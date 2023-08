Lezers helpen lezers: rozenboog gezocht • ruim 400 cassettebandjes aangeboden

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Overzetzonnebril verloren

Op zondag 30 juli ben ik in Heerde mijn overzetzonnebril verloren. Dit is gebeurd in de buurt van de Haneweg, De Wan en De Sikkel.

06-22607619

Rozenboog gezocht

Ik ben op zoek naar een rozenboog van ijzer. Deze boog mag best oud en roestig zijn, maar moet wel een klimroos kunnen dragen. Wie heeft er nog zo’n rozenboog voor mij? Het liefst in een straal van 25 kilometer rondom om Brummen.

06-51057486 of norbertpluswilma@hotmail.com

400 cassettebandjes

Aangeboden: circa 455 cassettebandjes. Dit vanwege een verhuizing naar een kleinere woning. De cassettebandjes zijn gratis op te halen in Deventer.

m_rietman2@hotmail.com

Volledig scherm Gratis op te halen in Deventer: ruim 400 cassettebandjes. © Eigen foto

Ordner met insteekhoezen

Gratis af te halen in Warnsveld: drie ordners vol met lege insteekhoesjes. Misschien iets voor een verzamelaar?

06-12775205

Lattenbodem en dekenkist aangeboden

Aangeboden in Mariënberg: een nieuwe lattenbodem en een oude dekenkist of hutkoffer. De lattenbodem is 70 bij 200 centimeter groot en de kist is 50 centimeter breed, 90 centimeter lang en 60 centimeter hoog. Dit alles is gratis af te halen.

0523-251214

Veloretti E-bike bekijken

Is iemand in de omgeving van Raalte, Deventer en Zwolle in het bezit van een Veloretti Ivy 2 E-bike? Ik zou deze fiets graag willen bekijken, want de showrooms zijn alleen in het centrum van Amsterdam te vinden.

freriksgn@ziggo.nl

Zegels voor sauna

Wie kan ik blij maken met spaarzegels voor een bezoek aan de sauna? De spaarzegels zijn gratis op te halen in Apeldoorn, maar tegen de portokosten kan ik ze ook opsturen.

Mlbekhof@hotmail.com

Volledig scherm Aangeboden in Apeldoorn: spaarzegels voor een saunabezoek. © Eigen foto

Gisteren

Telefoon verloren

Op vrijdag 28 juli ben ik tussen 13.30 en 14.30 uur in Apeldoorn mijn Samsung telefoon met zwart hoesje verloren. Dit is gebeurd tijdens een wandeling van De Colignystraat via de Weimarstraat, Koninginnelaan, Buys Ballotstraat naar de Boerhaavestraat, daarna de Archimedesstraat, Gazellestraat en weer terug naar De Colignystraat. Hopelijk heeft iemand mijn telefoon gevonden.

06-53864148

Zonnescherm in Toldijk

Aangeboden: een zonnescherm. Het zonnescherm is twee jaar oud, 2,5 bij 5,5 meter groot, elektrisch bedienbaar, waterdicht en heeft een muurbevestiging. Het zonnescherm is op te halen in Toldijk en een attentie zou leuk zijn.

0575-451937

Sleutel gevonden

Op ’t Weterman in Diepenveen heb ik een (huis)sleutel gevonden. Wie is zijn of haar sleutel verloren?

06-20747997.

Potten aangeboden

Gratis op te halen in Garderen: verschillende maten weckpotten en 28 jampotten.

g.hendriksen@zonnet.nl

Caravanstalling gezocht

Wie kan mij helpen aan caravanstalling? Het liefst in de omgeving van Apeldoorn.

06-57329380

Schaatsen aangeboden

Welke schaatsliefhebber of verzamelaar wil twee Noren van 10,5 centimeter hebben? Ik heb een paar blanco schaatsen en een paar met de opdruk ‘69’ van het WK schaatsen in Deventer. Ook heb ik nog zes oranje onderzetters met ‘WK 1969 Deventer’ er op. Dit alles is gratis op te halen in de omgeving van Deventer.

emkie@kpnmail.nl

Sleutelbos gevonden

Op de Sluisoordlaan in Apeldoorn heb ik afgelopen donderdag een sleutelbos gevonden. Wie is deze sleutelbos verloren?

henny.hazelaar@hotmail.com

Volledig scherm Wie is deze sleutelbos verloren? © Eigen foto

Eergisteren

Horloge gevonden

Op maandag 24 juli heb ik aan de Brugstraat in Heerde een dameshorloge gevonden van het merk Zinzi. De eigenaar van dit horloge kan zich bij mij melden.

06-20996956

Speldjes en soldaatjes

Wie kan ik een plezier doen met een paar doosjes met oude speldjes, metalen plaatjes voor op een wandelstok en een grote hoeveelheid plastic soldaatjes? Ook heb ik nog een aantal boeken met sigarenbanden liggen. Dit alles is op te halen in Harderwijk en een bloemenbon zou leuk zijn.

chamstra@hetnet.nl

Campingkeuken in Terwolde

Aangeboden: een zeer degelijke en goed onderhouden campingkeuken voor in de voortent of in de vouwwagen. De campingkeuken is in ruil voor een bos bloemen op te halen in Terwolde.

06-55773863

Artiskaart gevraagd

Wie heeft er nog een Artiskaart van de DekaMarkt liggen en gebruikt deze niet? Je kunt mij er een groot plezier mee doen.

janniezwerus@hotmail.com

Boeken aangeboden

Ik heb een aantal boeken van de schrijfster W.A.H. Mulder-Schalekamp liggen. De boeken zijn uitgegeven door Strengholt en gratis op te halen in de omgeving van Meppel. Heeft u belangstelling voor deze boeken? Mail dan even.

visser.spek@gmail.com

Slaapbank aangeboden

Aangeboden: een slaapbank. De bank verkeert in goede staat, maar is aan de achterzijde licht beschadigd. De slaapbank is 1,70 bij 0,80 meter groot en gratis op te halen in Apeldoorn.

055-3662455

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor deze slaapbank? © Eigen foto