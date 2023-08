Lezers helpen lezers: sleutels en fietstas gevonden • lp’s aangeboden in Zwolle

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Kunststof tegels in Apeldoorn

Aangeboden: 20 kunststof tegels. De tegels zijn 40 bij 40 centimeter groot en gratis af te halen in Apeldoorn.

06-10542964

Fietstas gevonden

Op de oprijlaan naar de stallen van Paleis Het Loo in Apeldoorn heb ik een fietstas met inhoud gevonden. Wie deze tas mist kan mij bellen.

06-42356788

Bed(den) aangeboden

Aangeboden: een deelbaar tweepersoonsbed met elektrische lattenbodems. De bedden horen naast elkaar te staan, maar het is ook mogelijk om de bedden van elkaar te scheiden. De bedden zijn gratis op te halen in Marknesse en het is ook mogelijk om één bed mee te nemen.

06-27308011

Volledig scherm De bedden zijn op te halen in Marknesse. © Eigen foto

Sleutel gevonden

Achter het gemeentehuis in Heerde heb ik een (huis)sleutel gevonden. Aan deze sleutel zit een sleutelhanger. Als je kunt vertellen wat voor sleutelhanger dit is, dan mag je de sleutel op komen halen.

06-42442285

Onderschuifbed in Zwolle

Aangeboden: een stalen onderschuifbed van 80 bij 190 centimeter groot. Het onderschuifbed is gratis af te halen in Zwolle.

Keizer.vanderwal@hotmail.com

Lp’s aangeboden

Wie kan ik blij maken met een flink aantal oude lp’s met klassieke, oude en moderne muziek? Het gaat om lp’s van bijvoorbeeld Music For You, Frankie Laine, Sweet Memories, Connie Francis, The Platers Colection en BZN. U mag de lp’s tegen een kleine attentie uit komen zoeken of wat platen voor mij op CD zetten, zodat ik ze zelf nog eens kan beluisteren. Ik woon zelf in Zwolle.

hjb.overmars@home.nl

Sleutelbos gevonden

Op maandag 14 augustus heb ik langs de Wijde Aa in Zwolle een sleutelbos gevonden. Wie is deze sleutelbos verloren?

revadj@ziggo.nl

Volledig scherm Wie is langs de Wijde Aa deze sleutels verloren? © Eigen foto

Gisteren

Emmer aangeboden

Wie heeft er belangstelling voor een emmer van Tupperware met een losse deksel en hengsel? De emmer is in ruil voor een tegoedbon op te halen in de omgeving van Raalte.

06-26878390

Lp’s in Apeldoorn

Aangeboden: ongeveer tien lp’s van Toon Hermans, Wim Kan, Wim Sonneveld, Dorus en anderen. Ook heb ik nog zo’n tien lp’s met diverse kerstnummers liggen. De lp’s zijn gratis af te halen in Apeldoorn.

055-5788844

Ketting gevonden

Op de Waalstraat in Hattem heb ik een kettinkje gevonden. De rechtmatige eigenaar kan het kettinkje ophalen aan de Waalstraat 77 in Hattem.

038-4440868

Volledig scherm Deze ketting werd gevonden in Hattem. © Eigen foto

Dorsstok gevraagd

Voor het dorsen op het oogstfeest Stöppelhaene in Raalte heb ik een dorsstok nodig. Ik heb mij namelijk opgegeven voor een cursus dorsen. Wie heeft er nog een dorsstok voor mij? Natuurlijk ben ik bereid om er een vergoeding voor te geven. Ik woon zelf in Heino.

wimoverkamp@hetnet.nl

Ring verloren

Op zondag 6 augustus ben ik op perron 6/7 van het station in Zwolle een ring verloren. Het gaat om twee gouden trouwringen die over elkaar gesmeed zijn, met als inscriptie twee namen en het jaartal 1942. Heeft iemand deze ring gevonden?

06-22109870

Diepvries gezocht

Wie heeft er nog een oude, werkende diepvrieskist of -kast staan die niet meer wordt gebruikt? Ik zou deze diepvrieskist of -kast graag op komen halen om hem tijdelijk te gebruiken. Het liefst in de omgeving van Harderwijk.

wimengerrie@planet.nl

Boeken aangeboden

Aangeboden: de hele serie klassieke boeken van Nederlandse schrijvers. Het gaat om een uitgave van het AD. De boeken zijn gratis op te halen in Heerde. Belangstelling? Stuur mij dan even een berichtje.

06-22822602

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor deze boeken? © Eigen foto

Eergisteren

Hulp bij zonnescherm

Wie kan mij – mogelijk tegen een vergoeding – helpen met de montage van een zonnescherm? De beschrijving met tekeningen is aanwezig en ik woon zelf in Apeldoorn.

frederikhorst.jh@yahoo.com

Bedje aangeboden

Aangeboden: een opvouwbaar bedje, inclusief een matras. Het bedje is 120 bij 60 centimeter groot en samen met het matras gratis op te halen in Deventer.

riakuijper@live.nu

Hakselaar gevraagd

Wie heeft er een hakselaar voor stevige takken in de schuur staan die niet meer wordt gebruikt en die ik – voor een klein prijsje – kan overnemen? Ik woon zelf in Dalfsen.

06-34306063

Flacon Frontline aangeboden

Wij hebben een flacon Frontline over. Deze is slechts twee keer gebruikt. De flacon is in ruil voor iets lekkers voor de hond op te halen in Harderwijk.

maretak01@hetnet.nl

Eetkamerstoelen

Aangeboden: vier eetkamerstoelen met zwarte bekleding en een houten frame. De stoelen zijn af te halen in Apeldoorn en een bloemetje wordt gewaardeerd.

j.terwal6@upcmail.nl

Volledig scherm Een van de aangeboden stoelen in Apeldoorn en de verloren pet van de Station tot Station Loop. © Eigen foto

Pet kwijtgeraakt

Onder het mom van niet geschoten is altijd mis: ergens in Luxemburg ben ik mijn pet van de Station tot Station Loop verloren. Wie weet is er iemand die mijn pet gevonden heeft en dit leest.

rudolfhouweling@gmail.com