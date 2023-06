Lezers helpen lezers: verhuisdoos met foto’s kwijtgeraakt • armband gevonden

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Deze vullen we dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Schoonmaaktrolley gevraagd

Vanwege rugklachten kan ik niet meer zo goed bukken. Ik ben daarom op zoek naar een mooie schoonmaaktrolley. De trolley die ik zoek is helaas niet meer te koop. Heeft iemand nog een schoonmaaktrolley staan en doet u er niets meer mee? Dan kunt u mij er erg mee helpen. In ruil krijgt u van mij een mooie plant cadeau.

opdenenk@daxis.nl

Plant aangeboden

Aangeboden: een Aloë Vera plant, inclusief pot. De plant is ongeveer 70 bij 70 centimeter groot en gratis op te halen in Zwolle (Aa-landen).

a.visscher038@gmail.com

Boekjes met fietsroutes

Nu de vakantie weer in aantocht is heb ik voor de fietsvakantiegangers de volgende boekjes in de aanbieding: Oranjefietsroute Apeldoorn-Lingen (heen en terug) en de Bikelineboekjes Weser-Radweg, Ems-Radweg, Rhein-Radweg, Tour de Baroque, Donau-Fietspad en Fietsen van Donaueschingen naar Passau. De laatste twee boekjes sluiten op elkaar aan en met behulp van deze boekjes kan er van de bron van de Donau naar Wenen worden gefietst. Heeft iemand interesse in deze boekjes?

gedoorlag@gmail.com

Boek van loterij

Gratis af te halen: het boek Bomen & Struiken in Nederland. Dit boek van de Postcode Loterij is op te halen in Eerbeek.

06-13877734

Verhuisdoos kwijtgeraakt

Op dinsdag 13 juni zijn wij door de firma Staal-Hartgers van Lieren naar Loenen verhuisd. Helaas is er tijdens de verhuizing één verhuisdoos zoek geraakt, met daarin foto’s die ons erg dierbaar zijn. Bent u in deze periode ook verhuisd en heeft u een verkeerde witte verhuisdoos meegekregen of heeft u onze zoekgeraakte doos ergens aangetroffen? Dan kunt u contact opnemen.

06-14455056

Dvd’s aangeboden

Aangeboden: diverse dvd’s, waaronder dvd’s van ‘Allo ‘Allo!, Baantjer, Frans Bauer en Marianne Weber. Deze dvd’s zijn gratis op te halen in Wijhe.

0570-522923

Armband gevonden

Op woensdag 21 juni heb ik in de namiddag een armband gevonden in de Duivengang tussen de Smedenstraat en de Broederenstraat in Deventer. Wie is deze armband verloren?

fmuller057@gmail.com

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Gevonden in Deventer: deze armband. © Eigen foto

Gisteren

Luchtbevochtiger aangeboden

Op zoek naar een luchtbevochtiger? Die van mij werkt nog prima en is in ruil voor een bosje bloemen of een flesje wijn af te halen in Apeldoorn.

amcmeul@gmail.com

Kurken in Zwolle

Voor wie graag creatief met kurk is heb ik nog een grote boodschappentas met kurken staan. Iemand interesse? De tas is op te halen in Zwolle.

038-4203585

Boek van loterij

Wie kan ik blij maken met het boekje Vlinders & andere insecten in Nederland? Je mag dit naslagwerk van de Postcode Loterij op komen halen, maar ik kan het ook verzenden.

06-21228767 of jochemhuisjes@gmail.com

Fiets aangeboden

Aangezien ik een nieuwe fiets met versnellingen heb aangeschaft, is mijn oude fiets zonder versnellingen overbodig geworden. In ruil voor een bon van Tuinland of de Intratuin mag je deze fiets komen ophalen in Deventer.

jobalko@outlook.com of 06-10270860

Stickers voor Apeldoornse Toppers

Ik heb het verzamelalbum Apeldoornse Toppers bijna compleet. Om het album compleet te maken heb ik nog vier stickers nodig: nummer 16, 107, 251 en 330. Heeft iemand deze stickers voor mij?

06-23820713

Bankje aangeboden

Wie kan ik blij maken met een leren bankje? In ruil voor een boekenbon mag u de bank op komen halen in Emmeloord.

06-12129302

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Aangeboden in Emmeloord: een leren bankje. © Eigen foto

Eergisteren

Zonnebril verloren in Heeten

Op vrijdag 9 juni ben ik ’s avonds in Heeten mijn bruine zonnebril op sterkte verloren. Dit is waarschijnlijk gebeurd op de parkeerplaats vlakbij Brasserie 13. Heeft u mijn zonnebril gevonden? Dan zal ik u zeker belonen.

06-52346776

Standaard voor banden

Aangeboden: een verrijdbare en demontabele standaard voor vier zomer- of winterbanden. De standaard is gratis op te halen in Apeldoorn.

06-53552311

Gedicht van chirurg gezocht

Ik ben op zoek naar een Engels gedicht dat dr. Bos - chirurg in het Deventer Ziekenhuis - in zijn spreekkamer had hangen. Ik heb dit gedicht destijds van hem gekregen, maar ben het kwijtgeraakt.

karinakommerkamp1@icloud.com

Horloge kwijt

Op vrijdag 2 juni ben ik in Apeldoorn mijn horloge - dat ik voor mijn 70ste verjaardag gekregen heb - verloren. Dit is gebeurd op de route van het Sebastiaanplein, via de markt, naar de winkels op het Schubertplein. Heeft iemand mijn horloge gevonden?

06-23922874

Sleutels verloren

Op 20 juni ben ik mijn sleutelbos verloren. Dit is gebeurd in Zwolle, in het gebied tussen de Stationsweg, de Singel en de Roopoort. Aan de sleutelbos zit een oranje druppel en een goudkleurig engeltje met de letter ‘R’. Wie heeft mijn sleutelbos gevonden?

tiesdegroot@icloud.com

Plant voor kruudmoes

Graag zouden wij in het bezit komen van een kervelplant, dit om een keer kruudmoes te kunnen maken. Heeft iemand zo’n plant voor ons? Graag in de buurt van Nieuwleusen.

klaasjetewierik@gmail.com

Sleutels kwijt

Medio juni ben ik mijn sleutel verloren. Ik ben de sleutel in het centrum van Apeldoorn of op de weg van het centrum naar De Maten - langs het kanaal - kwijtgeraakt. Heeft iemand mijn sleutel misschien gevonden?

ftomassen@outlook.com

Volledig scherm Verloren in Apeldoorn: deze sleutels. © Eigen foto