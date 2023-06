Lezers helpen lezers: tekening van Deventer toren aangeboden • bril verloren bij ziekenhuis

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Tijdschriften aangeboden

Voor de liefhebber heb ik een sinaasappeldoos vol met 35 exemplaren van het tijdschrift National Geographic staan. Het gaat om nummers vanaf 2006 en de daarop volgende jaren. De tijdschriften verkeren in een goede staat en zijn aangevuld met informatieve land- en zonnestelselkaarten die in de National Geographic stonden. De tijdschriften zijn gratis op te halen in Eerbeek, graag alles in één keer meenemen.

06-52662499

Tekening van Deventer toren

Wie heeft er belangstelling voor een pen/potloodtekening van de Muntentoren in Deventer? Deze tekening is gemaakt door H. Estgerbuh en heeft een afmeting van 45 bij 31 centimeter. De tekening zit in de originele lijst en is gratis op te halen in Zwolle.

tineke.berends@icloud.com

Bril verloren bij ziekenhuis

Op 31 mei ben ik uit het Deventer Ziekenhuis ontslagen. Samen met mijn man heb ik vervolgens twee volle tassen met aangesleepte spullen weer naar huis gebracht. Tijdens het uitzoeken en opruimen van de tassen kwam ik erachter dan mijn rode bril met magnetisch, opzetbare zonneklep nergens te vinden was. Deze bril zat in een plastic huls van Pearle. We hebben nog naar het ziekenhuis gebeld maar daar wist men van niks. Heeft iemand mijn bril toevallig gevonden bij het Deventer Ziekenhuis?

jovanpuf@live.nl of 0570-628032

Spullen van Marjolein Bastin

Wie heeft er interesse in spullen van Marjolein Bastin? Het gaat onder meer om een vogelposter, een verjaardagskalender van posterformaat, borduur alfabet, natuuragenda van 1987 en twee kleine onbeschreven agenda’s. Deze en andere spullen zijn gratis op te halen in de omgeving van Deventer.

emkie@kpnmail.nl

Pasje van Tesla kwijt

Op vrijdag 23 juni ben ik op de parkeerplaats bij de Albert Heijn in Epe het pasje van mijn Tesla verloren. Het gaat om een zwart pasje met een de ene kant de naam ‘Tesla’ en aan de andere kant een plaatje met hoe je de pas moet gebruiken. Het pasje heeft de grootte van een betaalpasje. Heeft iemand mijn pasje gevonden? Dan graag contact opnemen.

06-10653205

Sleutels gevonden

Op de Koninginnelaan in Apeldoorn heb ik een sleutelbos gevonden. De rechtmatige eigenaar van deze sleutels kan contact met mij opnemen.

06-44679677

Volledig scherm Gevonden op de Koninginnelaan in Apeldoorn: een sleutelbos. © Eigen foto

Gisteren

OV-kaart gevonden

Op vrijdag 23 juni vond ik op een bankje aan de Bovendwarsweg, net buiten ‘t Harde, een OV-chipkaart. Deze kaart staat op naam van E.L. Teunissen. Ben jij dat? Neem dan contact met mij op.

g.heldoorn@home.nl.

Maggiplant gevraagd

Ik ben op zoek naar een stekje van een maggiplant. Heeft iemand een stekje voor mij? Het liefst in de omgeving van Apeldoorn.

Mlbekhof@hotmail.com

Kruiken in Ruurlo

Aangeboden: een flink aantal lege stenen Bols Corenwyn kruiken. De kruiken kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om te beschilderen en deze zijn gratis af te halen in Ruurlo. Het liefst alles in één keer meenemen, maar kleine aantallen ophalen mag ook. Tegen vergoeding van de verzendkosten wil ik de kruiken ook opsturen.

henk.gomes@gmail.com

Spaarkaarten voor buitenservies

Wie wil er nog spaarkaarten voor het buitenservies van de Albert Heijn? Stuur mij dan een mailtje.

lduisterwinkel@gmail.com

Fietsendrager gezocht

Wie heeft er voor een vriendin van mij nog een fietsendrager liggen die niet meer gebruikt wordt? Het liefst in de omgeving van Ommen. De fietsendrager kan opgehaald worden.

jochemhuisjes@gmail.com of 06-21228767

Sleutel gevonden

Op het Schoutenveld in Apeldoorn heb ik ter hoogte van huisnummer 771 een sleutel gevonden. Wie is deze sleutel verloren?

Mlbekhof@hotmail.com

Volledig scherm Deze sleutel werd gevonden in Apeldoorn. © Eigen foto

Eergisteren

Sleutels gevonden

Op woensdag 21 juni heb ik op de parallelweg bij Kranenburg een hanger met daaraan twee sleutels gevonden. Aan de hanger zit een foto van een opa met een kleinkind. Wie is deze sleutels verloren? Als niemand reageert breng ik de sleutels naar het gemeentehuis in Hengelo (G).

06-13566927

Scheermes gevraagd

Mijn vader van 82 jaar scheert zijn baard nog steeds met zeep. Onlangs is zijn scheermes van Gillette stukgegaan en ik ben daarom op zoek naar een gebruikt exemplaar. Wie helpt mijn bejaarde vader aan een gebruikt scheermes van Gillette en heeft er wellicht nog oude scheerspullen staan waar niks meer mee gedaan wordt? Ik kom het graag bij u ophalen.

06-20032078

Boeken gezocht

Voor onze soos ben ik op zoek naar de boerderijenboeken van de Noordoostpolder. Heeft iemand deze boeken over?

alievos@zonnet.nl

Snoeischaar aangeboden

Ik heb een nieuwe Gardena snoeischaar (B/S-XL) die nog in de verpakking zit. De snoeischaar is bedoeld voor rechtshandigen en dat ben ik niet. Wie de snoeischaar kan gebruiken mag hem gratis op halen in Wijhe.

ravanveen50@gmail.com

Boek over kunstenares gezocht

Voor een oude vriend ben ik op zoek naar een boek over of van de Belgische kunstenares Mistral-Melike. Het boek is in de bibliotheek helaas niet verkrijgbaar. Heeft iemand een boek over Mistral-Melike liggen? Het liefst in de omgeving van Raalte.

06-26878390

Bikepointerkaartjes gevraagd

Ik ben op zoek naar bikepointerkaartjes. Het liefst het oude model. Wie heeft er nog bikepointerkaartjes liggen?

Jannysiegers@gmail.com

Volledig scherm Gevraagd: bikepointerkaartjes. © Eigen foto