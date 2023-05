Lezers helpen lezers: verschillende tijdschriften aangeboden • Wie heeft er informatie over beeldje?

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Boek van Postcode Loterij

Wie kan ik een plezier doen met het boek Vlinders & andere insecten in Nederland van de Postcode Loterij? Het boek is gratis op te halen in Barchem.

06-36510579

Tijdschriften en boekenleggers

Aangeboden in Apeldoorn: ongeveer 240 uitgaven van het blad Eisenbahn Kurier uit de periode van 2000 tot 2020. Voor verzamelaars heb ik verder ook nog enkele honderden boekenleggers liggen. Ik hoef er geen vergoeding voor.

info@vanstarkenburg.com

Portemonnee gevraagd

Ik ben op zoek naar een grote zwarte, leren portemonnee met een klein ritsje aan de voorkant. Wie heeft er eentje liggen en wil deze wel kwijt? De afmeting waar ik naar op zoek ben is ongeveer 15,5 bij 20 centimeter groot.

a.dedreu@telfort.nl

Gezocht: een zwarte portemonnee, inclusief een rits aan de voorkant. © Eigen foto

Buitenband voor racefiets

Aangeboden: een stel buitenbanden voor een racefiets. De banden zijn zo goed als nieuw en 25 millimeter breed. De banden zijn in ruil voor een bos gekleurde rozen op te halen in Beekbergen.

06-21712020

Tapedeck gezocht

Wie heeft er voor een verzamelaar uit Zwolle nog een tapedeck van Akai, Revox of Teac staan en doet hier niets meer mee? U kunt mij er erg blij mee maken. Het mogen ook defecte tapedecks zijn.

06-48344508 of hanshennie@hotmail.com

Woonmagazines aangeboden

Aangeboden: 40 diverse woonladen. Het gaat onder meer om Eigen Huis en Stijlvol Wonen uit de jaargangen 2017, 2018 en 2019. De tijdschriften zijn gratis af te halen in Deventer.

06-17739508

Informatie over beeldje

Wie zou mij meer over een beeldje kunnen vertellen? Ik heb dit beeldje al zeker 30 jaar in mijn bezit en weet dat het gemaakt is door een vrouwelijke kunstenaar. Er zat ooit een boekje bij, maar deze is bij een verhuizing zoekgeraakt. Bijzonderheden over het beeldje zijn welkom.

Markmarjans@gmail.com

Wie heeft er informatie over dit beeldje? © Eigen foto

Gisteren

Boompjes in Apeldoorn

Ik heb een aantal jonge boompjes in mijn tuin in Apeldoorn staan. Het gaat om een eiken- en beukenboom, esdoorn en hibiscus. U mag de bomen uit komen scheppen en meenemen.

06-25062009

Hondenmand voor de fiets

Aangeboden: een hondenmand met kooi voor op de bagagedrager van een fiets. De mand is bestemd voor kleine honden - zoals een Jack Russel - en op te halen in Vaassen.

g.labberton46@kpnmail.nl

Zegels voor buitenservies

Wie kan ik blij maken met een aantal digitale zegels voor het buitenservies van de Albert Heijn?

Nelly.bouwhuis@gmail.com

Dressoir

Aangeboden: een dressoir van blank eikenhout. Het dressoir verkeert in goede staat en is op te halen in Apeldoorn. Over de prijs worden we het wel eens.

06-28508803

Aangeboden in Apeldoorn: een dressoir. © Eigen foto

Tweezitsbank aangeboden

Wie heeft er belangstelling voor een bruine tweezitsbank? Deze is gratis op te halen in Zwolle. Wie eerst even wil kijken kan het beste even bellen.

06-58857158

Omnibus van Rozemarijntje

Wie heeft er belangstelling voor de omnibus van Rozemarijntje, geschreven W.G. van de Hulst? De omnibus is voor een boeketje rozen af te halen in Apeldoorn.

06-42813788

Glazen tuintafel

Aangeboden: een tuintafel. Deze is gratis af te halen in Apeldoorn. Het onderstel van de tafel is van metaal en het tafelblad is van gemêleerd glas. De tuintafel is 160 bij 90 centimeter groot en 74 centimeter hoog.

06-46607484

Wie heeft er belangstelling voor deze tuintafel? © Eigen foto

Eergisteren

Rollator gezocht

Voor mijn hoogbejaarde vader zoek ik een lichtgewicht rollator. Het liefst eentje die minder dan 7 kilo weegt en makkelijk te vervoeren is in de auto. Wie heeft er een rollator over?

m.nijmeijer@home.nl

Fietstassen aangeboden

Voor de liefhebber heb ik nog een paar goede fietstassen over. Deze zijn in ruil voor een terrasplant af te halen in de gemeente Dalfsen.

bhkappert@live.nl of 0529-471673

Fauteuils in Apeldoorn

Gratis afhalen in Apeldoorn: Twee fauteuils en een hocker. Wie heeft hier belangstelling voor?

06-37320109

Aangeboden in Apeldoorn: twee fauteuils en een bijbehorende hocker. © Eigen foto

Dekenkist aangeboden

Voor de liefhebber heb ik een mahoniehouten dekenkist staan. Deze is vermoedelijk al 100 jaar oud en moet wel even opgeknapt worden. In ruil voor een bloemetje mag u de kist op komen halen.

0341-251140

Verpleegkundige gezocht

Ik ben op zoek naar de verpleegkundige die op 19 april in de Hovenlaan in Apeldoorn mijn man en mij heeft bijgestaan. Ik ben in alle hectiek je telefoonnummer kwijtgeraakt. Zou je me bellen willen bellen?

06-23702470

Samen quilten in Zutphen

Ik ben net in Zutphen komen wonen en ik zoek iemand om gezellig mee te quilten. Een quiltbee zou ook heel gezellig zijn.

06-21407213

Knuffel gevonden

Op woensdag 17 mei vond ik bij de rotonde op de Ceintuurbaan en het Zamenhofplein in Deventer een knuffel. Wie is zijn of haar knuffel verloren?

06-41428041

Wie is deze knuffel verloren? © Eigen foto