Lezers helpen lezers: voetbalboek gezocht • armbandje gevonden bij de Apenheul

Vandaag

Sleutels gevonden

Op de hoek van de P. Reichholtstraat met de Veldpaperweg in Colmschate heb ik op vrijdag 14 april twee sleutels gevonden. Het gaat om twee zwarte sleutels aan een ringetje. Wie is deze sleutels verloren?

0570-654565

Inktcartridges aangeboden

Wegens aanschaf andere printer heb ik enkele inktcartridges van HP 364(XL) over. Deze zijn gratis op te halen in Zwolle. Bij belangstelling kunt u contact opnemen.

06-47399302

Wasbakken

Wie kan ik blij maken met een wasbak en/of een buiten wasbak? Mocht je interesse hebben dan kun je contact opnemen. Ik woon zelf in Laag Zuthem.

devanemmens@gmail.com

Volledig scherm Aangeboden: twee wasbakken. © Eigen foto

Bril gevonden

Op de Laan van Spitsbergen in Apeldoorn heb ik op 18 april een bril met een geheel zwart montuur gevonden. Wie is deze bril verloren?

06-10756737

Boek gezocht

Ik ben op zoek naar het boek Meters Buutenspel. Wie kan mij aan dit boek helpen? Ik woon zelf in Lelystad.

ritaenroelbremer@hetnet.nl

Armbandje gevonden bij Apenheul

Op de parkeerplaats van de Apenheul heb ik een armbandje gevonden. Als u kunt vertellen wat voor bedeltje er aan dit armbandje hangt kunt u het opkomen halen in Apeldoorn.

06-45942818

Volledig scherm Wie is dit armbandje verloren? © Eigen foto

Gisteren

Sleutels kwijt

Op woensdag 12 april ben ik in Zwolle-Zuid mijn sleutels verloren. Dit is ’s middags gebeurd in de omgeving van de omgeving van de Zwarteweg, richting winkelcentrum Zwolle-Zuid. Het gaat om een sleutelhanger met een vogel waar twee sleutels aan zitten. Heeft u de sleutels gevonden? Dan kunt u contact met mij opnemen.

06-53335488

Oud-klasgenoten gezocht

Voor de volgende reünie van de toenmalige zesde klas van de Dorpsschool Diepenveen in 1961/1962 zijn we op zoek naar Roos, Marian en Gerda. Allen zijn geboren rond 1950 en destijds woonachtig in Diepenveen. Wie zet ons op het juiste spoor?

G.w.vanbeek@ziggo.nl

Haak voor kapstok

Ik ben op zoek naar een kapstokhaak. Het gaat om een haak met een lengte van 14 centimeter. Ik heb al het nodige speurwerk verricht om zo’n haak te vinden, maar zonder succes. Heeft iemand nog zo’n haak liggen of eentje die erg op lijkt? Ik zou er erg blij mee zijn. Ik woon zelf in Laag Zuthem.

devanemmens@gmail.com

Volledig scherm Heeft iemand deze of een vergelijkbare kapstokhaak over? © Eigen foto

Kaarten en boeken

Aangeboden: oude ansichtkaarten en de boekjes Ach lieve tijd en Zwolle mijn stad. Alles is gratis af te halen in de omgeving van Zwolle.

038-4652972

Inktcartridges aangeboden

Wegens de aanschaf van een nieuwe printer heb ik negen inktcartridges over van de Brother DCP-J4110DW. Het gaat om de kleuren zwart (2), magenta (3), geel (2) en cyaan (2). De cartridges zijn in Deventer op te halen in ruil voor een bon van de Intratuin.

06-38307307

Golfset in Olst

Nu de lente zich weer heeft gemeld is het ook tijd om aan de golfsport te denken. Ik heb een rechtshandige golfset voor dames over van het merk Bullit. Wil je met golf beginnen of ga je van een juniorset naar een grote set? Dan is deze set geschikt. De golfset is in Olst op te halen voor een paar mooie tuinplanten.

0570-562497

Volledig scherm Aangeboden: een golfset. © Eigen foto

Eergisteren

Envelop met sleutels verloren

Op zaterdag 22 maart ben ik in Apeldoorn een kleine, bruine, vierkante envelop verloren. Dit is gebeurd in de omgeving van de ‘Dreven’, in de wijk De Maten. Op de envelop staat een adres en een afzender, en in de envelop zit een etui met twee sleutels. Een van deze sleutels is een Engelse sleutel, die helaas niet kan worden bijgemaakt. Heeft u de envelop en de sleutels gevonden? Dan kunt u contact opnemen.

06-42243738

Salontafel aangeboden

Gratis af te halen in Tuk: een kersenhouten salontafel. De tafel is 120 centimeter lang, 80 centimeter breed en 47 centimeter hoog.

0521-513285 of wwclarisse@icloud.com

Bord kwijt

In de week van 3 april stond er langs de Lierderholthuisweg in Wijhe een bord dat waarschuwde voor modder op de weg. Wie weet waar dit bord gebleven is?

marsmanhenk@hotmail.com

Volledig scherm Waar is dit bord gebleven? © Eigen foto

Wasbord in Deventer

Aangeboden: een ouderwets wasbord. Het wasbord is gratis af te halen in Deventer.

qjbuijze@hotmail.com

Hi-8 bandjes

Wie kan ik blij maken met een aantal bijna nieuwe Hi-8 bandjes? Deze zijn gratis op te halen in Zwolle. Een afspraak maken om de bandjes te bezorgen is ook mogelijk.

06-47399302

Sleutels gevonden

Op de Zwarteweg in Zwolle heb ik een sleutelbos met daaraan drie sleutels gevonden. Wie is deze sleutels verloren?

06-27477146

Volledig scherm Wie is deze sleutels verloren? © Eigen foto