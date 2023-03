Lezers helpen lezers: spullen over onderwijs in Raalte gevraagd • prentenboek gezocht

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Vanaf vandaag vullen we deze dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Expositie over onderwijs

Voor een expositie in de Plaskerk in Raalte ben ik zoek naar alles wat betrekking heeft tot het onderwijs in Raalte. Het gaat om de lagere school tot het vervolgonderwijs in Raalte en dit kunnen onder meer gebruiksvoorwerpen, boekjes en foto’s zijn. Ook zoek ik film- en fotomateriaal over dit onderwerp. Heeft u wat liggen? Dan kunt u contact opnemen met Tonny Nijboer.

06-57191057 of ahjjnijboer@gmail.com

Borduurspullen aangeboden

Wie kan ik blij maken met borduurspullen? Ik woon zelf in Apeldoorn.

06-30028777

Tijdschriften in Ens

Op te halen in de omgeving van Ens: 24 nummers van het tijdschrift Seasons. Graag even bellen.

06-48257175

Prentenboek gezocht

Wie helpt mij aan het prentenboek Stella en de zeemeeuw? Het boek is geschreven door Georgina Stevens en helaas niet meer te koop. Eventuele kosten worden vergoed.

sebeuker@gmail.com of 06-26342005

Specials van Libelle

Wie kan ik blij maken met specials van het tijdschrift Libelle, zoals Tuin&zo, Gezond, Living en Lekker? Ze zijn van het jaar 2021 en 2022.

joseschutte@live.nl

Tegels gevraagd

Ik ben op zoek naar tien blauwgroene tegels en zo mogelijk ook naar een aantal tegels van het zwart met oranje randje. Het is vast zoeken naar een speld in een hooiberg, maar er zijn wel meer dingen gevonden via deze rubriek. Wie herkent de tegels en heeft er nog een aantal liggen?

0529-483590

Volledig scherm Wie herkent deze tegels? © Eigen foto

Gisteren

Zonnebril kwijt

Op zaterdag 25 februari ben ik mijn zonnebril met glazen op sterkte verloren. Dit is gebeurd op de parkeerplaats van winkelcentrum De Dreef in Deventer of op de parkeerplaats voor de Aldi in Schalkhaar. De zonnebril zat in een zwarte brillenkoker. Heeft iemand mijn zonnebril gevonden? Dan kunt u contact met mij opnemen.

06-29348663

Behangtafel aangeboden

Gratis af te halen: een oude, antieke houten behangtafel.

055-3552962 of 06-17339549

Damesschoenen in Hardenberg

Wie heeft er belangstelling voor een paar damesschoenen in maat 38? Het gaat om pumps van het merk Blue Box in de kleur taupe. De schoenen zijn slechts een enkele keer gedragen en af te halen in Hardenberg.

06-19362144

Cd-i-speler van Philips

Gratis af te halen in Lochem: een Cd-i-speler van Philips, compleet met afstandsbediening en circa twintig cd’s. Op de cd’s staat onder andere muziek, films en een encyclopedie.

06-55822169

Trouwring verloren

In november ben ik voor de deur van De Scheg in Deventer mijn trouwring verloren. Heeft iemand mijn trouwring gevonden? Ik zou hem graag terug willen.

06-17484360

Hulp bij katrol

Weet iemand wat voor katrol dit is en waarvoor deze gebruikt wordt? De katrol is ongeveer 65 centimeter lang en 32 centimeter breed.

green4953@gmail.com

Volledig scherm Wie weet er meer over deze katrol? © Eigen foto

Eergisteren

Ring verloren

Op woensdag 8 maart ben ik na een voorstelling van De Verleiders in de Hanzehof mijn zilveren ring verloren. Het is een gladde ring met een yin-yangsymbool en de inscriptie ‘Elly 25-2-1977’. Mocht u deze ring gevonden hebben, dan kunt u contact met mij opnemen.

elly@bnb-aandeberkel.nl of 0575-545573

Spullen van PEC Zwolle gevraagd

Voor mijn hobby ben ik op zoek naar alles dat te maken heeft met de groen-witte periode van PEC Zwolle (1910-1990). Heeft u nog iets liggen van PEC Zwolle dat anders wellicht weggegooid zou worden? Ik zou het graag een mooi plekje in mijn archief willen geven.

pecinthedays@gmail.com of 06-10726066

Bureau aangeboden

Gratis af te halen in Vaassen: een bureau. Het bureau is 110 centimeter breed, heeft aan de linkerkant enkele laatjes en aan de rechterkant een kastje.

w.t.hart@kpnplanet.nl

Duiventil af te halen

Gratis op te halen: een echte duiventil. De duiventil heeft ruitjes aan alle kanten en is geschikt voor vier à zes duiven. De duiventil moet echter wel wat opgeknapt worden.

055-3552962 of 06-17339549

Sleutels in jaszak gevonden

Op vrijdag 4 maart vond ik een setje sleutels in de jaszak van mijn donkerblauwe winterjas. Wie heeft ze daar per vergissing in gedaan en mist ze nu?

06-12513881

Volledig scherm Wie is deze sleutels kwijt? © Eigen foto