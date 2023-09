Lezers helpen lezers: portemonnee verloren in Heerde • woordenboeken aangeboden in Apeldoorn

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Deze vullen we dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Vestje verloren

Afgelopen dinsdag ben ik wezen fietsen en bij een bankje op het fietspad vlak voor Nijbroek heb ik mijn vestje uitgetrokken en in het mandje achterop gedaan. Daarna ben ik door Nijbroek - via de IJsseldijk en Welsum - naar Oene gefietst en daar bleek het vestje uit de mand te zijn gewaaid. Heeft iemand op deze route mijn blauwe vestje zonder knopen gevonden?

visfijn@hotmail.com

Tijdschriften aangeboden

Voor de liefhebber heb ik verschillende nummers van het tijdschrift Kampeer & Caravan Kampioen liggen. Het gaat om de jaargangen van 2006 tot en met 2022. Ook heb ik van het tijdschrift Reizen de jaargangen 2004 tot en met 2021 beschikbaar. Deze tijdschriften zijn gratis op te halen in Zwolle.

ria.hof14@gmail.com

Portemonnee kwijt

Op maandag 4 september ben ik bij supermarkt Boni in Heerde mijn portemonnee verloren. Dit is rond 13.00 uur gebeurd bij de ingang van de winkel of op de parkeerplaats naast de supermarkt. Heeft iemand iets gezien of mijn portemonnee gevonden?

06-22617741

Dekzeil voor vouwwagen

Ik ben op zoek naar een goed dekzeil voor een vouwwagen van Holtkamper. Dit vanwege de vervanging van een oud, gescheurd zeil. Heeft iemand een dekzeil voor mij? Ik woon in Hattem.

06-47801917 of J.wigbers@planet.nl

Woordenboeken in Apeldoorn

Aangeboden: de woordenboeken Nederlands - Engels en Engels - Nederlands. De woordenboeken zijn gratis op te halen in Apeldoorn.

06-50421439

Volledig scherm De aangeboden woordenboeken en de gezochte lampenkap. © Eigen foto

Lampenkap gezocht

Ik ben op zoek naar een lampenkap. Deze lampenkap heeft drie gaatjes aan de bovenkant voor de bevestiging. Ik woon in Ens.

06-41348359

Gisteren

Salontafel aangeboden

Wie kan ik blij maken met een blanke eikenhouten salontafel? De tafel is 70 bij 70 centimeter groot en gratis op te halen in Beekbergen.

06-519380223

Stalling voor camper gezocht

Wij zijn op zoek naar een stalling voor onze camper. Heeft iemand nog een overdekt plekje voor onze camper? Het liefst in de omgeving van Terwolde of Twello.

fmuller057@gmail.com

Toegangshek gezocht

Ik ben op zoek naar een toegangshek van ongeveer 3 meter breed voor een weideperceel. Heeft iemand zo’n hek voor mij? Gratis is mooi, maar niet noodzakelijk. Ik woon in Ommen.

petergijsbregt@kpnmail.nl of 0529-452769

IPhone gevonden

Op maandag 4 september heb ik aan de Generaal van Heutszlaan in Apeldoorn een roze IPhone gevonden. Is deze telefoon van jou? Stuur mij dan een berichtje waarin je vertelt hoe het hoesje eruit ziet.

06-11249800

Penmaatje gezocht

Mijn dochter van 17 jaar oud is op zoek naar een penmaatje. Is er in of rondom Zwolle iemand die het leuk vindt om met een leeftijdsgenote van 17 te corresponderen? Brieven - kort of lang - mogen gestuurd worden naar: Lotus van de Ploeg, Schermerhornstraat 130, 8015 AB in Zwolle.

Houten kist in Lochem

Aangeboden: een houten kist. De kist is heel degelijk en 76 centimeter lang, 30,5 centimeter hoog en 39 centimeter diep. De kist is gratis op te halen in Lochem.

Hieropan10@gmail.com

Volledig scherm Deze houten kist is op te halen in Lochem. © Eigen foto

Eergisteren

Bank en fauteuil aangeboden

Wie kan ik blij maken met een beige leren fauteuil en een tweezitsbank? De fauteuil en de bank zijn gratis op te halen in Eefde.

06-42913786

Bench voor honden

Aangeboden: een oude, maar nog goed bruikbare hondenbench. De bench is 90 centimeter breed, 55 centimeter diep en 65 centimeter hoog. De bench heeft een aantal minder mooie plekken en is gratis op te halen in Deventer.

joost.boswijk@gmail.com

Hulp bij fietsnavigatie gezocht

Afgelopen zondag wilden wij van Beekbergen naar Bronkhorst fietsen. We hebben deze route in onze Mio Cyclo 200 gezet. We reden vanuit Beekbergen aan de linkerkant van het kanaal, maar de navigatie gaf aan dat we aan de rechterkant en ook nog eens in tegenovergestelde richting fietsten. Wie gebruikt er ook een Mio Cyclo 200 en kan deze op de juiste wijze voor ons installeren? Wij hebben de instructies gevolgd, maar niet met het gewenste resultaat. Wie kan ons via de mail verder helpen?

dienyenjanweppelink52@gmail.com

Salontafel in Heerde

Wie kan ik blij maken met een salontafel van massief eikenhout? De tafel is 140 bij 65, bij 45 centimeter groot en gratis af te halen in Heerde.

hennievorderman@live.nl

Raadsel van vork

Ik heb een vork in mijn bezit maar weet niet precies waarvoor deze gebruikt wordt. Wie lost het raadsel van dit stukje bestek op?

josebohmer@gmail.com

Volledig scherm De raadselachtige vork en de aangeboden buffetkast. © Eigen foto

Buffetkast aangeboden

Aangeboden: een eikenhouten buffetkast uit grootmoederstijd. De kast verkeert in goede staat maar mag weg vanwege een verhuizing. De kast is 2,05 meter hoog, 1,20 meter breed, 0,50 meter diep en gratis op te halen in Dalfsen.

06-27308011