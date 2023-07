Lezers helpen lezers: Shantykoor zoekt ‘vestjes’ • vaatwasmachine aangeboden in Lelystad

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Postzegels ruilen

Wie heeft er interesse in postzegels? Het gaat om een schoenendoos vol met afgeweekte postzegels, waarvan de meeste afkomstig zijn uit West-Europa. Ik woon zelf in Zwolle en zou graag postzegels willen ruilen.

038-4225729

Zoektocht naar boek

Ik heb vroeger het oorlogsboek Engelandvaarders - geschreven door K. Norel - gehad en ik heb dit boek vaak gelezen. Helaas ben ik boek kwijtgeraakt. Mocht u dit boek op de plank hebben staan en er niets meer mee doen, denk dan even aan mij. Ik zou het boek op mijn oude dag graag nog eens willen lezen. Ik woon zelf in Dronten, maar eventuele verzendkosten vergoed ik graag.

0321-315195

Kerstballen gevraagd

Sinds een paar jaar verzamel ik glazen, vintage kerstballen en -figuren. Het liefst gekleurde ballen en figuren. Heeft u nog wat op zolder staan, dan neem ik deze graag van u over. Ik woon zelf in Zwolle maar ik vind het niet erg om de kerstballen of -figuren buiten Zwolle op te halen.

06-20812257

Vaatwasmachine in Lelystad

Aangeboden: een Siemens Lady Plus vaatwasmachine. Deze vaatwasmachine werkt nog prima, maar een paar onderdelen - zoals de wieltjes, bestekbakje en handgreep - zijn aan vervanging toe. De vaatwasmachine is gratis op te halen in Lelystad.

06-22218097 of hansbeumer@hotmail.com

Geleiders voor lade

Ik ben op zoek naar vier ladegeleiders van 40 centimeter lang, met lagers. Heeft iemand deze nog ongebruikt ergens liggen? Het liefst in de omgeving van Zwolle.

hjam.slinkman@home.nl

Vestjes voor koor gezocht

Voor ons Shantykoortje ben ik op zoek naar een aantal vestjes, bij voorkeur donderrood of grijs gestreept. Deze vestjes werden veel gebruikt on de horeca. Wie kan ons hier aan helpen? Het liefst in een straal van 50 kilometer rondom Lochem.

Eljoklein@gmail.com

Gezocht: dit soort 'vestjes'.

Gisteren

Knuffel gevonden

Wie is er afgelopen zondag een blauwe konijnenknuffel verloren op de Groevenbeekse heide in Ermelo? Ik heb deze knuffel gevonden.

vanmarrumjudy@gmail.com

Fiets gevraagd

Eén van onze Oekraïense gasten heeft een baan aangeboden gekregen als postbezorger. Hiervoor heeft hij een herenmodel transportfiets nodig. Kan iemand ons aan zo’n fiets helpen? Het liefst in de omgeving van Apeldoorn en over de eventuele kosten valt te praten.

055-5333033 of f.ouwerkerk@planet.nl

Boek gezocht

Gezocht: het cryptogrammen sleutelwoordenboek van Lenny Gorter. Mijn boek is door het vele gebruik uit elkaar gevallen en helaas is dit boek niet meer verkrijgbaar in de boekhandel. Wie kan mij daarom aan het cryptogrammen sleutelwoordenboek helpen? Het liefst in de omgeving van Zwolle.

Henk.kuhl1942@outlook.com

Bromfietsvelgen

We zijn op zoek naar twee oude bromfietsvelgen voor een melkbuskarretje, het liefst met bijbehorende banden. Dit karretje wordt gebruikt om de kampeerspullen over het terrein te vervoeren op het scouting kampeerterrein Eerde bij Ommen. De bandmaat is 21/4- 17.

06-13742139

Vereniging voor oud papier

Tot voor kort werd bij ons appartementencomplex - met 30 appartementen - aan de oostkant van Deventer één keer per maand het oude papier opgehaald door een vereniging. Door omstandigheden is dit helaas gestopt. Welke vereniging heeft er interesse om dit over te nemen?

06-51785935

Rollator gevraagd

Wie heeft er in Apeldoorn of omgeving een rollator voor mij? Ik kom de rollator graag ophalen.

hans@geefeenkoe.nl of 06-13604594

Eergisteren

Videorecorder gevraagd

Wie heeft er nog een werkende videorecorder beschikbaar? Ik gebruik de videorecorder voor mijn hobby videobewerking, maar de mijne heeft de geest gegeven. Over de prijs worden we het wel eens.

055-3556598 of hans.schiltmans@hccnet.nl

Bedankje voor reddende engel

Op dinsdagmiddag 4 juli heeft een alleraardigste vrouw mij geholpen in de trein van Gouda naar Zwolle. Op deze dag was er een treinstoring en vielen de treinen richting Zwolle uit. Dankzij mijn MS kan ik niet lang staan en deze vrouw stond eerst haar zitplaats af aan mij. Ook heb ik cognitieve problemen en nam zij mij op sleeptouw, omdat lichtelijk in verwarring raakte van de treinuitval en mij ietwat verloren en verward voelde. Aangekomen in Zwolle kon ik haar niet meer vinden om haar te bedanken. Beste reddende engel: ik ben veilig in Wijhe aangekomen. Nogmaals ontzettend bedankt!

Breikraaltjes aangeboden

Wie heeft er belangstelling voor zakjes en doosjes met kleine breikraaltjes? Deze kunnen gebruikt worden voor het maken van tasjes en portemonneetjes. De kraaltjes zijn op te halen in de omgeving van Zwolle.

M.nijmeijer@home.nl

Onderdelen van espressomachine

Om een defecte De’Longhi Magnifica S ECAM20.110.B espressomachine een tweede leven te geven ben ik namens het Repair Café Almen op zoek naar één of meerdere identieke machines om onderdelen uit te wisselen. Mocht u nog een afgedankt apparaat hebben staan, dan komt deze bij ons beter terecht dan in de container.

H.T.Westendorp@hetnet.nl

Boeken over bergsport

Wie kan ik blij maken met kaarten en boeken over de bergsport? Ik ben er mee gestopt, waardoor de kaarten en boeken overbodig zijn geworden. Het gaat om kaarten van verschillende Alpengebieden en onder meer de boeken Witboek Everest, Topervaringen, Bergland, het Grote Handboek van de bergbeklimmer. Alles is gratis af te halen in Wezep en graag alles in één keer meenemen.

hetscheer@live.nl

Stamboomtijdschrift

Gratis af halen in Kampen: 100 ingebonden jaargangen (vanaf 1913) van het stamboomtijdschrift De Nederlandse Leeuw. Heeft u interesse? Dan kunt u telefonisch contact opnemen.

038-3316133

Salontafel aangeboden

Aangeboden: een nieuwe salontafel. De tafel is 130 bij 75 bij 45 centimeter groot en heeft vier laden. De salontafel is gratis op te halen in Wenum Wiesel.

06-58818613

Deze salontafel is op te halen in Wenum Wiesel.