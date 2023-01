Lezers helpen lezers: plantentafeltje gezocht • wie heeft er een filmscanner?

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Bed in Bathmen

Gratis af te halen in Bathmen: een bed met elektrische lattenbodem. Het bed is 220 centimeter lang en 160 centimeter breed. Het hoofdbord van het bed heeft een nachtkastje van 270 centimeter.

06-49224821

Filmscanner gezocht

Wie heeft zijn Super8 films met een filmscanner op een pc, sd of USB-stick gezet en heeft de filmscanner niet meer in gebruik? Ik zou de scanner graag willen lenen of tegen een redelijke prijs over willen nemen.

hagenpad@home.nl

Inktcartridges aangeboden

Gratis af te halen in Zwolle: inktcartridges van het merk Epson. Het gaat om de nummers T0711 tot en met T0714. De cartridges zijn vanwege een andere printer overbodig geworden.

06-18589077

Wandelgids gezocht

Ik ben op zoek naar de wandelgids Grenslandpad LAW 11. De gids is uitgegeven door Nivon en momenteel niet meer verkrijgbaar. Eventuele kosten worden vergoed.

a.holterman@home.nl

Cassettebandjes

Gratis af te halen in Heino: 10 lege cassettebandjes. De bandjes hebben een duur van 60 minuten.

mvangeest@ziggo.nl

Tafel voor planten gevraagd

Wie heeft er nog een houten plantentafeltje of -krukje staan dat niet meer gebruikt wordt? Het liefst in Apeldoorn of de directe omgeving. Je zou mij er erg blij mee maken. Als dank krijg je een zelf gestekte streptocarpus huiskamerplant.

06-46765937

Wegenatlas van Zuid-Afrika

Gratis af te halen in Apeldoorn: een wegenatlas van Zuid-Afrika. De atlas telt 95 pagina’s en heeft een schaal van 1:250.000.

r.knol5@upcmail.nl

Aangeboden in Apeldoorn: een wegenatlas van Zuid-Afrika.

Gisteren

Maanblad over bloemen en planten

Gratis af te halen in Apeldoorn: verschillende jaargangen van het maandblad Bloemen en Planten. Het gaat om de jaargangen van 1995 tot en met 2000.

rbarten@telfort.nl

(Lepel)plant aangeboden

Wie kan ik blij maken met een Clivia en/of een lepelplant? Ik woon zelf in Ommen.

06-39018057

Overtollige spullen

Ik bied de volgende spullen aan: 3 stoffen lampenkappen, een verhuisdoos vol nostalgische babyspullen en een tuintrolley. De trolley kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor tuinafval. De spullen zijn gratis af te halen in Zutphen. Wel graag even bellen.

06-21510105

Ledikant aangeboden

Gratis af te halen in Apeldoorn: een kinderledikant, inclusief matras en goede bodem. Het ledikant is 180 bij 80 centimeter groot.

06-31908545

Handwerkspullen

Ik ben opnieuw genoodzaakt om mijn handwerkspullen te reduceren. Is er iemand die voor het goede doel haakt met katoen? Dan heb ik in Ommen een vuilniszak vol met gekleurde en witte katoen.

reset@annetgaasbeek.nl of 06-54256058

Bordjes en bekers voor verjaardag

Aangeboden: een flinke stapel met nieuwe papieren bordjes. Het zijn zowel grote als kleine bordjes en bordjes met (kinder)printjes en effen exemplaren. Ook heb ik nog een zak met nieuw plastic wegwerpbestek en plastic bekers van Kikker liggen. Dit alles is leuk voor een kinderverjaardag. Alles is gratis op te halen in Deventer.

liagroenewold@hotmail.com

Wandbordje gezocht

Uit de serie Lente, Zomer, Herfst, Winter van Petrus Regout uit Maastricht ben ik op zoek naar het bordje Herfst. Deze Delfts Blauwe wandbordjes hebben een doorsnede van 23 centimeter. Ik wil het bordje eventueel wel ruilen voor een bordje van het Vredespaleis.

06-10264934

Eergisteren

Schuurverkoop bij museumboerderij

In verband met de beëindiging van museumboerderij Klein Hulze is er een grote schuurverkoop met unieke museum-items. De schuurverkoop vindt plaats op zaterdag 14 januari, tussen 09.30 en 16.00 uur. Betaling kan uitsluitend contant worden voldaan en de opbrengst gaat gedeeltelijk naar de Nierstichting. De Schuurverkoop vindt plaats aan de Wagenvoortsdijk 7 in Almen.

Dolman@route56.net

Stickers voor album

Wie heeft er fotostickers voor het plakboek Historisch Oldebroek liggen en doet er zelf niets mee? De stickers worden uitgegeven door Plus Van den Hoven in Wezep. Ik wil mijn verzamelalbum graag compleet maken en kom de stickers graag bij u ophalen.

jgmeiberg1993@kpnmail.nl

Boodschappenkar voor fiets

Ik ben op zoek naar een iShop boodschappenkar. Dit is een boodschappenkar die achter de fiets gekoppeld kan worden. Het gaat om een blauw met zwarte kar, met de tekst ‘AH’ en ‘Gazelle’ op de buitenkant. Wie heeft er nog iShop voor mij? Hij mag eventueel ook kapot zijn.

Edward.natalie@outlook.com

Boeken gezocht

Wie heeft de boeken Obsessies en Meedogenloos van de schrijver Kajé Dijkema in de kast staan en doet hier niets meer mee? Ik heb twee andere boeken van de schrijver gelezen en vond deze bijzonder spannend.

gedoorlag@gmail.com

Poppenwagen

Aangeboden: een poppenwagen uit de jaren 50, inclusief poppen. Over de prijs worden we het wel eens. Ik wil de poppenwagen eventueel ruilen voor quiltlapjes of boeken. Ik woon zelf in de omgeving van Apeldoorn.

h.vanhouten@kpnmail.nl

Kopje voor oma gezocht

Ik ben op zoek naar een kopje van het Ronald McDonald Kinderfonds. In mijn eigen kopje zit een barst en er is een stukje af. Heeft u zo’n kopje staan en doet u er niets meer mee, dan kunt u mij er erg blij mee maken. Eventuele verzendkosten worden uiteraard vergoed.

h.meer76@upcmail.nl.

Gezocht: een kopje van het Ronald McDonald Kinderfonds.