot.

06-81496283

Batterijen voor gehoorapparaat

Wie kan ik blij maken met 6 volle en een aangebroken pakje batterijtjes voor een gehoorapparaat? De batterijen zijn overbodig geworden na de aanschaf van een oplaadbaar toestel. Het gaat om Rayovac extra 312 batterijtjes en ze zijn op te halen in Nieuw Heeten.

hasu11@home.nl

Zegels voor Efteling

Wie kan ik blij maken met 30 digitale kaarten met zegels voor de Efteling? De zegels zijn nog in te leveren tot en met 11 juni.

Nelly.bouwhuis@gmail.com

Oordopje gevonden

Op het voetpad langs de Laan naar Eme in Zutphen - ter hoogte van de nieuwbouw - heb ik een wit draadloos oordopje gevonden. Wie is zijn oordopje verloren?

leovddonk@gmail.com