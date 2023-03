Lezers helpen lezers: sleutels en armband verloren • prinsessenjurk aangeboden

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Sleutelbos verloren

Afgelopen maandag ben ik ’s ochtends mijn sleutels verloren in Zwolle. Dit is gebeurd op de weg van Assendorp richting het station. Het gaat om een sleutelbos aan een rood keycord. Wie heeft mijn sleutels gevonden?

06-40450423

Tent gevraagd

Wie kan mij helpen aan een goede 3-persoons tent om nog eens te kunnen kamperen? Ik woon zelf in Apeldoorn.

06-51608829

Boekenweekgeschenk

Is er iemand in de regio Deventer/Raalte die mij blij kan maken met het boekenweekgeschenk van dit jaar. Het gaat om het boek De eerlijke vinder van Lize Spit.

karinsupergirl@live.nl

Spullen aangeboden in Apeldoorn

Aangeboden: verschillende spullen. Onder andere een eettafel met een houten tafelblad en zwartstalen poten, vier stoelen, een spiegel, een zwarte tv-stoel met een bankje voor de voeten, een kast voor onder de spiegel, een kast voor de badkamer en wat servies. Vanwege een verhuizing is dit alles gratis op te halen in Apeldoorn.

06-10882859

Armband kwijt

Op zondag 19 maart ben ik tijdens een wandeling in Holten mijn gouden slavenarmband verloren. Dit is gebeurd op de weg van de Drostenstraat naar de Holterberg. Mijn hoop is gevestigd op de eerlijke vinder.

06-22968733 of Marisca@wassinkkoedijk.nl

Speldjes ruilen?

Wie zou er regelmatig speldjes met ons willen ruilen? Wij zijn een clubje speldjes-verzamelaars en proberen elkaar aan zoveel mogelijk speldjes te helpen. Alles is daarbij welkom. Aanbiedingen graag in een straal van 50 kilometer rondom Zutphen.

Cityrun@hotmail.com

Prinsessenjurk

Helaas heb ik een superleuk prinsessenjurkje in een te kleine maat gekocht. Het gaat om een nieuw jurkje in maat 110. Wie wil deze jurk overnemen?

devanemmens@gmail.com

Wie heeft er belangstelling voor deze prinsessenjurk? © Eigen foto

Gisteren

Brillenkoker gevonden

Op vrijdag 17 maaart heb ik tussen 12.00 en 13.00 uur een brillenkoker gevonden op de Brink in Zwolle. Het gaat om een blauwe brillenkoker, met daarin een bril op sterkte. Op het etui staat ‘Specsavers’. De brillenkoker is op te halen in Hanzeland Zwolle.

lattie@tele2.nl 038-4443975

Borduurwerk aangeboden

Wie heeft er belangstelling voor een niet afgemaakte borduurlap van Aap-Noot-Mies? De telpatronen zijn aanwezig, de benodigde borduurgaren niet.

trijniefreek@hotmail.com

Klinkers in Epe

Aangeboden: 2200 klinkers. Het gaat om vijfduimers en waaltjes. De klinkers zijn gratis af te halen in Epe.

06-52547779 of Riakapteijn@gmail.com

Wandel- en zitstok gevraagd

Heeft iemand een wandel- en zitstok over? U kunt mij er erg blij mee maken. Ik woon zelf in Deventer.

06-17618675

Foto’s van Corry Kuhlmann gezocht

Rond de jaren 1950 had jazzclub The Fifty One haar activiteiten in Café Demmer, aan de Melkmarkt in Zwolle. Corry Kuhlmann was lid van deze club. Voor haar levensboek ben ik op zoek naar foto’s en ander materiaal uit deze tijd. Wie kan mij hieraan helpen?

leeuwkjw@home.nl

Plakboeken over vorsten

Wie kan ik blij maken met mijn verzameling plakboeken van vorstenhuizen? Het gaat om de vorstenhuizen vanaf de vijftiger jaren van België, Luxemburg, Spanje, Engeland, Griekenland, Monaco, Denemarken, Noorwegen en Zweden. Vanwege een verhuizing heb ik hier geen ruimte meer voor. Ik woon zelf in Zwolle.

06-57912823

Tegels van Mosa gezocht

Kan iemand mij helpen aan twee verschillende type tegels van Mosa? Het gaat om tegels van 10 bij 10 centimeter in een grijs en bruin gespikkelde uitvoering en tegels met een glad oppervlak en negen noppen van 18 bij 18 millimeter. Ik heb van beide soorten 20 tegels nodig en kom ze graag ophalen.

0652179490 of lezersvraag1@gmail.com

Wie heeft deze tegels van Mosa over? © Eigen foto

Eergisteren

Opbergkist aangeboden

Aangeboden: een grote houten opbergkist. De buitenmaten van de kist zijn 77x47x45 centimeter en van binnen is de kist 70x41x40 centimeter groot. De opbergkist is gratis op te halen in Apeldoorn.

loes.hartjes@hotmail.com

Boerenbontservies

Voor de bewoners van het Hofstedehuis in Raalte – een kleinschalige woonvorm voor 21 mensen met dementie – ben ik aan het sparen voor een boerenbontservies. Ik ben vooral op zoek naar schotels, bekers, eierdopjes en borden. Heeft u iets over en wilt u dit kwijt? Dan kunt u contact opnemen met mij.

m.witjes@dagelijks-leven.nl

Oorbel kwijt

Vorige week ben ik mijn goud met zilveren oorbel verloren in Olst. Heeft iemand deze oorbel misschien gevonden? Ik zou hem graag terug willen.

abosboerdam45@gmail.com

Camera gezocht

Mijn digitale camera voor mini-DV-banden is defect geraakt. Is er iemand die misschien nog een werkend exemplaar heeft liggen en hier niets mee doet? Ik gebruik de camera voor het digitaliseren van de banden. Over de kosten worden we het wel eens.

ftomassen@outlook.com

Tekenpennen gevraagd

Ik ben op zoek naar Rotring Rapidograph 0,25 tekenpennen of vervangende onderdelen voor de R 755 025. Deze tekenpen wordt door Rotring helaas niet meer geleverd.

jabbraakman@gmail.com

Zoektocht naar lampenkap

Wie kan mij helpen aan een wit matglazen lampenkap? De fitting heeft een doorsnee van 4,5 tot 5 centimeter en de hoogte van de lampenkap is 12 centimeter. Ik heb de lamp jaren geleden gekocht bij de Lampenier in Apeldoorn. Wie heeft er zo’n kap thuis liggen en doet er niets mee? Over de eventuele kosten worden we het wel eens.

joophollink@outlook.com

Wie heeft er zo'n lampenkap over? © Eigen foto