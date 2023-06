Lezers helpen lezers: tijdschriften en cd’s aangeboden • video’s van Disney gezocht

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Deze vullen we dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Tijdschriften aangeboden

Af te halen in de omgeving Heerde: verschillende exemplaren van de Consumentengids en het tijdschrift Puur Natuur van Natuurmonumenten. Van de Consumentengids heb ik de nummers van september 2021 tot en met april 2023 liggen en van Puur Natuur de jaargangen 2019 tot en met 2022.

06-22822602

Vis voor vijver

Ik heb onlangs een reiger op bezoek gehad bij mijn vijver, dus alle vis is verdwenen. Is er iemand in de omgeving van Zutphen die teveel vis in zijn of haar vijver heeft of stopt met de vijver? Dan houd ik mij van harte aanbevolen.

a.calot@upcmail.nl

Videobanden van Disney

Ik ben op zoek naar originele VHS-Videobanden die zijn uitgebracht door Walt Disney. Bij voorkeur geen tekenfilms. Ik woon zelf in Zwolle-Zuid.

b.veldhuis@hetnet.nl of 06-16090639

Wandelschoenen aangeboden

Ik heb één paar heren wandelschoenen van het merk Lowa (maat 43) en een paar dames wandelschoenen van het merk Meindl (maat 38) in de aanbieding. De schoenen zijn maar twee vakanties gedragen. Ook heb ik nog twee reistassen - voor je reispapieren - liggen. Misschien ruilen voor iets leuks?

hjb.overmars@home.nl of 038-4548617

Klep tegen de zon gezocht

Wie kan mij helpen aan een zogenoemde anti-verblindingsklep voor de auto? Dit is een klep die je op de binnenspiegel van een auto kan plaatsen en naar beneden kunt klappen bij gebruik. Vroeger was dat een gebruikelijk accessoire. De anti-verblindingsklep hoeft uiteraard niet gratis te zijn.

hermsen274@outlook.com

Cd’s in Ittersum

Gratis af te halen in Ittersum: tientallen cd’s met voornamelijk klassieke muziek. Het gaat om muziek van onder meer Mozart, Haydn, Bach, Wibi Soerjadi, Beethoven en muziek uit Friesland. Uitzoeken kan uit de doos die bij mij voor het huis staat. Neem contact met mij op voor de juiste locatie.

06-55820889

Gisteren

Houder voor AirPods

Wie heeft afgelopen vrijdagmorgen zijn houder voor de AirPods in de trein tussen Apeldoorn en Deventer laten liggen? Als je mij kunt vertellen bij welk station je bent uitgestapt, dan kun je contact opnemen.

06-12933764

Albums van Guust Flater gezocht

Wie kan mij helpen aan één of meerdere stripalbums van Guust Flater? Ik ben op zoek naar de volgende albums: Guust 50 (1957-2007), De Biodiversiteit volgens Flater, Wapenstokken, fluitjes en een reuzenlolly, Flaters verjaardag (2017), Flater kampioen en Flaters in de aanbieding. Over de prijs worden we het wel eens.

richardapeldoorn@outlook.com

Baantjer in Wijhe

Aangeboden: verschillende dvd’s, waaronder enkele dvd’s van Baantjer. De dvd’s zijn gratis op te halen in Wijhe.

0570-522923

Oud-collega’s gezocht

Was u in de jaren ’60, ’70 of ’80 werkzaam bij RAET Arnhem en bent u nog geen deel van de groep oud-collega’s die jaarlijks bij elkaar komt? Dan bent u van harte welkom. We komen sinds 2011 elk jaar rond de kerstperiode bij elkaar om, onder het genot van een hapje en drankje, het reilen en zeilen van eenieder te bespreken. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Henk Wolters.

0481-373918 of famhwolters@hetnet.nl

Tas gevonden

In de prullenmand aan de Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan in Apeldoorn heb ik een tas van Longchamp (zonder inhoud) gevonden. Weet u de kleur en de grootte van de tas? Dan kunt u deze tas op komen halen.

055-5219451

Boek aangeboden

Wie heeft belangstelling voor het boek Arbeidsvreugd voor de jeugd uit de jaren ’30? De auteurs van het boek zijn Jac. Oskam en K. Pijlman en het boek is een uitgave van de Bijbel Kiosk Vereniging Amsterdam. Het boek is af te halen in Zwolle.

tineke.berends@icloud.com

Spiegel in Twello

Aangeboden: een face geslepen spiegel met lijst. De spiegel is 165 bij 85 centimeter groot en gratis af te halen in Twello.

06-40966681

Eergisteren

Damesjack gevonden

Op het fietspad nabij de Reevesluis - tussen Kampen en Elburg - heb ik op vrijdag 9 juni een damesjack gevonden. Het gaat om een jack in de maat 40-42 met in de zak een bril en een sleutel. De eigenaar van dit jack mag contact opnemen.

de_zuiderwaard@hotmail.com

Materiaal voor expositie

Voor een expositie in de Plaskerk in Raalte tijdens de Stöppelhaene zoeken we materialen, voorwerpen, boekjes en foto’s met betrekking tot het onderwijs in Raalte. Het gaat daarbij om de lagere school en het vervolgonderwijs in de gemeente Raalte. Ook zijn we op zoek naar film- en fotomateriaal over dit onderwerp. Heeft u wat liggen? Dan kunt u contact opnemen met Tonny Nijboer.

06-57191057 of ahjjnijboer@gmail.com

Bouwtekening voor vaartuig

Gezocht: een bouwtekening van een bomschuit of andere platbodem. Ik wil namelijk graag wat met mijn vrije tijd doen.

Thijs1950@gmail.com.

Poppen gezocht

Voor een dorpsfeest ben ik op zoek naar drie modepoppen of alleen de hoofden van deze poppen. De poppen hoeven er niet mooi uit te zien, want het is voor de straatversiering. Wie kan mij aan deze poppen helpen? Het liefst in de omgeving van Meppel.

0522-442324

Houder voor hemeltje gezocht

Wie kan mij helpen aan een houder om een hemeltje aan een babyledikantje te maken? Het gaat om twee stokken met een hoek van 90 graden, maar deze is helaas niet meer te koop.

jane.voskamp@gmail.com

Hanger gevonden

In het winkelcentrum in Colmschate heb ik een hanger gevonden. Wie is deze hanger verloren?

06-19814429

