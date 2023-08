Lezers helpen lezers: woordenboeken aangeboden • Kastje voor minibibliotheek gezocht

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Dakdragers in Dalfsen

Aangeboden: vier dakdragers voor fietsen. De dakdragers zijn gratis af te halen in Dalfsen.

rudolfhouweling@gmail.com

Kastje voor minibibliotheek gezocht

Ik ben op zoek naar een minibibliotheekkastje. Wie heeft er een maar doet er niets mee? Het liefst in de omgeving van Zutphen.

ybhofman41@hotmail.com

Woordenboeken aangeboden

Gratis af te halen in Apeldoorn: VanDale woordenboeken Nederlands, in drie delen. Het gaat om de 11e uitgave uit 1984. Interesse? Dan kun je contact opnemen.

vandaleboeken1984@gmail.com

Volledig scherm Aangeboden in Apeldoorn: deze woordenboeken. © Eigen foto

Armband verloren

Op woensdag 23 augustus ben ik in Apeldoorn mijn armband verloren. Dit is waarschijnlijk gebeurd in de omgeving van Winkelcentrum ’t Fort. Heeft iemand mijn armband gevonden? Deze heeft grote emotionele waarde voor mij.

06-24766898

Onderhoud voor lakvloer

Aangeboden: vijf flacons RigoStep onderhoud voor een lakvloer. De flacons zijn gratis af te halen in Heeten.

06-27573661

Borduurspullen aangeboden

Wie heeft er belangstelling voor een grote tas vol DMC borduurzijde en borduurpatronen van onder meer Beatrix Potter en Winnie de Poeh? Dit alles is gratis af te halen in omgeving Deventer.

wesselink001@hetnet.nl

Ledikantje en kinderstoel

Aangeboden: een opvouwbaar ledikantje van Chicco, inclusief een matrasje en toebehoren. Ook heb ik nog een kinderstoel staan. Dit alles is gratis op te halen in Deventer.

riakuijper@live.nl

Volledig scherm Wie heeft er interesse in dit opvouwbare ledikantje? © Eigen foto

Gisteren

Gids voor gitaarakkoorden

Aangeboden: de Gitaarakkoorden Gids. Dit boek is eenvoudig in gebruik en telt één akkoord per bladzijde. De gids is in ruil voor een kleine attentie op te halen in de gemeente Dalfsen.

06-41425910

Boek van Anton Pieck

Wie heeft er belangstelling voor een boek en kalenderplaten van Anton Pieck? Deze zijn gratis op te halen in Apeldoorn.

06-12675479

Sleutels gevonden

Op dinsdag 22 augustus vond ik in Wenum-Wiesel twee sleutels. Weet jij wat er op het naamplaatje staat dat aan de sleutels zit? Dan zijn ze van jou en kun je mij mailen.

adriekorving62@live.nl

Volledig scherm Wie is in Wenum-Wiesel deze sleutels verloren? © Eigen foto

Wasemmer gevraagd

Ik ben op zoek naar een wasemmer van Tupperware, met deksel. Heeft iemand zo’n emmer voor mij? Het liefst in de omgeving van Nunspeet, Voorthuizen, Putten en Harderwijk.

cgnoorderijk@hetnet.nl

Foto’s van boerderij gezocht

Wij zijn op zoek naar een foto of informatie over de boerderij van de familie Testerink aan de Wikkeweg 40 in Apeldoorn. Tijdens de bevrijding in 1945 is deze boerderij afgebrand, maar er moet toch nog iemand zijn die een foto heeft of weet hoe deze boerderij er uit heeft gezien? Ook andere foto’s van de familie Testerink zijn welkom.

jannybuitenhuis@hotmail.com of 06-42193368

Bandrecorder voor mancave

Wie heeft er nog een mooie, oude bandrecorder van Studer Teac Revox of Akai op zolder staan? Deze is voor in mijn mancave. Ik woon in Zutphen.

mjwwiggers@hotmail.com

Mountainbike voor kinderen

Aangeboden: een mountainbike voor kinderen van 9 tot 16 jaar oud. Deze mountainbike heeft 21 versnellingen en is gratis op te halen in Nunspeet.

pbmgeerlings@hotmail.com

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor deze mountainbike? © Eigen foto

Eergisteren

Bijzonder boek

Ik heb het Handboek voor Gasfitters in mijn bezit. Dit boek is op 29 maart 1948 aangeboden aan de heer C. Husen omdat hij 50 jaar in de gasindustrie werkzaam was. Dit staat voorin het boek in kalligrafie weergegeven. Het boek is af te halen in Apeldoorn en zeker leuk voor de nabestaanden van de heer Husen.

ghvanrijn@live.nl

Borduurspullen voor (klein)dochters

Mijn kleindochters borduren in hun studententijd. Wie heeft er voor hen nog stoffen, borduurringen of borduurgaren liggen? Oma woont in Deventer en moeder in Balkbrug, dus ophalen lukt vast wel. En anders vergoed ik de verzendkosten.

hdoldersum@gmail.com

Bureau aangeboden

Vanwege een verhuizing heb ik een bureau over. Het bureau is gratis af te halen in Zwolle.

06-10087123

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor dit bureau? Het is op te halen in Zwolle. © Eigen foto

Gehoorapparaat kwijtgeraakt

Op woensdag 23 augustus ben ik tijdens een fietstocht mijn gehoorapparaat verloren. Ik heb in Eerbeek gefietst langs de knooppunten 88, 57, 56, 48, 40, 42, 37, tot aan de Bronkhorsterveer. Ik ben ook bij het monument Priesnitz geweest. Als de vinder contact met mij op wil nemen, dan ben ik erg blij.

06-30884756

Tijdschriften voor kampeerders

Aangeboden: twee jaargangen van de KampeerKampioen van de ANWB. Het gaat om de jaargangen 2020 en 2021. Ook heb ik nog vier nummers van Caravannen - dat uitgegeven wordt door Interdijkmedia - liggen. De tijdschriften zijn gratis op te halen in Wapenveld.

hoekcramer@gmail.com

Bril in etui gevonden

Op het fietspad van Harderwijk naar Horst (naast de A28) vond ik afgelopen woensdag een bril in een zwart etui met drukknop. Wie is deze bril verloren?

06-20719161

Jonge bomen

Aangeboden voor (her)aanplant: drie inlandse bomen in pot. Het gaat om twee grove dennen en een groene beuk. Deze bomen zijn gratis af te halen in Twello.

rvlieburg@hotmail.com

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor de jonge bomen? © Eigen foto