Lezers helpen lezers: nieuwe bestemming voor gelezen tijdschriften • boek over grime aangeboden

Vandaag

Dozen van de Aldi

Wie kan mij helpen aan bruine doosjes met ‘houtnerven’? Bij voorkeur dozen van ongeveer 15 centimeter hoog. Deze dozen werden een aantal jaar geleden op de groente- en fruitafdeling van de Aldi gebruikt. Ik ben op zoek naar doosjes met rechte hoeken aan de binnenkant, die er nog goed uitzien. De doosjes komen namelijk in het zicht te staan.

puzzlebeast@gmail.com

Fauteuil aangeboden

Aangeboden: een leren ecrukleurige relaxfauteuil. De fauteuil is slechts twee jaar oud en op te halen in Deventer. Mocht u interesse hebben dan kan ik eventueel een foto van de fauteuil sturen.

j.hilkhuijsen@home.nl

Instructieboekje voor JAWA

Wie kan ik blij maken met een JAWA instructieboekje (1946-1955)? Het boekje is gratis op te halen in Apeldoorn, maar in overleg wil ik het ook opsturen.

hermanvandermaaten@gmail.com

Bestemming voor tijdschriften

Al jaren lees ik met veel plezier het tijdschrift Libelle. Vanwege mijn verhuizing naar Deventer ben ik nu op zoek naar een goede bestemming voor de nummers die ik gelezen heb. Is er een instelling of organisatie die ik hier blij mee kan maken?

dijkmans.jp@gmail.com

Rollator gezocht

Wie kan mij helpen aan een rollator? Het liefst in Zwolle of omgeving.

038-4533097 of 06-22073267

Boek over grime

Gratis af te halen in Apeldoorn: het boek Grimas - ‘Make-up voor professional en hobby’. Wie heeft er interesse in dit boek?

06-20285731

Gisteren

Kaartje voor ouders

Op 16 maart zijn mijn ouders 50 jaar getrouwd en zij vinden het leuk om kaarten te ontvangen. Mijn moeder heeft namelijk Alzheimer en hun wereld wordt steeds een stukje kleiner. Wie wil mijn ouders een kaartje sturen? Dat kan naar Frits en Mieneke Schuurman, Wethouder Nijboerstraat 33, 7711 AN in Nieuwleusen.

Lectuurbak aangeboden

Aangeboden: een originele gipsen Dutch Design lectuurbak. De lectuurbak heeft een grijze aluminium kleur en is op te halen in Deventer.

j.hilkhuijsen@home.nl

Materiaal voor gordijnrails

We hebben een gordijnrails van Ikea genaamd Kvartel. Aan deze rails willen we een vitrage hangen, alleen zijn de runnertjes hiervoor niet meer verkrijgbaar. Wie heeft er nog een aantal liggen in de buurt van Ugchelen?

nellymarkies@hotmail.com

Stokken en tuintegels gezocht

Wie heeft er voor mij Nordic Walking stokken van het merk Exel liggen? Ik ben op zoek naar stokken van 115 centimeter lang. Ook zoek ik ongeveer 20 dunne tuintegels van 30 bij 60 centimeter groot.

06-15162353

Inktcartridges aangeboden

Wie kan ik blij maken met 12 nieuwe inktcartridges voor Epson P50? De cartridges passen niet in mijn nieuwe printer. De inktcartridges zijn ook geschikt voor andere printers van Epson en gratis af te halen in Lochem.

0573-253997

Spullen voor glas in lood

Onze schoondochter is op zoek naar materiaal en gereedschap voor het maken van glas in lood. Heeft iemand nog wat liggen? Graag in de omgeving van Zutphen.

mieke67.mh@gmail.com

Eergisteren

Kentekenplaat gevonden

Op de Zuidbroeksweg in Apeldoorn - nabij de kwekerij - heb ik een kentekenplaat gevonden. Het kentekennummer is ZJ-LN-38 en behoort toe aan een Audi A3. Wie is zijn kentekenplaat verloren?

06-20581510 of 055-3122106

Hi8 banden aangeboden

Kan ik iemand blij maken met Hi8 bandjes? De meeste zijn slechts één keer gebruikt. De banden zijn gratis af te halen in Zwolle.

p.buter@telfort.nl

Trampoline af te halen

Aangeboden: een trampoline. Het springdoek is 3,40 meter groot en de trampoline verkeert in goede staat. De trampoline is gratis op te halen in de omgeving van Apeldoorn. Wel zelf op komen halen en demonteren.

bosarg@planet.nl

Cd’s met dansmuziek

Heeft er iemand interesse in mijn gehele collectie van 140 cd’s met volksdans- en stijldansmuziek? Daarbij horen ook de dvd’s waarop de uitvoering van de dansen en de dansfiguren worden getoond en de dansbeschrijvingen van zowel de volksdansen als de ballroom en latin dansfiguren.

0575-469340 of ger.jeronimus@wxs.nl

Hordeur in Apeldoorn

Wie heeft er interesse in een aluminium hordeur? De deur is 203 bij 89 centimeter groot en gratis af te halen in Apeldoorn.

06-28508803

Bord gezocht

Helaas is een bord van ons kapot gevallen. We waren gek op dit bord maar weten niet meer waar we het gekocht hebben. Is er iemand die één of meerdere exemplaren van het bord heeft? Wij zouden ze graag van u overnemen. Eventuele verzendkosten zijn uiteraard voor onze rekening.

r.de.rijk@tele2.nl

Wie heeft er zo'n bord over?