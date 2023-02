Lezers helpen lezers: oud Hollandse spelletjes gevraagd • geschiedenisboeken aangeboden

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Inductielampen aangeboden

Wie is er geïnteresseerd in acht inductielampen, inclusief ophanging? De lampen zijn 68 bij 36 centimeter groot. Eén of twee lampen afhalen mag ook. De lampen zijn af te halen in Hoenderloo.

055-3781391

Informatie over kunstenares

Vorig week zag ik wat tekeningen liggen in een kringloopwinkel in Hardenberg. Ik vond ze erg mooi en heb er een aantal meegenomen. Bij een kunstwerk zaten twee kaarten die geadresseerd zijn aan Petra Gorczak, Reigerstraat 59 in Haarlem. Zij heeft de kunstwerken ook gemaakt. Wie kan mij meer over haar vertellen?

hillie.waning-vos@outlook.com of 0523-682105

Geschiedenisboeken aangeboden

Aangeboden: de boekenserie Algemene geschiedenis der Nederlanden. Het gaat in totaal om vijftien delen. De boeken zijn uitgegeven door Fibula - Van Dishoek.

038-4539441

Bloem in Welsum

Wie heeft er belangstelling voor een mooie Hemelsleutel? De bloem is af te halen in Welsum.

06-41093877

Hollandse spelletjes gevraagd

Wij van de activiteitencommissie van De Componist - een seniorencomplex in winkelcentrum Anklaar in Apeldoorn - proberen een aantal keren per jaar activiteiten voor onze bewoners te organiseren. Hiervoor zijn we op zoek naar oud Hollandse spelletjes zoals sjoelbakken, ringwerpen en blikken en ballen. Mocht u dit soort spelletjes over hebben en er niets meer mee doen, dan zouden wij deze graag van u overnemen.

hanstencaten@kpnmail.nl

Hoesjes voor cd’s aangeboden

Wie kan ik blij maken met 25 lege hoesjes voor cd’s en dvd’s? Ik heb eventueel ook nog een aantal lege cd’s en dvd’s beschikbaar. De hoesjes zijn af te halen in Epe, maar tegen verzendkosten wil ik ze ook opsturen.

Jkelkes@kpnplanet.nl

Kantklosbord

Aangeboden: een kantklosbord met klosjes. Het bord is nog te mooi om naar de kringloop te brengen. Misschien is er een oudere of jongere kantkloster die wel raad weet met dit bord.

06-24620314

Wie heeft er interesse voor dit kantklosbord?

Gisteren

Museum zoekt boeken over Hoenderloër

Museum De Kleine Arcke in Hoenderloo heeft een ruimte permanent ingericht over schrijver, journalist, zwerver en Hoenderloër A. den Doolaard. Wij hebben momenteel al vele werken van deze schrijver in ons bezit, maar willen een boekenkast gevuld met zijn complete oeuvre. Wij zijn daarom op zoek naar de ontbrekende exemplaren. Op museumdekleinearcke.nl is een overzicht te vinden dan de boeken die we missen. Mocht u een van deze boeken in uw bezit hebben dan kunt u contact opnemen met het museum.

info@museumdekleinearcke.nl

Huisorgel aangeboden

Gratis af te halen in Laren (Gld): een harmonium. De klank van deze huisorgel is mooier dan de kast.

06-22282411

Verzamelaar zoekt speldjes

Wie kan mij - als verzamelaar van originele speldjes - helpen aan een aantal specifieke speldjes? Ik ben namelijk op zoek naar een metalen steekspeld van Fongers rijwielen (mogelijk een speld van een vertegenwoordiger), een koperkleurige steekspeld van Germaan uit de vroege jaren ’60 en een geëmailleerde steekspeld van de Gelderse Motoren Fabriek uit Rijssen.

gradie.kreijkes@kpnplanet.nl

Wasbak in Eerbeek

Gratis af te halen in Eerbeek: een conventionele witte keramische wasbak, inclusief planchet. De wasbak is 60 bij 50 centimeter groot.

bert@kleinovink.net

Fauteuil aangeboden

Wie kan ik blij maken met een leren fauteuil? Deze is vanwege een verhuizing gratis af te halen in Apeldoorn. De fauteuil heeft wat gebruikssporen op de armleuning maar zit nog prima.

06-48679015

Boek over Deventer gezocht

Ik zoek het boekje Ontdek Deventer in 3 wandelingen. Het boek is geschreven door Henk J. Van Baalen. Wie kan mij aan een exemplaar helpen?

katjabruijnes@hotmail.com

Stoelen aangeboden

Gratis af te halen in Apeldoorn: twee rotan stoelen.

f.versteeg81@chello.nl

Wie heeft er belangstelling voor deze twee stoelen?

Eergisteren

Boeken van Arendsoog

Ik ben op zoek naar boeken uit de serie Arendsoog. Ik heb de hele serie bijna compleet, maar mis de nummers 55 tot en met 63. Wie heeft deze boeken nog ergens staan? Het liefst met een harde kaft. In Zutphen en omgeving kom ik de boeken graag ophalen.

w.deenen@hotmail.com

Handschoen kwijt

Ik ben afgelopen dinsdag mijn rechter handschoen verloren in Twello. Dit is rond het middaguur gebeurd op het dorpsplein of in de omgeving van het plein. Het gaat om een zwarte winterhandschoen. Mocht u de handschoen gevonden hebben dan kunt u contact met mij opnemen.

0571-271301

Kaarten gezocht

Bent u gestopt met kaarten maken en heeft u nog passe-partout kaarten liggen in wit en ecru? Dan kunt u mij er erg blij mee maken. Ik ben namelijk op zoek naar deze kaarten. Ik woon zelf in Ermelo en de eventuele verzendkosten voor het opsturen van de kaarten betaal ik graag.

aves36@kpnmail.nl

Jeugdboeken aangeboden

Wie heeft er belang bij een stapeltje jeugdboeken uit de vorige eeuw? Het gaat om De vlegeljaren van Pietje Bell door Chris van Abcoude, Saskia en Jeroen op stap door Jaap ter Haar, De gouden schat door Jenny Slegers, Hermientje door Herma van de Vlasakker, Panokko en de wildernis door Anne de Vries en De laatste der Mohikanen door J. Fenimore Cooper. De boeken zijn gratis af te halen in Wezep. Wel alles graag in één keer meenemen.

hetscheer@live.nl

Steenschotten gevraagd

Ik ben op zoek naar houten steenschotten. Het liefst meerdere. Wie kan mij in de omgeving van Apeldoorn aan een aantal van deze schotten helpen?

055-2340007

Driewiel damesfiets

Wie kan mij blij maken met een driewiel damesfiets? Op een normale fiets heb ik namelijk moeite met fietsen.

06-16272839

Tijdschrift over de natuur

Gratis op te halen in Zwolle: 15 jaargangen van het maandblad Grasduinen, waarvan elf jaargangen in een linnen bewaarband. In het blad wordt de natuur in Nederland volop beschreven.

loeslodderbijl@gmail.com of 06-29443887

Aangeboden in Zwolle: 15 jaargangen van het maandblad Grasduinen.