Lezers helpen lezers: ponykar aangeboden in Ermelo • sleutelbos gevonden

Vandaag

Deventer blikken

Wie heeft er belangstelling voor oude blikken met een link naar Deventer? De blikken zijn gratis op te halen in Deventer, maar ik vind het belangrijk dat ze naar een liefhebber of verzamelaar gaan.

riakuijper@live.nl

Sleutels gevonden

Op de Prof. Feldmannweg in Zwolle heb ik een sleutelbos gevonden met daaraan een autosleutel. Wie is deze sleutelbos verloren?

06-20483526

Eethoek aangeboden

Wie kan ik blij maken met onze eethoek? De tafel en de stoelen zijn na het maken van een telefonische afspraak op te halen in Zwolle en een VVV-bon wordt op prijs gesteld.

038-4531365

Volledig scherm Aangeboden in Zwolle: deze eethoek. © Eigen foto

Parasolvoet gezocht

Ik ben op zoek naar een betonnen of granieten verrijdbare parasolvoet van 40 kg en met vier wielen. Het liefst in de omgeving van Deventer en Diepenveen. Het is niet erg wanneer de parasolvoet iets beschadigd is, maar deze moet wel heel zijn.

06-12624131

Gordijnrails

Wie kan mij in Apeldoorn helpen aan een stevige gordijnrails - die geschikt is voor zware gordijnen - van tenminste 1,50 meter?

denoorman2@gmail.com

Ponykar aangeboden

Aangeboden voor de liefhebber: een ponykar. Onze dochter heeft er vroeger erg van genoten en de laatste jaren de houtworm ook. Het is dus een echte opknapper. De ponykar is gratis op te halen in Ermelo.

green4953@gmail.com

Volledig scherm Wie heeft er interesse in deze ponykar? © Eigen foto

Gisteren

Geld verloren

Op dinsdag 8 augustus ben ik rond 21.00 uur bij de Geldmaat aan de Marijkeweg in Vaassen een bundeltje bankbiljetten met een elastiekje er omheen verloren. Voor de eerlijke vinder en het terugbezorgen heb ik een beloning.

06-54372645

Inktcartridges aangeboden

Vanwege de vervanging van twee printers heb ik nog een paar inktcartridges over. Deze cartridges zijn voor HP364XL en een Canon 580/581. De inktcartridges zijn gratis op te halen in Apeldoorn.

a.vanderlinden10@gmail.com

Sleutels gevonden

Op het fietspad aan de Holterweg in Deventer heb ik nabij de Hema een sleutelbos gevonden. Wie is deze sleutels verloren?

06-25374727

Volledig scherm Wie is in Deventer deze sleutels verloren? © Eigen foto

Pennen en wolsnijder

Aangeboden: Smyrna pennen en een wolsnijder. De pennen en de wolsnijder zijn gratis af te halen in Gorssel.

06-27332085

Apeldoornse horlogemaker gezocht

Ik ben op zoek naar de voormalige horlogemaker uit Apeldoorn die mij zijn diensten aanbood bij de reparatie van het zakhorloge van mijn grootvader. Door omstandigheden ben ik zijn telefoonnummer kwijtgeraakt en ik weet helaas ook zijn naam niet meer. Zou deze voormalige horlogemaker mij willen bellen? Ik woon zelf in Deventer.

06-51574005

NS-Business Card gevonden

Op de Hunzelaan in Zwolle heb ik NS-Business Card gevonden. Wie de naam en de bedrijfsnaam op deze kaart weet mag mij mailen.

iwesterbeek@planet.nl

Sleutel gevonden in Apeldoorn

Op zondag 6 augustus heb ik op de Adelaarslaan in Apeldoorn een sleutel gevonden. Ik heb dit ook gemeld bij de gemeente Apeldoorn en op Facebook. Wie is deze sleutel verloren?

tmdwlhr@gmail.com

Volledig scherm Deze sleutel werd gevonden in Apeldoorn. © Eigen foto

Eergisteren

Museumkaart voor kinderen gevonden

Op zaterdag 5 augustus heb ik in Ommen een Museumkidskaart gevonden. Deze kaart staat op naam van Fedde van Dijk en de kaart is af te halen bij de Wereldwinkel in Ommen.

Beeldmateriaal van woning gezocht

Wie kan mij helpen aan beeldmateriaal van onze woning aan de Burglaan 24 in Apeldoorn? We hebben al meerdere bronnen doorgespit, maar helaas zonder resultaat. Eind jaren 60 heeft de woning in brand gestaan en ik ben op zoek naar foto’s van vóór de brand.

hjalmartomassen@gmail.com

Achterhoekse tafel

Aangeboden in Lochem: een klassieke Achterhoekse tafel. De tafel heeft een doorsnede van 110 centimeter en is 75 centimeter hoog. Ik vind het belangrijk dat de tafel bij een liefhebber terechtkomt.

Hieropan10@gmail.com

Volledig scherm Wie heeft er interesse in deze Achterhoekse tafel? © Eigen foto

Diadozen gezocht

Voor Museum Zozijn in Wilp ben ik op zoek naar diadozen om losse dia’s te archiveren. Wie kan ons hieraan helpen? Het liefst in de omgeving van Wilp, Deventer, Zutphen en Apeldoorn.

Museum@zozijn.nl

Koffiekopjes en schotels

Aangeboden: zes onbeschadigde koffiekopjes en schotels van Wedgwood. De kopjes en de schotels zijn op te halen in Warnsveld en een bloemenbon zou leuk zijn.

0575-574567

Bril gevonden

Op zaterdag 5 augustus heb ik een bril gevonden op de Houtwal in Ruurlo, in de buurt van het station. Wie is deze bril verloren?

bb.hanskamp@gmail.com of 06-40365976

Volledig scherm Gevonden in Ruurlo: deze bril. © Eigen foto