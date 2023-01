Lezers helpen lezers: winterjassen verwisseld in Twello • buggy gevonden in Apeldoorn

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Archiefdozen

Wie heeft er interesse in minimaal 15 kartonnen archiefdozen? De dozen zijn handig om tijdschriften of andere documenten in op te bergen. De archiefdozen zijn gratis op te halen in Apeldoorn.

j.nuis@kpnmail.nl

Airfryer aangeboden, gasstel gezocht

Aangeboden: een airfryer. Wij hebben de airfryer één keer gebruikt. Zelf zijn we daarnaast op zoek naar een butagasstel met twee kookpitten.

0341-260415

Visitekaartjes

Wie heeft er belangstelling voor ongeveer 1.000 visitekaartjes? De kaartjes zijn op te halen in Zwolle.

degroot32@kpnmail.nl

Kat vermist

Ik ben op zoek naar onze kat. De kat wordt vermist in de omgeving van de Calypostraat in Apeldoorn. Het gaat om een grijs en wit gestreepte kat, met een witte buik en witte voetjes. De kat is 7,5 maand oud en gechipt. Wie heeft onze kat gezien?

henk_gerrie@hotmail.com

Winterjas verwisseld

Wie heeft er op vrijdag 6 januari per abuis mijn winterjas meegenomen bij zwembad De Schaeck in Twello? Het gaat om een groene jas van het merk District in de maat 42. Ik heb nu exact dezelfde jas in maat 44 in mijn bezit.

j.lijftogt@hotmail.com of 06-10800445

Buggy gevonden

Op zaterdag 24 december heb ik een tweelingbuggy gevonden op de parkeerplaats aan de Beekstraat in Apeldoorn. Ik heb dit ook gemeld bij de gemeente en de marktmeester. De buggy verkeert in keurige staat en moet gemist worden. De rechtmatige eigenaar van de buggy kan contact opnemen met mij.

06-12641331

Gisteren

Spoorbielzen gezocht

Wie heeft er nog een paar oude spoorbielzen of balken in goed staat liggen en doet er niets mee? U maakt mij er erg blij mee. In de omgeving van Zutphen tot Deventer kom ik de balken graag bij u ophalen.

hendrika-alberdina@hotmail.com

Atlas van de USA

Gratis af te halen in Apeldoorn: een wegenatlas van de Verenigde Staten. Het gaat om een atlas met spiraalbinding uit 2014.

r.knol5@upcmail.nl

Jas verwisseld

Op vrijdag 6 januari heeft iemand bij uitvaartcentrum Steenbrugge in Diepenveen per abuis mijn jas meegenomen. Het gaat om een zwarte herenjas van het merk Jack & Jones tot knielengte en met capuchon. Zou diegene de zich vergist heeft contact met mij op willen nemen?

06-51362018

Rijbewijs gevonden

Op maandag 2 januari heb ik in Apeldoorn het rijbewijs van Denise Brouwer gevonden. Ik vond het rijbewijs aan de Houtsnijdershorst op een parkeerplaats, nabij de woningen met de 500 nummers. De rechtmatige eigenaar van het rijbewijs kan contact met mij opnemen.

annekevandermeulen@hotmail.com

Zoektocht naar koektrommel

Ik ben op zoek naar een koektrommeltje dat is uitgebracht door Bakkerij Schrijer uit IJsselmuiden. De bakkerij was gevestigd aan de Burgemeester van Engelenweg. Op de deksel van de trommel is een foto uit de serie Kerkepad afgebeeld. Op deze foto staan een rijtuig met een paard ervoor en daarnaast staat een vrouw in klederdracht. Mocht u deze koektrommel hebben dan zou u mij daar een groot plezier mee doen.

karladuitman@orange.fr.

Voetbaltas vergeten

Een maand geleden is een sporttas met inhoud achter gebleven bij voetbalvereniging VV Holten. De eigenaar van de tas kan bij mij melden.

henkfennievdpluijm@gmail.com

Eergisteren

Stickers voor verzamelalbum

Wie kan ik blij maken met stickers voor het verzamelalbum van de supermarkt Plus Van den Hoven in Heerde? Het gaat om het album Het mooiste plekkien - Historisch Heerde, Veessen en Vorchten.

hmblankespoor@icloud.com

Bedrijfsjack gevonden

Afgelopen zaterdag lag er een blauw herenjack op de parkeerplaats van het UWV aan de Vlijtseweg in Apeldoorn. Op de parkeerplaats heeft een witte bedrijfsbus gestaan, dus het jack is waarschijnlijk van de bestuurder van de bus. Ik heb het jack meegenomen en de eigenaar kan contact met mij opnemen.

vadervanasselt@hotmail.com

Plaid aangeboden

Gratis af te halen in Epe: een geblokt plaid met franje. De plaid is 130 bij 114 centimeter groot.

06-22207098

Sleutel gevonden

Op de hoek van de Spoorstraat met de Beekstraat in Hattem heb ik een blauw keycord met daaraan een sleutel gevonden. De rechtmatige eigenaar kan contact met mij opnemen.

henkopa14@gmail.com

Ski’s en droogkap

Gratis af te halen in Wilp: twee langlaufski’s en een droogkap. De ski’s zijn 185 en 170 centimeter lang en geschikt voor schoenmaat 44 en 40.

lvlaswinkel@hetnet.nl

Hoekbank

Gratis af te halen in Apeldoorn: een beige lederen hoekbank.

06-19107223

