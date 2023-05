Lezers helpen lezers: postzegels aangeboden • bril gevonden in Zwolle

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Postzegels voor verzameler

Voor een beginnend postzegelverzamelaar heb ik een grote envelop met ongeveer 500 Nederlandse postzegels liggen. Dit zijn heel veel verschillende postzegels, maar ik heb er ook enkele dubbel. Tegen verzendkosten stuur ik deze envelop graag naar je op.

wdalsem@planet.nl

Hometrainer gevraagd

Heeft iemand nog een hometrainer die in de weg staat? Voor een geringe vergoeding zou ik deze graag overnemen. Ik woon zelf in Ermelo.

mwjklok@xs4all.nl

Zand in Zwolle

Gratis af te halen in Zwolle-Zuid: een kuub wit vulzand. Wie heeft er interesse?

info@vulkersfotografie.nl

Boeken voor de vakantie

Wie wil er in de vakantie lekker lezen? Ik heb boeken van Lucinda Riley, Corina Bomann, Sante Montefiore en Nederlandse thrillerauteurs zoals Vermeer en Den Hollander liggen. Deze boeken zijn af te halen in de omgeving van Raalte. Over de vergoeding worden we het wel eens.

06-26878390

Reünie van Zwolse school

Op 3 juni is er een reünie voor oud-medewerkers en -leerlingen van scholengemeenschap Van der Capellen in Zwolle. Aanmelden en meer informatie over de reünie is te vinden www.terugnaarschool.com. Voor vragen kunt ook per mail contact opnemen.

brievenbus@terugnaarschool.com

Platen voor tomatenkasje

Ik ben op zoek naar platen van polycarbonaat om een tomatenkasje te maken. Wie kan mij hier aan helpen? Ik woon zelf in Heeten.

06-21648370

Bril gevonden

Een aantal dagen geleden vond ik in de Venestraat in Zwolle een bril en een brillenhoes. Wie is deze verloren?

jltenberge@gmail.com

Gisteren

Sleutelbos gevonden

Op de Voorsterbrug in Zwolle - in de wijk Westenholte - heb ik een sleutelbos gevonden. Aan deze sleutelbos hangt een label van basisschool De Morgenster. Wie is deze sleutels verloren?

06-38605086

Kralen gevraagd

Mijn kleindochter houdt heel veel van het maken van sieraden met kralen. Ze vindt het ook leuk om kralen te sorteren. Wie heeft er nog een doos met kralen staan? In de omgeving van Apeldoorn kom ik het graag ophalen.

omaindekrant@gmail.com

Tijdschrift voor schilders

Aangeboden: verschillende jaargangen van Atelier, het magazine voor tekenaars en schilders. Het gaat om de jaargangen 1993 en 1994. Deze zijn gratis op te halen in Twello.

adri.alburg@gmail.com

Harmonium aangeboden

Gratis af te halen in Deventer: een harmonium. Deze traporgel staat op de zolderverdieping, dus fysieke kracht is wel gewenst.

petrohetjes@hotmail.com

Boeken van De Zeven Zussen

Uit de serie van De Zeven Zussen mis ik nog drie boeken voor op mijn E-reader. Het gaat om Maan, De Zevende Zus en Het Verhaal van Pa Salt. Heeft iemand deze titels voor mij?

greetwesterop@gmail.com

Opdekdeur in Zutphen

Aangeboden: een opdekdeur met deurklink. De deur is 211,5 centimeter hoog, 95 centimeter breed en de binnenmaat is 93 centimeter breed. De opdekdeuk is zo goed als nieuw en gratis op te halen in Zutphen.

a.imhoff@upcmail.nl

Apparatuur voor VHS

Gratis af te halen in Deventer: VHS-afspeelapparatuur, inclusief vijf banden. Mocht u interesse hebben, dan graag ’s middags even bellen.

0570-635427

Eergisteren

Tas kwijtgeraakt

Op zaterdag 13 mei ben ik in Deventer mijn okergele tas verloren. Dat is gebeurd in de wijk Keizerslanden of Borgele. In de tas zaten een sleutelbos, een blauwe portemonnee en een rode pasjeshouder met daarin verschillende pasjes. Voor de vinder van mijn tas ligt vindersloon klaar.

Hmphofsteede@gmail.com.

Hulp bij modeltrein

Na 40 jaar wil ik mijn Spoor N-trein weer opstarten, maar helaas rijdt er geen enkele trein meer. Volgens Google moet ik het een en andere schoonmaken, bijvoorbeeld met koolborstels. Vanwege mijn zicht en motoriek denk ik dat dit voor mij een te klein prutskarweitje is. Is er iemand die mij kan helpen? Ik woon zelf in Ugchelen.

Anjo.pothoven@outlook.com

Zwemgroepje gezocht

Ik ben op zoek naar een groepje mensen dat het leuk vindt om in open water te zwemmen of mensen die al bij zo’n groepje zijn aangesloten. Dat zou bij het Heerderstrand kunnen zijn of ergens in driehoek tussen Zwolle, Nunspeet en Apeldoorn. Zijn er mensen die graag samen willen zwemmen?

verde171@caiway.nl

Nummerbord gevonden

Op de weg van Barchem naar Zwiep heb ik het nummerbord met kentekennummer 46 MP-HR gevonden. Dit nummerbord is afkomstig van een motor. Wie is deze kentekenplaat verloren?

06-36510579

Reiseditie van Scrabble

Heeft iemand de vakantie-editie van Scrabble in de kast liggen? Het gaat om een zwarte plastic doos die opengeklapt kan worden en waar de spelbenodigdheden zich in bevinden. Ons spel is helaas niet meer compleet. Mocht u er niks meer mee doen dan kunt u ons erg blij maken met het spel.

0575-526521

Afstandsbediening gevonden

Bij de Bergkerk in Deventer heb ik een afstandsbediening gevonden. Wie is deze afstandsbediening verloren?

06-16368484

