Lezers helpen lezers: toneelvereniging zoekt ‘dikmaakpak’ • knuffel verloren in Deventer

Vandaag

Dikmaakpak gezocht

Voor een toneelstuk zijn wij op zoek naar een dikmaakpak voor een dame. Is er iemand of een toneelvereniging die zo’n pak heeft liggen en het uit wil lenen aan mijn vereniging? Ik woon zelf in Apeldoorn.

nico_de_wit@hetnet.nl of 055-3557394

Boeken van loterij aangeboden

Aangeboden: de boeken Bomen en struiken in Nederland en Vlinders & andere insecten in Nederland. Beide boeken zijn van de Postcodeloterij en gratis af te halen in Apeldoorn.

tmdwlhr@gmail.com

Vleesmolen in Zwolle

Wie kan ik blij maken met een oude vleesmolen? Deze vleesmolen is gratis af te halen in Zwolle.

038-4537396

Volledig scherm Aangeboden in Zwolle: een vleesmolen. © Eigen foto

Defecte spullen gevraagd

Wie heeft er in Apeldoorn nog oude, defecte spullen over? Bijvoorbeeld computers en huishoudelijke apparatuur. Ik ben op zoek naar dit soort spullen en ze zijn bestemd voor een groep lichamelijke en verstandelijke beperkte cliënten die de te slopen spullen als dagbesteding uit elkaar halen.

mlbekhof@hotmail.com

Hulp bij zonnescherm

Ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen bij het opnieuw bevestigen van de geknapte rolband van mijn zonnescherm, zodat deze weer opgetrokken kan worden. Het is vervelend om het zonnescherm - met zo nu en dan de harde wind en vele regenbuien - naar beneden te laten hangen. Ik kan deze rolband zelf niet opnieuw bevestigen, dus wie wil mij hierbij helpen? Ik woon in Apeldoorn-Noord.

jokevdkamp67@gmail.com

Kaarten voor museum aangeboden

Wie heeft er interesse in twee kaarten voor het Watermuseum in Arnhem? Deze kaarten zijn geldig tot 29 september 2023 en in Apeldoorn op te halen in ruil voor een bosje bloemen.

marcelenirisbremer@ziggo.nl

Kolomkast in Zwolle

Aangeboden: een houten kolomkast. De kast is 193 centimeter hoog, 49 centimeter breed, 34 centimeter diep en gratis af te halen in Zwolle.

06-44250506

Knuffel verloren

Op vrijdag 28 juli is onze dochter tussen 15:00 en 16:00 in Deventer haar knuffel verloren. Het gaat om een witte knuffelhond van Tommy Hilfiger en op één van de oren zijn de letters ‘LB’ geborduurd. Wij zijn op deze dag vanaf restaurant Nr 11 via de Grote Poot, Kleine Overstraat, Brink en Keizerstraat richting de bushalte Schouwburg gelopen. Heeft iemand de knuffel gevonden?

06-81138666 of tinekevreeman@hotmail.com

Volledig scherm De verloren knuffel. © Eigen foto

Gisteren

Dennenappels in Ugchelen

Aangeboden: een vuilniszak vol met grote dennenappels. De dennenappels zijn gratis af te halen in Ugchelen.

06-45046497

Hulp bij PC-probleem

Welke ICT’er of doorgewinterde computerhobbyist of -expert kan mij helpen met een - voor mij - te ingewikkeld PC-probleem? Het gaat om het besturingssysteem Windows 11. Ik kan niet meer in het systeem komen, terwijl eerder ook al het intypen van tekst niet meer goed ging. Getypte letters werden namelijk niet rechts van de eerdere letter geplaatst, maar links daarvan. Ook het Microsoft-account is mede daardoor onbereikbaar geworden. Over eventuele kosten voor de hulp worden we het vast wel eens. Ik woon zelf in Zwolle.

vandijksteijn@home.nl

Autosleutel verloren

Op donderdag 20 juli zijn wij aan de Mastmeen in Harderwijk een autosleutel met afstandsbediening kwijtgeraakt. Aan de autosleutel zit een label met daarop twee telefoonnummers. Ook zit er nog een andere sleutel aan de autosleutel. Onze auto stond geparkeerd op de lange parkeerplaats richting het Zeepad. Heeft u de sleutel gevonden? Dan graag contact opnemen met.

