Lezers helpen lezers: speurtocht naar verloren autosleutels • wie helpt leerlingen met typmachine?

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.



Hieronder vind je de inzendingen. Vanaf vandaag vullen we deze dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan per mail naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Autosleutels

Sinds een aantal weken missen we onze autosleutels en hebben het hele huis al op de kop gezet maar niets gevonden. Waarschijnlijk zijn we ze eind september, begin oktober verloren op het fietspad tussen Heerde, Wezep en Zwolle centrum. Voor de vinder van de Suzuki autosleutels met mapje eilander wacht een goede beloning.

h.geels@chello.nl

Elektrische typmachine

Wie heeft er nog een elektrische typemachine die niet meer wordt gebruikt? Leerlingen van een basisschool in de omgeving van Apeldoorn zullen er erg blij mee zijn!

06-56114698

Tamiya modelbouw

Ik ben op zoek naar trucks of onderdelen liggen van Tamiya (schaal 1/14). Wie heeft zulke schaalmodellen liggen waarmee niets meer gedaan wordt?

jitsemaandag@outlook.com

Dvd recorder

Gratis af te halen: een dvd recorder van Sony, type RDR-HX75.

06-53930190

Gisteren

Trouwring

Op 19 oktober trouwring verloren (12 oktober 1957), ergens tussen Apeldoorn en Heino. Hopelijk wordt de ring gevonden en wil de vinder ons bellen.

06-10284898

Postzegels

Tussen 1940 en 1970 verzamelde ik postzegels. Ik heb er een paar duizend, vanuit de hele wereld. Wie heeft belangstelling voor deze albums?

w.t.hart@kpnplanet.nl

Sleutelbos

Sleutelbos gevonden, op dinsdag 18 oktober op het fietspad langs het kanaal in de omgeving van Eerbeek. Met onder meer een winkelwagenmuntje van AH en een klantenpas van Discus.

055-5334109

Aanrijding

Wil de scooterrijder, die woensdag 19 oktober, tussen 18.00 uur en 18.45 uur, de spiegel van de auto van mijn zoon heeft gereden, zich melden. De auto, een witte VW-Caddy, stond in de berm tegenover garage Hennekes aan de Oude Zwolseweg in Wenum.

06-49685742

Boeken

Voor de liefhebbers van Sven Hassel heb ik twaalf boeken over. Inclusief een zeldzame omnibus.

06-28435191, Deventer

Bank

Gratis af te halen in Emmeloord: goede driezits-bank.

06-30073254

Knopen

Gratis afhalen in Apeldoorn: een blik vol met knopen.

Tenero1@hotmail.nl

Kasten

Set kasten gratis af te halen in Zwolle. Breedte 200 x 90 cm, diepte 54 cm, hoogte 135 en 90 cm. Kleur wit.

Jmol@kpnplanet.nl

Volledig scherm De set kasten. © Eigen foto

Eergisteren

Telefoon

Gevonden op 12 oktober in de Lovinckstraat in Kampen: een mobiele telefoon.

038-3636476

Stripboeken

Wie kan ik blij maken met een hele grote stapel stripboeken? Suske en Wiske, Asterix, Lucky Luke en nog paar andere losse stripboeken. Oudere uitgaves. In de omgeving van Hardenberg.

carolien.ploeg@live.nl

Wegenkaarten

Voor de liefhebber of verzamelaar: 17 stuks Michelin-wegenkaarten, nrs. 1, 57, 62, 66, 70, 74, 202 t/m 206, 213, 214, 236, 237, 243 en 244. Af te halen in Nunspeet, alles in een keer meenemen.

f2hajustus@hetnet.nl

Sieraden

Wie heeft er belangstelling voor sieraden? Kettingen, armbanden, broches en oorbellen. Ophalen in Apeldoorn.

Tenero1@hotmail.nl

Aquaria

Wie kan ik blij maken met twee aquaria van 40 x 40 cm? Af te halen in Deventer.

Jan, 06-41296177

Boek

Wie oh wie kan mij helpen aan het boek ‘Schoolschepen’ van A.J. Boes? Verzendkosten worden vergoed.

gvanwoudenberg@gmail.com

Poppenkleertjes

Wie kan mij helpen aan patronen voor poppenkleertjes? Ik haal ze graag bij u op in Apeldoorn en omgeving.

j-schutte@live.nl

Magazines

Aangeboden: twintig exemplaren van ‘Guitar: the magazine for all guitarists’. September 1974 tot augustus 1976. Gratis af te halen.

06-21178162

Leesbril in koker

Mogelijk verloren op 18 oktober 2022 op parkeerplaats Pot in Bronkhorst: een leesbril in een bruine harde koker.

info@vanstarkenburg.com of 06-46405090

Stamboom

Ik heb mij wel behoorlijk vergist in de omvang van de familie ‘Van de Kerke’. Na mijn oproep dit voorjaar heb ik wel enkele reacties gekregen, maar volgens de computer zijn er in Kampen en IJsselmuiden al vele tientallen die met eer de naam van de Kerke dragen. Maar ook in Duitsland en Amerika. Daarom vraag ik die nog niet gereageerd hebben: wil je contact met mij opnemen om de stamboom ‘Van de Kerke’ volledig te maken?

Henk Schoonhoven, h.schoonhoven23@kpnplanet.nl