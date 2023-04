Lezers helpen lezers: oud-klasgenoten gezocht voor reünie • sleutels gevonden

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Persoon gezocht

Ik ben op zoek naar mevrouw Bijleveld. Zij woonde in de regio met netnummer 023 en heeft eind 2014 de oude Meccano van haar schoonvader afgeleverd in Kudelstaart, vanwege een verhuizing naar de omgeving van Doorwerth. Wie kent haar? Ik zou alsnog de verkoopbaten met haar af willen rekenen.

penningmeester@meccanogilde.nl

Orgel aangeboden

Aangeboden: een orgel van Eminent. De orgel verkeert in prima staat. Misschien geschikt voor iemand die orgel speelt of dit graag wil leren?

0570 541775

Sleutels gevonden

Op donderdag 14 april heb ik op het fietspad van Hattem naar Wezep, op de Keizersweg, een sleutelbos gevonden. Aan de sleutelbos zitten drie sleutels en een rood label waar ‘660K’ op vermeld staat. Wie is deze sleutels verloren?

06-83015756

Fietsendrager in Epe

Gratis af te halen in Epe: een Twinny Load. Deze fietsendrager is geschikt voor twee fietsen.

0578-614229

Oud-klasgenoten gezocht

Wij organiseren een reünie voor oud-leerlingen uit de zesde klas van de Eloyschool in 1971/1972. Met deze klas zijn we na het winnen van Klassewerk naar Roemenië geweest. De Eloyschool stond destijds in Apeldoorn en nu in Ugchelen. Voor de reünie zijn we op zoek naar drie oud-klasgenoten: Anja, Wim en Hans. Wie kan ons helpen?

htmarsman@hotmail.com of 06-12531227

Gevonden voorwerp

Op 28 maart heb ik in Theater Orpheus in Apeldoorn een apparaatje gevonden. Wie is dit verloren?

g.kruitbos.1@kpnmail.nl

Volledig scherm Links het gevonden voorwerp in Theater Orpheus, rechts de fauteuil. © Eigen foto

Fauteuil voor kinderen

Af te halen in Zwolle: een relaxfauteuil voor kinderen.

06-53144129

Gisteren

Boeken aangeboden

Gratis af te halen in Wijhe: verschillende boekjes van AO (actuele onderwerpen). Het gaat om de nummers 1251 tot en met 27572 en de boekjes zitten in mappen. Ook heb ik nog elf boeken uit de reeks Grote Mysteries in de aanbieding.

henkvangelder@hotmail.com

Verzamelaar zoekt postzegels

Ik verzamel postzegels en speldjes. Heeft u nog iets in de kast of op zolder liggen, dan kunt u mij daar erg blij mee maken.

dalse029@planet.nl

Tafel voor kinderen

Aangeboden in Zwolle: een kindertafel en twee stoeltjes.

06-53144129

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor deze kindertafel, inclusief stoeltjes? © Eigen foto

Fietssleutel gevonden

Langs de Oude Apeldoornseweg, nabij Beekbergen, heb ik een fietssleutel gevonden. Het gaat om een sleutel van het merk Abus en aan de fietssleutel zit een labeltje voor de fietsenstallingen in Apeldoorn. Wie is deze sleutel verloren?

06-18524500

Tafel en koelkast aangeboden

Aangeboden: een eettafel van Ikea en een gebruikte koelkast. De tafel is geschikt voor acht personen en heeft een inklapbaar deel. De eettafel en de koelkast zijn af te halen in Twello.

06-53930190

Banken in Apeldoorn

Gratis op te halen in Apeldoorn: een 2,5-zitsbank en een groene 3-zitsbank met losse kussens. Eerstgenoemde bank is gebloemd (lila, groen) en heeft een ecru bekleding.

06-53658544

Fietscomputer gevonden

Op maandag 10 april (tweede paasdag) heb ik langs de Dortherweg in het buitengebied van Epse een fietscomputer gevonden. Het gaat om een fietscomputer van het merk Sigma, type Pure 1. Wie is deze verloren?

a.calot@upcmail.nl.

Volledig scherm Gevonden: een fietscomputer. © Eigen foto

Eergisteren

Fiets kwijt

Eind maart ben ik ergens in Apeldoorn mijn fiets kwijtgeraakt. Het gaat om een hoge, grijze herenfiets van Gazelle. De fiets staat op slot en de code van de fietsenstalling waar de fiets gestald stond is: 7300 0931 7987. Weet iemand waar mijn fiets is?

06 340 87464

Jas verwisseld

Op zaterdag 1 april heeft iemand mijn lichtblauwe jack in maat 44 omgewisseld met een legergroen jack in maat 42. Dit is gebeurd tijdens het concert van Second Voices in de Hoofdhofkerk in Berkum. Mocht u mijn jas mee hebben genomen, dan kunt u contact met mij opnemen.

06-42337131

Doos met thee aangeboden

Wie kan ik blij maken met een doos theezakjes van Pickwick? De theezakjes zijn in ruil voor een bos bloemen op te halen in Lettele.

rechterschotwim@hotmail.com

Volledig scherm Aangeboden: een doos met theezakjes. © Eigen foto

Winterbanden aangeboden

Ik heb zelf altijd de banden van mijn auto gewisseld, maar vanwege lichamelijke beperkingen kan ik dit zelf niet meer. Ik heb daarom gekozen voor vierseizoenenbanden, zodat ik niet meer hoef te wisselen. Hierdoor heb ik vier winterbanden met lichtmetalen velgen voor een Mazda in de aanbieding. Voor interesse of verdere info kunt u contact met mij opnemen. Ik woon zelf in Diepenveen.

06-12624131

Stoel in Apeldoorn

Gratis op te halen in Apeldoorn: een rieten stoel.

055-3669365

Sleutels gevonden

Afgelopen maandag (tweede paasdag) heb ik langs het Almelose Kanaal in Zwolle - ter hoogte van industrieterrein Marslanden - een zwart etuitje met vijf sleutels gevonden. Wie is deze sleutels verloren?

06-22053957

Volledig scherm Wie is deze sleutels verloren? © Eigen foto