06-47010237

Volledig scherm Heeft iemand deze autosleutel gevonden? © Eigen foto

Boekje over basisschool

Aangeboden: het boekje 135 jaar OBS Nieuwe Brug Ommen. Het boekje is gratis op te halen.

bruins.j@ziggo.nl

Naaimachine gevraagd

Voor mijn studerende zoon met een kleine beurs ben ik op zoek naar een industriële naaimachine. Hij ontwerpt en maakt namelijk schoenen en hiervoor heeft hij een zware naaimachine nodig. Wie heeft er nog zo’n naaimachine staan en wil deze wel kwijt? Het liefst in de omgeving van Zutphen.

mieke67.mh@gmail.com

Borduurpakketten aangeboden

Gratis op te halen in Heino: drie borduurpakketten van Lanarte. Het gaat om de nummers 34299 en 34436 - waar ik reeds aan ben begonnen - en nummer 135089.

0572-393837

Sleutels gevonden

Op vrijdag 28 juli heb ik op het fietspad tussen de Hortensiatunnel en de Boni aan de Deventerstraatweg in Zwolle een etui met sleutels gevonden. Ik heb de sleutels afgegeven bij de servicebalie van de Boni.

06-33763834

Sleutelset gevonden in Raalte

In de bossen bij de Krieghuisweg in Raalte heb ik een sleutelsetje gevonden. Deze zijn waarschijnlijk voor een mountainbike. Wie is dit sleutelsetje verloren?

06-23265646

Volledig scherm Het gevonden sleutelsetje. © Eigen foto

Eergisteren

Knuffelkonijn verloren

Ons zoontje is zijn knuffelkonijn kwijtgeraakt en daardoor erg verdrietig. Dit knuffelkonijn is ongeveer 35 centimeter groot. Hij is deze knuffel waarschijnlijk verloren in de buurt van de Kwantum aan de Europaweg in Apeldoorn of de Voordeelmarkt in Apeldoorn-Noord. Kan de eerlijke vinder onze zoon weer blij maken?

06-81269738

Hulp bij fotokaartje

Wie wil mij helpen om foto's van een fotokaartje op de computer te zetten of kan mij uitleggen hoe dit moet? Ik woon zelf in de omgeving van Meppel.

0522-254255

Gevonden sleutelbos afgegeven

Afgelopen vrijdag vond ik rond het middaguur op het fietspad tussen Wapenveld en Heerde een bos met twee sleutels, met daaraan een sleutelhanger van Ajax en een tag om een poort of iets dergelijks te openen. Ik heb dit afgegeven aan de balie bij het gemeentehuis in Heerde aan de Eperweg.

Aardbeienplanten gevraagd

Ik help nog graag in de tuin bij mijn zoon. Daarvoor ben ik op zoek naar 25 à 30 aardbeienplanten. Wie kan mij hieraan helpen? Het liefst in de omgeving van Zwolle.

06-51423189

Regenbroek gevonden

Begin juli vond ik op de Voldersdreef in Apeldoorn een regenbroek die nog in zeer goede staat is. Een melding bij de gevonden voorwerpen op de site van de gemeente Apeldoorn heeft destijds niet opgeleverd. Via deze weg hoop ik daarom de eigenaar alsnog te bereiken. Mocht u de kleur en de maat van de regenbroek weten, dan kunt u contact opnemen.

Lidybomhof@hotmail.com

Hometrainer aangeboden

Gratis op te halen in Nunspeet: een hometrainer van het merk Kettler, type Golf. Deze hometrainer heeft een display waarop de temperatuuraanduiding, tijd, afstand, calorieën, snelheid en hartslag te zien zijn.

f2hajustus@hetnet.nl

Volledig scherm De hometrainer (links) en de keukengrepen. © Eigen foto

RVS keukengrepen

Aangeboden: een mooie serie RVS geborstelde keukengrepen, met een matte uitstraling. De totale nieuwprijs bedroeg 598,85 euro. Ik bied de totale set aan en deze is alleen in zijn geheel af te halen in Schalkhaar in ruil voor mooie en grote bos bloemen.

Beuboer@gmail.com