Lezers helpen lezers: oude toneelboekjes aangeboden • Kikkerbeet gevraagd

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Vanaf vandaag vullen we deze dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Damesschoenen aangeboden

Wegens artrose aan mijn voet kan mijn nieuwe damesschoenen en laarzen niet meer dragen. Wie kan ik hier mee verblijden? De schoenen en laarzen zijn maat 36 en - eventueel tegen een kleine vergoeding - op te halen in Deventer.

jose-ellenbroek@hotmail.com

Plantjes voor vijver gevraagd

Welke bezitter van een visvijver heeft binnenkort een paar plantjes Kikkerbeet over? Ik zou er erg blij mee zijn. In een straal van 30 kilometer rond Hardenberg kom ik het graag ophalen.

0523-263998/06-22605351 of hendrikjan1942@gmail.com

Kaarten voor vader

Mijn vader van 96 jaar ontvangt graag kaarten nu hij in een verzorgingshuis woont. Wie stuurt hem wat kaarten? Deze mogen naar Dhr. A de Kuijper, T ’Vlierhuis woning A, Haarsweg 105a, 7731 HJ in Ommen.

Huisje van loterij

Ik ben op zoek naar een rood huisje van de Postcode Loterij. Wie heeft er zo’n huisje voor mij?

0571-298203

Boekjes voor toneel

Tijdens het opruimen van de zolder kwam ik oude boekjes voor amateurtoneel tegen. Wie kan ik hier blij mee maken? De boekjes zijn op te halen in Zwolle.

06-44250506

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor de toneelboekjes? © Eigen foto

Gisteren

Bril kwijt

Bij de schaapskooi in Heerde ben ik op zondag 25 februari mijn bril verloren. Het gaat om een bril zonder montuur en met geslepen glazen. Heeft u mijn bril gevonden, dan graag even bellen.

06-22607619

TomTom aangeboden

Vanwege de aanschaf van een nieuwe auto met navigatie is mijn oude TomTom overbodig geworden. Deze werkt nog perfect en is voorzien van een verzwaard plateau voor op het dashboard. De TomTom is gratis af te halen in Deventer.

j.hilkhuijsen@home.nl

Boek gezocht

Wie heeft het boek Wordwise - English Idiom at Intermediate Level liggen en doet hier niets mee? Het boek is geschreven door T. Buitendijk en ik neem het graag van u over.

nettyhesenjilesen@gmail.com

Verzameling suikerzakjes

Bij het opruimen vond ik een verzameling oude suikerzakjes. Wie kan ik hier blij mee maken? De suikerzakjes zijn op te halen in Zwolle.

06-44250506

Accessoires voor motor

Vanwege de verkoop van mijn motor biedt ik verschillende motoraccessoires aan. Het gaat om twee paar zijtassen, een leren rugzak en twee rode SHOEI Jethelmen met vizier. De motoraccessoires zijn op te halen in de omgeving van Zwolle en een kleine vergoeding voor de spullen is altijd bespreekbaar. Mocht u interesse hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen. Wel graag na 10.00 uur bellen.

06-50267403

Keu gezocht

Wie heeft er nog een biljartkeu staan en doet hier niets meer mee? In de omgeving van Deventer neem ik de keu graag van u over.

06-39311092

Fotoapparatuur aangeboden

Voor de liefhebber van fotografie heb ik een doos met diverse fotoapparatuur liggen. Het gaat om (oude) fototoestellen en randapparatuur zoals lenzen, flitsers, lichtmeters en accessoires. Dit alles is gratis af te halen in Heerde.

f.de.gier@hetnet.nl of 06-44286938

Volledig scherm Aangeboden: een doos met fotoapparatuur. © Eigen foto

Eergisteren

Apparatuur voor videomontage

Ik woon in Apeldoorn en heb voor de liefhebber de volgende apparatuur liggen die ik niet meer gebruik: Een dvd recorder van Sony (RDR-Hx510) een tv-scherm van Sharp (40 centimeter groot), een video montage recorder van JVC (JVC-S-VHS S-6700) en het video montage programma Pinnacle Liquid Editions Pro. Alles verkeert in goede staat en is compleet met handleidingen, kabels en andere benodigdheden. De apparatuur is af te halen tegen een kleine vergoeding.

verm6586@planet.nl

Koelkast aangeboden

Wij hebben een nieuwe keuken met een grote koelkast en daardoor is ons tafelmodel koelkast over. De koelkast werkt nog prima en is gratis op te halen in Biddinghuizen.

06-52509771

Tijdschriften in Zwolle

Af te halen in Zwolle-Zuid: verschillende jaargangen van het tijdschrift House and Garden. Het gaat om de jaargangen 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018. Mocht u interesse hebben dan kunt u een berichtje sturen of mailen onder vermelding van House and Garden.

06-52179490 of lezersvraag1@gmail.com

Boek gezocht

Ik ben op zoek naar het boek Nacht Und Nebel, geschreven door Floris Bakels. Wie kan mij aan een exemplaar helpen? Het liefst in de omgeving van Apeldoorn.

06-16362210

Zoektocht naar oud-klasgenoten

Wij organiseren op 24 maart een reünie voor de zesde klas van de Openbare Lagere School in Olst uit 1964 en 1965. Hiervoor zijn wij op zoek naar drie oud-klasgenoten: André van Duren, Yvonne du Chatenier en Marianne Bennink. Wie helpt ons om hen te vinden?

Kampi_oen@kpnmail.nl of 0682993339

Knuffel gevonden

In het bos bij Warnsveld heb ik op dinsdag 21 februari een knuffel gevonden. Welke kleine meid is haar knuffel verloren?

06-49211630

Volledig scherm Wie is deze knuffel verloren? © Eigen foto