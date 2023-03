Lezers helpen lezers: zonnebril op sterkte verloren • wie weet waar katrol voor gebruikt wordt?

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Vanaf vandaag vullen we deze dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Zonnebril kwijt

Op zaterdag 25 februari ben ik mijn zonnebril met glazen op sterkte verloren. Dit is gebeurd op de parkeerplaats van winkelcentrum De Dreef in Deventer of op de parkeerplaats voor de Aldi in Schalkhaar. De zonnebril zat in een zwarte brillenkoker. Heeft iemand mijn zonnebril gevonden? Dan kunt u contact met mij opnemen.

06-29348663

Behangtafel aangeboden

Gratis af te halen: een oude, antieke houten behangtafel.

055-3552962 of 06-17339549

Damesschoenen in Hardenberg

Wie heeft er belangstelling voor een paar damesschoenen in maat 38? Het gaat om pumps van het merk Blue Box in de kleur taupe. De schoenen zijn slechts een enkele keer gedragen en af te halen in Hardenberg.

06-19362144

Cd-i-speler van Philips

Gratis af te halen in Lochem: een Cd-i-speler van Philips, compleet met afstandsbediening en circa twintig cd’s. Op de cd’s staat onder andere muziek, films en een encyclopedie.

06-55822169

Trouwring verloren

In november ben ik voor de deur van De Scheg in Deventer mijn trouwring verloren. Heeft iemand mijn trouwring gevonden? Ik zou hem graag terug willen.

06-17484360

Hulp bij katrol

Weet iemand wat voor katrol dit is en waarvoor deze gebruikt wordt? De katrol is ongeveer 65 centimeter lang en 32 centimeter breed.

green4953@gmail.com

Volledig scherm Wie weet er meer over deze katrol? © Eigen foto

Gisteren

Ring verloren

Op woensdag 8 maart ben ik na een voorstelling van De Verleiders in de Hanzehof mijn zilveren ring verloren. Het is een gladde ring met een yin-yangsymbool en de inscriptie ‘Elly 25-2-1977’. Mocht u deze ring gevonden hebben, dan kunt u contact met mij opnemen.

elly@bnb-aandeberkel.nl of 0575-545573

Spullen van PEC Zwolle gevraagd

Voor mijn hobby ben ik op zoek naar alles dat te maken heeft met de groen-witte periode van PEC Zwolle (1910-1990). Heeft u nog iets liggen van PEC Zwolle dat anders wellicht weggegooid zou worden? Ik zou het graag een mooi plekje in mijn archief willen geven.

pecinthedays@gmail.com of 06-10726066

Bureau aangeboden

Gratis af te halen in Vaassen: een bureau. Het bureau is 110 centimeter breed, heeft aan de linkerkant enkele laatjes en aan de rechterkant een kastje.

w.t.hart@kpnplanet.nl

Duiventil af te halen

Gratis op te halen: een echte duiventil. De duiventil heeft ruitjes aan alle kanten en is geschikt voor vier à zes duiven. De duiventil moet echter wel wat opgeknapt worden.

055-3552962 of 06-17339549

Sleutels in jaszak gevonden

Op vrijdag 4 maart vond ik een setje sleutels in de jaszak van mijn donkerblauwe winterjas. Wie heeft ze daar per vergissing in gedaan en mist ze nu?

06-12513881

Volledig scherm Wie is deze sleutels kwijt? © Eigen foto

Eergisteren

Navigatiesysteem aangeboden

Wie heeft er belangstelling voor een navigatiesysteem van Mio, inclusief usb-kabel, houder en Quick start guide? Het gaat om het type Moov M405 en het navigatiesysteem is weinig gebruikt. Op te halen in Hardenberg.

06-19362144

Boek over tuin gezocht

Ik ben op zoek naar het boek Maak je eigen boerderijtuin. Dit boek is niet meer in de winkel of bij de uitgeverij te koop. Schrijver of schrijfster van het boek is Nicki Trench.

Breken51@gmail.com

Jaaroverzicht van tijdschrift

Gratis af te halen in Almen: verschillende jaaroverzichten van het tijdschrift Elzevier. Het gaat om de overzichten van 21 december 1974, 31 mei 1975, 23 december 1978, 28 april 1979, 29 december 1979, 9 februari 1980, december 1981, 2 januari 1982, 24 december 1983, 24 oktober 2015, 24 december 2016, 18 december 2021 en 21 en 24 december 2022.

06-23797272

Tafeltje voor balkon

Wie heeft er een klein rond tafeltje over voor op mijn balkon? Ik woon in Zwolle.

dini.veldhuis@icloud.com

Plaatjes om te knutselen

Gezocht: triplex-, eiken-, beuken- en teakhoutenplaatjes van minimaal 20 centimeter groot en maximaal 1,8 centimeter dik. Ze zijn voor mijn man die een spierziekte heeft en ermee kan knutselen. Mocht u wat hebben liggen in Kampen of omgeving, dan kunt u contact met mij opnemen.

liesbeth-h@hotmail.com

Fiets gezocht

Ik ben op zoek naar een fiets met een lage instap. Is er iemand die er een heeft staan en er geen gebruik meer van maakt? Over de prijs worden we het vast wel eens.

Bep.vanesssen@kpnmail.nl

Boek over gitaarakkoorden

Aangeboden: een Gitaarakkoorden Gids. Het boek is tegen een kleine vergoeding op te halen in de gemeente Dalfsen.

06-41425910

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor deze Gitaarakkoorden Gids? © Eigen foto